Обогащаемся знаниями — гороскоп на 20 марта

19 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Стрельца удачно сопровождает процесс вступления Солнца в знак Овна, знаменующий старт нового годового цикла.

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Гороскоп на сегодня говорит, что могут прийти долгожданные вести, ожить надежды на возврат любви, появиться мысли о переработке творческих идей, наметиться планы самовыражения, путешествий или возврата к изучению иностранного языка — словом, дает о себе знать весна. Парадокс же момента в том, что путь в будущее сейчас нередко пролегает через прошлое. Для начала нужно поднять старые связи, освежить знания, уточнить маршруты, разобраться в истинной подоплеке своих чувств и предпочтений. Овен Сегодня Овнам день добавляет энергии, сулит новости (в том числе издалека) и дает возможность высказаться. Также он зовет их к началу нового цикла личностного развития, но напоминает, что быстрый старт под вопросом: требуется что-то переосмыслить, разобраться в своих идеях, чувствах или вкусах. Пора освежить в памяти былые знания, восстановить связи или симпатии, сделать для себя какой-то выбор. Телец Сегодня Тельцов день не оставит без идей и впечатлений. Он обещает им пищу для размышлений, известия издалека, оживление делового общения или тайной личной переписки. Однако пока им не стоит надеяться на переход количества информации в качество: чем ее больше, тем дальше откат в дебри прошлого. Полезный побочный эффект этого путешествия — припоминание старых знаний или восстановление старых связей. Близнецы Сегодня Близнецы могут рассчитывать на оживление интересных им диалогов и на появление на своем горизонте нужных людей. Возможно, выйдут на связь старые знакомые, которых долго не было слышно. Стоит присмотреться к таким появлениям: человек, напомнивший о себе, может стать единомышленником на будущее. Договоренности этого дня хороши и реализуемы, но пока им лучше придать статус предварительных. Рак Сегодня Ракам стоит следить за новостями в профессиональной сфере, а также в областях, где наблюдается затягивание важных решений и затруднен правильный выбор. Этот день может принести новые приказы, извещения, альтернативные предложения. Может выйти на связь работодатель, найтись помощник или нужный специалист. К сожалению, новости пока не устранят двойственность и не дадут полной уверенности. Лев Сегодня Львам события этого дня дадут позитивный импульс, в котором они нуждались. Они смогут выйти из тени, вырваться из тисков уныния или одиночества. Для многих представителей знака мотивом «вернуться к жизни» станут хорошие новости (например, вести от любимого человека или предложения из-за рубежа). Даже двойственная, предварительная и не очень серьезная информация способна вселить в них надежду. Дева Сегодня Девы получат новый импульс к размышлению или общению. Этот день поможет им вернуться к увлекательному исследованию, к неоднозначному разговору на сложную тему или к идее, которая настоятельно требует обдумывания. Им стоит помнить, что эти сутки способны склонить к легкомыслию и горячности, внушить не только остроумные, но и авантюрные и даже опасные мысли. До финального вывода еще далеко. Весы Сегодня Весы могут рассчитывать на оживление информационного фона и подходящие условия для возобновления нужного диалога. День может принести новости издалека, вернуть интерес к учебе, к делам за рубежом или к работе с иностранцами. Возможны интересные предложения. Могут вновь пригодиться забытые контакты или маршруты, запасные линии связи, былые познания в языках или прошлые навыки общения. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют активизировать свои средства связи и следить за ходом событий. Возможны сообщения с работы, письма от коллег, посредников или клиентов. Также может прийти новость из медицинского учреждения, из сервиса, от продавца или покупателя. Пригодится коммуникабельность. Принимая к сведению любую информацию, важно не забывать о ее двойственном предварительном характере. Стрелец Сегодня Стрельцы становятся общительнее и не прочь вернуться к своим креативным идеям. Серьезные и обстоятельные официальные переговоры сегодня могут получить новый импульс, однако эмоциональный фон для них не слишком подходит. Этот день хорош для свидания, вечеринки, возврата к игре или приятному хобби, для возобновления романтической переписки, литературной работы или творческой дискуссии. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют сделать акцент на работе с информацией. Стоит уделить внимание новостям, касающимся партнерства, договора, брака, выбора или обустройства жилья: здесь будет новый значимый фактор (предложение, база для сравнений). Возможно, потребуется личное присутствие или более активная позиция в обсуждениях. Важно не теряться в обилии деталей и предварительных вариантов. Водолей Сегодня для Водолеев это информативный день, который несет им не только новости общего плана. Может появиться конкретное лицо, в беседе с которым они взаимно заинтересованы, привлечь внимание статья конкретного автора или весть об определенной персоне. Возможно оживление любовной переписки, появление предварительных вариантов маршрутов и связи, поступление приятных новостей или материала для сравнений. Рыбы Сегодня Рыбам события этого дня подсказывают, в каком направлении им предстоит двигаться дальше, но у них остается много вопросов. Звезды советуют собирать как можно больше информации, включая финансовую и правовую: она необходима для взвешивания вариантов. Может появиться пропавший платежеспособный клиент или поступить задержавшаяся оплата. Стоит повременить с покупками, в которых нет уверенности.