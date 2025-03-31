Душим в объятиях — любовный гороскоп на 1 апреля

Показываем партнеру всю свою любовь.

Наш гороскоп говорит, что сегодня нужно любить крепко, но нежно.

Овен

Сегодня Овнам звезды напоминают, что остаются в приоритете такие качества, как ненавязчивая настойчивость и сильная, но хорошо управляемая чувственность. Именно они будут главными рычагами, при помощи которых можно поддержать гармоничные любовные отношения (а иногда и воссоздать их руины из пепла).

Телец

Сегодня Тельцам день дает хорошие возможности и подсказывает пути, которые именно сейчас способствуют исполнению их надежд. Не стоит терять время Тельцам, которые намерены восстановить связь со своей бывшей пассией или сделать «откат системы» на шаг-другой назад в своих текущих отношениях.

Близнецы

Сегодня у Близнецами общение с их пассиями может включать в себя не только приятные интригующие нотки романтики и чувственности, но и чисто житейские темы (например, бытовые или деловые). Многие Близнецы так и не смогут поговорить со своим партнером о том, что их больше всего сейчас волнует.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что судьба создает им максимально хорошие условия для поддержки любовных отношений, с поправкой на обстоятельства. Это подходящий момент для того, чтобы вместе с пассией побывать в забытых местах или оживить романтические симпатии, находясь в кругу старых друзей.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что это не лучший момент для развития новых отношений, но вполне подходящий для восстановления прежних. Главное, чего стоит избегать в этот день — поисков скрытого негатива и попыток восстановить отношения на неподходящей основе в виде прошлых депрессивных ценностей.

Дева

Сегодня Девам ситуации дня создают подходящие условия для оживления их прежних партнерских связей, основанных на романтическом чувстве или долгой привязанности. Плюс такого общения — предсказуемость, многое будет ясно без слов. Потенциальный минус — соблазн вернуться к старым психологическим играм.

Весы

Сегодня Весам звезды рекомендуют уделять больше внимания деталям своего взаимодействия с любимым человеком: именно они дадут нужные подсказки, если где-то в глубине души живет сомнение в себе или в партнере. Совет касается и романтических, интимных нюансов, и чисто житейских бытовых моментов.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на доверительный личный разговор, или на общение, в котором истина будет открыта им иными путями (например, благодаря их собственной памяти, интуиции или внешним подсказкам). В техническом плане, им может прийти на помощь забытое средство связи.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит помнить, что свидание может требовать неожиданных дополнительных хлопот и сопровождаться столь же неожиданными помехами, часто идущими из прошлого. Это подходящий день для того, чтобы показать пассии свое умение заботиться, но лучше не выбирать его для очень важной встречи.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит оставаться безучастными и равнодушными, если жизнь напоминает им о былых чувствах и идеалах: возможно, это способ возродить любовь или спасти ее. Важно не отказываться от простых вещей, например, предложения вместе приготовить любимое блюдо или послушать прежнюю музыку.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит помнить, что день не идеален для их романтических планов. Приятные моменты, которые он способен доставить в бытовых мелочах, не смогут возместить недостатка в главном. Возможно, не будет удобного момента заговорить о важном, свободно раскрыть перед пассией свой ум или душу.

Рыбы