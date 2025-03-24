Строим планы на крутое будущее – гороскоп на 25 марта

24 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Сегодня благоприятный аспект Луны в Водолее к Юпитеру сулит хороший поворот событий, снимает лишние опасения и внушает веру в будущее, помогает получить моральную поддержку от сообщества единомышленников.

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Гороскоп на сегодня говорит, что в силу стечения обстоятельств личные интересы нередко будут органично вписаны в коллективные планы. Это прекрасный день для духовной консолидации на будущее. Его можно использовать для возвращения к старым друзьям или сравнения возможных вариантов объединения с новыми знакомыми. Он подходит для корпоративных мероприятий, обсуждения последних новостей, переосмысления прогрессивных тенденций. Овен Сегодня Овнам звезды советуют ориентироваться на будущее и развивать связанные с ним идеи. Это не лучшее время для конкретных начинаний, но не стоит запрещать себе строить прогнозы и сравнивать возможные варианты событий, попутно изучая новости. Посещая в целях знакомства разные группы, важно не забывать и о своих старых друзьях: среди них тоже могут найтись единомышленники по новым проектам. Телец Сегодня Тельцам события дня напоминают, что многих целей не добиться в одиночку и ради их достижения надо кооперироваться с другими людьми, а также о том, что дружба такого рода требует некоторых жертв. Важно создавать и поддерживать связи в нужных группах, уметь согласовывать с единомышленниками свои персональные интересы, вносить в общее дело свой личный интеллектуальный или материальный вклад. Близнецы Сегодня для Близнецов это день удачи и вдохновения, в любых своих проявлениях он служит их успеху и росту. Не все события будут развиваться поступательно и быстро, но даже в паузах и задержках найдутся свои положительные стороны. Это прекрасный день для восстановления прежних знаний и дружеских связей на отдаленных территориях. Звезды советуют ловить момент везения уже сегодня, не откладывая на завтра. Рак Сегодня Ракам звезды намекают, что коллективные интересы часто оказываются важнее личных. В зависимости от ситуации, тон могут задавать настроения в компании друзей или неформальные контакты с коллегами по работе. Оставаясь на связи с единомышленниками, будет проще узнавать новости, своевременно получать подсказки и предупреждения, извлекать неожиданную пользу из новшеств и сложных обстоятельств. Лев Сегодня Львам звезды советуют не оставаться в одиночестве и в любой ситуации предпочесть ему пребывание в кругу единомышленников. Этот день подсказывает, какие формы дружбы и сотрудничества желательно сохранять и развивать, если хочется найти не просто компаньонов, а братьев по мировоззрению. В таком кругу будет проще найти учителя, покровителя, посредника, подходящего спутника для путешествий. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что источником удачи чаще становится коллективная среда, а не личный талант или заслуга. Чтобы получить от этого дня свою долю везения, придется быть дружелюбнее, поддерживать приятельские связи или интересоваться новинками. В зависимости от ситуации, стоит чаще демонстрировать неравнодушие к корпоративным ценностям или интерес к важным социальным тенденциям. Весы Сегодня Весам звезды советуют не пропускать миг удачи. Везение, поднимающее дух, в этот день вероятнее в сфере личной жизни, в области новаторского творчества или свободной занятости, фриланса. Возможна моральная поддержка из-за рубежа или от друзей. Родители-Весы получат повод гордиться детьми или надежду успешно удовлетворить их важные потребности (например, в развитии и хорошем образовании). Скорпион Сегодня Скорпионам звезды напоминают о том духе коллективизма (дружбы, семейственности, объединения по какому-либо жизненно важному признаку или интересу), который становится неотъемлемой частью их жизни и влияет на их дальнейшние планы. Участие в делах группы в этот день принесет представителям знака наибольшее моральное удовлетворение, даже если ради него им придется принести какие-то жертвы. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют ловить миг удачи, и помнить, что сейчас она очень зависит от наработанных контактов. Самое время проверить степень своей популярности и освежить нужные неформальные связи. В зависимости от ситуации, предстоит уделить внимание близкому или далекому кругу своих знакомых. В этот день будут уместны любые мероприятия с целью обсуждения новостей и укрепления дружбы. Козерог Сегодня у Козерогов день может нарушить текущие планы, но компенсировать им разочарование тем или иным сюрпризом. Возможно, они сделают для себя полезное открытие на будущее, получат неожиданный материальный бонус или приобретут какую-то интересную новинку. На бытовом уровне возможны новые впечатления и ощущения, может появиться желание обновить рутинные порядки или стандартное продуктовое меню. Водолей Сегодня Водолеям день несет момент удачи или общий душевный подъем. Может быть подтвержден их личный авторитет или талант, неожиданно удовлетворен оригинальный запрос. Возможен всплеск творческого вдохновения, особенно в сфере умственного труда (литературы, преподавания, программирования). Также вероятны любовные успехи. Звезды советуют пользоваться минутой везения сегодня, не откладывая на завтра. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют быть открытыми новым веяниям и духу прогресса, найти время для изучения новостей или социальных тенденций. Общительным Рыбам стоит встретиться с единомышленниками или отдать дань корпоративным идеалам. Рыбам, предпочитающим свой замкнутый круг, не помешает стать дружелюбнее к домочадцам. Этот день может подсказать идеи для пополнения знаний или улучшений в доме.