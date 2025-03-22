Задаем вопросы — финансовый гороскоп на 23 марта

Наш гороскоп говорит, что могут проявиться неожиданные обстоятельства, требующие гибкости и умения адаптироваться.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют воздерживаться от принятия серьезных решений, которые имеют отношение к престижу вашей фирмы и партнерскому сотрудничеству. Не рекомендуется вести переговоры и участвовать в мероприятиях с участием влиятельных людей. Усиление конкурентной борьбы идет главным образом за счет попыток подключить против вас административный ресурс.
Телец
Сегодня Тельцам не рекомендуется вести переговоры с иностранными партнерами и заниматься урегулированием юридических проблем. Старайтесь внимательно проверять правильность записей в журнале работ и отчетах. Ошибка здесь может привести к служебному расследованию и, возможно, к вынужденной командировке. В конце дня улучшается ситуация в трудовом коллективе.
Близнецы
Сегодня Близнецам, чтобы не потерять крупную сумму денег, звезды советуют не принимать участие в рискованных финансовых сделках. Попытки сыграть на разнице валютных курсов или инвестировать деньги в финансовые пирамиды, обречены на провал. Во второй половине дня ситуация значительно улучшается. Хорошо проводить рекламные акции с средствах массовой информации.
Рак
Сегодня Ракам в начале дня звезды не советуют проводить сделки с недвижимостью. Особенно нежелательно обсуждать проблемы совместного с деловыми партнерами использования помещений под аренду — это может привести к усилению разногласий. Во второй половине дня ситуация в делах может стабилизироваться. Хорошо совершать служебные командировки и работать на вахте.
Лев
Сегодня у Львов может возникать множество мелких неувязок, которые могут отнимать ваше время и не приведут к положительным результатам в работе. А вот во второй половине дня ситуации сама собой гармонизируется. Особенно хорошо заниматься подготовкой и продвижением деловых бумаг, отчетов, документов. Инициируйте себя на деловые контакты, короткие поездки.
Дева
Сегодня Девам звезды не рекомендуют делать покупки в качестве инвестиции в бизнес. Потраченные деньги, скорее всего, будут неэффективным вложением. Во второй половине дня дела могут пойти гораздо быстрее и легче. Если вы имеете отношение к выполнению клиентских услуг, то ждите притока заказчиков. Вашей работой будут довольны, и ваша популярность может повыситься.
Весы
Сегодня у Весов прекрасное время для работы над новыми творческими проектами. Если вы к тому же имеете свободный график работы, то звезды советуют спланировать свое время таким образом, чтобы наиболее ответственные дела пришлись на вторую половину дня. Самым лучшим образом могут проявить себя дизайнеры, модельеры, рекламные агенты, консультанты, спортсмены и тренеры.
Скорпион
Сегодня Скорпионам в первой половине дня следует осмотрительнее относиться к любой поступающей информации. Вполне возможно, что вас попытаются ввести в заблуждение. Тщательно перепроверяйте любую значимую информацию до тех пор, пока не убедитесь в её достоверности. Устанавливать новые деловые связи, проходить обучение и делать короткие поездки лучше во второй половине дня.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, возможно, предстоит провести много времени в общении с единомышленниками. В ходе этого вы можете обзавестись весьма перспективными деловыми связями. Не пренебрегайте обсуждением перспективных планов, особенно во второй половине дня. Успешно идут дела в семейном бизнесе и у всех тех, кто имеет финансовую поддержку со стороны родителей или родственников.
Козерог
Сегодня Козерогам в начале дня лучше не пересекаться со своим начальством. По мере возможности старайтесь не привлекать к себе внимания и всячески дистанцироваться. Иначе Вы рискуете попасть под горячую руку начальства, и вам могут высказать несправедливое замечание по любому, самому ничтожному, поводу. В конце дня ситуация может улучшиться и вам могут поручить ответственное задание.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют начинать этот день с урегулирования юридических вопросов, поскольку Вам, возможно, придется столкнуться с осложнениями в делах. Поэтому звезды советуют перенести самые ответственные дела на вторую половину дня, когда ситуация станет более гармоничной. Успешно может сложиться этот день для тех, кто имеет отношение к высшему образованию.
Рыбы
Сегодня Рыбам с утра звезды не советуют заниматься долгосрочным планированием бизнеса и выполнять проектные работы. Деятельность в составе группы коллег может быть сопряжена с рядом трудностей и разногласий. Вместе с тем, во второй половине дня многие волнующие вас вопросы могут быть успешно урегулированы. Может быть удачный шанс для проведения конфиденциальных переговоров.