Темная пятница — гороскоп на 14 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что стоит помнить, что оно способно выявить все слабости и погрешности, указать на запущенные проблемы со здоровьем, подчеркнуть следы прошлых ошибок или напомнить про неотданные долги. Хорошим признаком будет отсутствие серьезных недомоганий, удержание контроля, получение всех нужных услуг и помощи. Даже при ровном самочувствии лучше не приступать к новым делам, не завышать нагрузки и ограничиться выполнением необходимых задач. Желательно избегать излишеств, соблюдать диету. Ближе к ночи могут напомнить о себе актуальные темы, возможны новости.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что лучше ограничиться необходимыми рутинными делами, а также экстренным устранением мелких неполадок, если таковые возникнут (к ним, в частности, относятся симптомы недомоганий). Запас энергии в этот день ограничен. Хорошо, если можно будет рассчитывать на помощника, а при болезни на врачебное сопровождение. К ночи возможны новости или интересные сообщения.
Телец
Сегодня Тельцам день дает время завершить необходимые по ситуации работы, а также упорядочить планы, подвести итог недавних событий и уточнить цели на ближайшее будущее. Многим Тельцам будет полезно пообщаться в этом контексте с друзьями (или одним надежным другом). Поздний вечер вернет к текущим делам, он может принести новости в связи с личной жизнью, работой, здоровьем или получением услуг.
Близнецы
Сегодня Близнецам не до развлечений или свободного образа жизни. В приоритете у них важные дела, связанные с фундаментальными жизненными планами. Внимания могут требовать ключевые задачи, связанные с жильем или карьерой. Возможно, придется завершить уборку в доме или прояснить отношения со значимыми людьми. Возможны ограничения, недомогания. Вернуться к другим темам удастся лишь ближе к ночи.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют сосредоточиться на делах, требующих завершения, либо на своей повседневной рутине. Даже если энергии много, не стоит торопиться: начав новый долгосрочный проект, легко оказаться в плену прошлых идеалов и быстро устаревающих ценностей, лишить себя нужной маневренности и не вписаться в новые тенденции. Вечером желательна дипломатичность при включении в любой диалог.
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют осторожность. Если все в порядке, достаточно снизить темп, повременить с включением в новый виток дел и поберечь здоровье. Если сохраняются причины для беспокойства, стоит заняться проверкой и устранением недочетов, не забывая о подстраховке. Возвращаться к общению и приятным темам лучше в конце дня, именно в это время вероятнее хорошие новости и предложения.
Дева
Сегодня Девам лучше заняться собой. Текущее Затмение указывает им на их слабые, а не сильные стороны (уязвимости, долги, зависимости, обязательства, заданные границы возможностей или запущенные проблемы здоровья). Удачливым независимым Девам оно напоминает, что их свобода кончается там, где начинается «территория» другого человека. К ночи могут прийти новости или напоминания о текущих заботах.
Весы
Сегодня Весам звезды напоминают, что они пребывают в фазе своей слабости. Может оставаться низким жизненный тонус или быть ограничено число внешних возможностей. Вплоть до вечера возможны недомогания, ситуации зависимости, приступы пессимизма. Рекомендуется уединение, диета, сокращение контактов, снижение нагрузок. Возвращаться в обычный режим и возобновлять общение желательно в самом конце дня.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды дают дополнительное время для наведения порядка в своих мыслях и контроля здоровья. Им будет полезно поддержать контакт с друзьями и коллегами, разделяющими их ценности. Если на повестке дня плановые рутинные работы, не стоит откладывать их на вечер: в конце дня могут прийти новости, требующие поиска компромисса, отказа от своих привычек и подстройки к обстоятельствам.
Стрелец
Сегодня Стрельцам трудно рассчитывать на полную свободу. Для них могут оставаться важными старые обязательства или некие формальности. Темой дня могут быть вопросы жилья, карьеры, здоровья, долга, отчетности, отношения с начальством или инстанциями. Возможны ограничения, плохое самочувствие или уныние. Поднять настроение и сменить тему поможет поздний вечер, за счет приятных контактов и новостей.
Козерог
Сегодня Козерогам ход событий может внушить уверенность в их контроле над ситуацией, и до вечера это будет именно так. При любом повороте сюжета у них сохранятся точки опоры. Но в конце дня их может ждать известие, требующее внимания: возможно, разговор или исследование затянется, коснется дома, брака, любви или важного делового договора, поставит перед выбором и даст основания для нервозности.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им стоит сохранять концентрацию на имеющихся проблемах. Главной целью лучше сделать контроль, необходимые мелкие обновления, тщательную проверку с отслеживанием погрешностей, продолжение работы над ошибками или недостатками. В случае болезни на первое место лучше поставить поддержку здоровья. Но в конце дня можно и нужно отвлечься на что-то приятное.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды напоминают о важности их собственной позиции в любых значимых отношениях, личных и деловых. Сейчас лучше проявить уступчивость и терпение в мелочах, но спокойную твердость в главном (например, в своих принципах и курсе на самоуважение). Не стоит рисковать и брать на себя больше, чем позволяют возможности. При получении предложения, особенно финансового, необходима пауза для раздумий.