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Никуда не торопимся — любовный гороскоп на 20 марта

19 марта 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит думать о каждом шаге.

Никуда не торопимся — любовный гороскоп на 20 марта
Фото: Image by lookstudio on Freepik
Гороскоп на сегодня говорит, что возможны важные перемены, новые идеи и неожиданные повороты судьбы.

Овен

Сегодня у Овнов романы получают новый импульс (часто благодаря им самим, их возросшей энергии, общительности и обаянию). Этот день может принести им возобновление переписки, вести от пассии или новый этап в размышлениях о любви. Однако прогресс пока проблематичен, скорее, имеет место откат назад.

Телец

Сегодня Тельцам, ожидающим сообщений от любимого человека или свежей информации о нем, звезды готовы сделать подарок. Многим Тельцам новости этого дня поднимут настроение. Но в ситуации будет и другая сторона — отсутствие прогресса, сохранение зависимости от сложившейся обстановки и ее противоречий.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в личных контактах ожидается рост динамики. Это день приятного общения с прицелом на будущее. Он хорош для возобновления важных разговоров между влюбленными и для попытки вернуться к старым отношениям на новом уровне (ее окончательный результат впереди, но прогноз благоприятный).

Рак

Сегодня Ракам может показаться, что новый поворот сюжета решит их проблемы и поможет им вывести их романтическую историю на новый уровень, но многие представители знака будут разочарованы. События дня (сообщения, заявления, появление новых лиц) лишь подчеркнут все противоречия чувств и отношений.

Лев

Сегодня Львам звезды обещают приятные новости, которые станут долгожданным лучом света в темном царстве их скуки, одиночества или депрессии. На радостях многие Львы рискую забыть о неоднозначности момента и о том, что над некоторыми нюансами приятной ситуации еще придется поразмышлять.

Дева

Сегодня Дев захватившие мысли не дают им покоя, им нужно немедленно поделиться ими со своей пассией или с кем-то другим. Они могут получить новости, которые устроят в их сердце бурю, начнут подталкивать их к сумасбродным противоречивым шагам или шуткам «на грани». Есть риск наговорить лишнего.

Весы

Сегодня Весы смогут вознаградить себя за период молчания или сомнений, который мешал им общаться с любимым человеком. Пора вернуться к прерванной беседе, и не так уж важно, кто первый сделает к ней шаг — гораздо важнее, как она пойдет дальше. Мнение партнера становится в ней все более веским.

Скорпион

Сегодня Скорпионам день подбросит дополнительную пищу для размышлений о нюансах своей личной жизни, которым они порой будут склонны придавать больше значения, чем следует. К некоторым новостям и предложениям лучше отнестись с юмором. Если же речь зашла о чем-то серьезном, важно не спешить с выводами.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут с головой окунуться в любовную переписку, флирт или размышления о своей личной жизни. Возрастут их шансы возродить прежнюю симпатию или прошлый роман, этому поможет не только их собственная, но и чужая словоохотливость. Однако им не стоит рассчитывать на быстрый прогресс.

Козерог

Сегодня Козерогов день погружает в размышления о личной жизни или в общение с партнером. Для многих Козерогов настал момент, когда они вынуждены обозначить свою позицию и мнение, но пока лишь предварительно. Им важно не торопиться и помнить, что ни один выбор сейчас не является быстрым и простым.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют поторопиться, если они хотят наладить контакт с любимым человеком. Даже в сложных случаях не стоит теряться: найдется альтернативная линия связи или посредник для передачи вестей. Настал удачный день для возобновления беседы, для попытки возродить прежние симпатии.

Рыбы

Сегодня у Рыб сообщение личного характера способно вызвать растерянность. Они не слишком уверены в себе и в намерениях объекта симпатий. Звезды советуют не торопиться и дать себя время на размышления. Но если задан вопрос, все же стоит дать какой-то ответ (лучше короткий и шуточный).
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