Беремся за бытовуху – гороскоп на 5 апреля

4 апреля 2025 Гороскопы Марианна Басс

7-8 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и Марса в знаке Рака усиливает поток психической энергии, который важно использовать продуктивно.

Фото: rambler