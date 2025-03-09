Знакомимся активнее – гороскоп на 10 марта

9 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня можно рассчитывать на приятные новости и оживление коммуникаций.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна во Льве даст импульс творческим идеям. Это подходящий день для флирта и романтического общения с уклоном в прошлое, для совещаний с неформальной нотой, для работы с изображениями и художественными текстами. В посланиях и публикациях могут занять большое место видео-вставки и смешные детали. Уместны игровые облегченные формы обучения для детей. Продуктивные сутки для писателей, художников, воспитателей, юмористов. Предложения этого дня имеют потенциал, но требуют обдумывания, многие разговоры получат продолжение. Овен Сегодня у Овнов день удовлетворяет потребность в общении и информации. Он сулит им хорошие новости, дает возможность высказаться и получить обратную связь (приятные комплименты, интересные предложения). Также он даст стимул их творческой мысли, поможет в литературной работе, учебе, делах сердечных и развитии художественных способностей. Овнам-родителям сегодня станет проще контактировать с детьми. Телец Сегодня Тельцам не стоит бояться негативного поворота обстоятельств. Напротив, день принесет им приятные новости или желанные подсказки, поможет снять подозрения и сгладить противоречия. Текущие проблемы будет несложно уладить путем неофициальной беседы. На этом фоне возможно самоуспокоение. Двойственные неловкие моменты (включая любовные) могут показаться всего лишь смешными недоразумениями. Близнецы Сегодня Близнецы могут рассчитывать на хорошие вести, творческие идеи и приятные встречи, а также на серию других мелких удач. Обстановка и информационный фон будут во многом отвечать их интересам и темпераменту. Они смогут услышать разные мнения и поделиться своими мыслями. День подходит для литературного творчества, любовной переписки, учебы, общения с детьми, обсуждения вариантов будущего. Рак Сегодня Ракам звезды готовы подарить новости и приобретения. Возможно, придет задержанный творческий гонорар, поступит платеж, подвернется подходящая целевая покупка или случится небольшой выигрыш. Может быть найдена нужная информация или средство связи, достигнуто предварительное соглашение об отсрочке, обмене, возврате или доплате. Не исключен и просто приятный разговор, поднимающий настроение. Лев Сегодня Львов день порадует, если им хочется приятного общения, развлечений, любви, красоты и гармоничного творчества. Львам, погруженным в депрессивные раздумья, переживающим период одиночества или запертым в рамках ограничений, самое время «выйти из заточения», наладить связи с людьми и вспомнить о светлой стороне жизни. Хорошие вести могут быть не вполне определенными, но позже подтвердятся. Дева Сегодня Девам день подсказывает остроумные пути решения сиюминутных проблем, напоминает им про неиспользованный потенциал творческих идей или приглашает их к приятному общению без всякой причины. Он может подсказать отличные варианты выбора, если хочется повеселиться, а также если нужен временный компромисс в затруднительной ситуации (особенно финансовой, любовной или связанной с нуждами детей). Весы Сегодня Весам звезды предлагают сменить обстановку, отвлечься от трудных сторон ситуации и получить удовольствие от приятных граней жизни: любви, свободного креатива, зрелищ, хобби, веселья, неформального общения. Не исключено, что сложные и напряженные отношения от этого тоже выиграют, например, удастся договориться с партнерами, сблизиться с любимым человеком или найти общий язык с детьми. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют поддерживать контакты с определенной целью. Не стоит уклоняться от участия в совещаниях, служебной переписке и разговорах за кофе. Чем больше связей, тем больше надежд получить информацию, которая может пригодиться в развитии карьеры, воспитании детей или решении затяжных вопросов. День не склоняет к серьезности, иногда стоит пускать в ход флирт или юмор. Стрелец Сегодня Стрельцам день позволяет зарядиться положительными эмоциями через общение, любовь или творчество, через игру или хобби. Также он позволяет им прямо или косвенно поддерживать свою репутацию и разнообразить сложившийся круг связей (в том числе, за счет прошлых знакомств). Он подходит для расширения горизонтов, личной переписки, оживления диалога, поиска информации или контактов за рубежом. Козерог Сегодня Козерогов день приглашает мыслить чуть позитивнее, а общение с людьми вести в чуть более легком и веселом тоне. Сегодня не приветствуются угрюмость, излишняя серьезность и скука. Чувство юмора и творческий настрой пригодятся в общении с домочадцами, детьми и коллегами по работе, сделают приятнее взаимодействие с любимым человеком. Возможны мелкие остроумные находки при решении бытовых задач. Водолей Сегодня Водолеям не стоит пропускать этот день, если они настроены на диалог, нуждаются в обратной связи или приятной компании, хотят поддержать контакт с детьми, любимым человеком или публикой. Условия для общения в эти сутки удачны, дело лишь за желанием других людей. Несмотря на то, что пока возможны лишь предварительные договоренности, они заслуживают внимания, стоит рассматривать любые предложения. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют переключиться на творческие задачи, требующие не напряженных усилий и следования правилам, а креативного мышления и активного общения. Это хорошее время для поддержки связей с коллегами и детьми, обмена идеями. Могут стать более яркими и живыми личные контакты, возможен флирт на работе. Если возникла перспектива нового заработка, стоит взять ее на заметку и обдумать.