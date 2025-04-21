Даем отпор одиночеству – гороскоп на 22 апреля

21 апреля 2025 Гороскопы Марианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня взаимодействие Луны с Юпитером сулит счастливые шансы и удачные повороты событий.

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Гороскоп на сегодня говорит, что в этот день приветствуется корпоративный дух, в приоритете часто коллективное, а не личное благо. Есть надежда на моральную поддержку от друзей или на возможность объединения с ними. Влияние Урана намекает на вероятность волнений, сюрпризов и отклонений от плана, но в любом случае в ситуации будет присутствовать доля оптимизма. Будут благополучно улажены трудности, многое окажется к лучшему, но стоит помнить, что некоторые напряженные сюжетные линии еще не исчерпали себя и вскоре ожидается продолжение. Овен Сегодня Овны преуспеют больше и получат больше положительных эмоций, если они не являются индивидуалистами, действуют в связке с единомышленниками или болеют душой за коллективное дело. Они могут рассчитывать на выигрыш своей команды, на расширение круга друзей или на помощь от них, а также на подвижки в развитии своих персональных проектов, ориентированных на популярность у большой аудитории. Телец Сегодня Тельцы не останутся без успехов, принесенные ими жертвы не будут напрасными. Однако положительные события этого дня не всегда будут адресованы им лично. Звезды советуют им не ограничиваться переживанием своих персональных взлетов и неудач, радоваться успехам друзей и победе коллективной идеи. Не стоит преуменьшать свою роль в прогрессе общего дела, но не стоит и преувеличивать ее. Близнецы Сегодня Близнецы могут рассчитывать на удачу. Она может прийти к ним в виде подвижек в делах, в форме духовного роста, открытия путей, получения информации, расширения интеллектуальных горизонтов, искомого покровительства, авторитета или морального поощрения. Чуть сложнее будет ситуация с материальной отдачей: ни бонус за лишения прошлого, ни щедрый аванс на будущее здесь пока не гарантированы. Рак Сегодня Ракам звезды советуют не замыкаться в рамках своего опыта и активнее изучать чужой — особенно, когда дело касается нововведений, прогрессивных веяний и связанных с ними рисков. Коллективные мнения и наработки вплоть до ночи будут иметь немалый вес, интересы группы могут оставаться важнее личных планов. Полезно посещать популярные ресурсы в Сети и участвовать в неформальных дискуссиях. Лев Сегодня Львам звезды советуют интересоваться новостями прогресса и, по возможности, вести активную социальную жизнь. Это подходящий день для посещения мероприятий, участия в коллективных акциях и проведения собраний в неофициальной обстановке. В случае напряженных отношений с конкретным человеком командные интересы, общность идей и совместные планы на будущее помогут преодолеть личные счеты. Дева Сегодня Девам звезды рекомендуют активнее использовать в своих повседневных делах новинки, стараться соответствовать духу момента и работать в команде. События этого дня дают шанс продвинуться благодаря изобретательности, внедрению передовых технологий и смелому нестандартному мышлению, а также благодаря общительности, готовности участвовать в делах коллектива и разделять групповые интересы. Весы Сегодня Весам день помогает расширять область своего творчества, изучая новые способы общения, осваивая новые игровые и технические возможности. Источником вдохновения может стать фриланс, оригинальный коллективный проект, популярное или очень редкое хобби. Неплохим решением будет отдых в компании друзей. Родителям не стоит упускать подходящий момент для дружеского общения с детьми-подростками. Скорпион Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на удачу, если радеют не только о своих личных нуждах. Этот день повышает вероятность успеха при продвижении семейных, дружеских и других коллективных интересов. Подходящий момент для приема гостей в доме или визита в гости, для командных игр и работ, а также для внедрения новшеств, для преобразований в доме или офисе с акцентом на расширение и модернизацию. Стрелец Сегодня Стрельцы заинтересованы в пополнении своего круга общения. Он может стать шире благодаря их контактам с соседями, попутчиками, деловыми партнерами, клиентами, слушательской и читательской аудиторией дома или за рубежом. Это подходящий день для вечеринок, спонтанных визитов в гости, обсуждения новинок, а также для любых форм обмена информацией и свежими идеями в сетевом пространстве. Козерог Сегодня Козерогам день поможет поправить положение, если они оказались в непредвиденной нештатной ситуации. Он может принести им незапланированные, но счастливые находки, компенсацию убытка, дополнительный заработок или неожиданную дружескую поддержку. Можно использовать его для покупки новинок с целью ознакомления. Возможен порыв расширить стандартный список расходов или изменить привычное меню. Водолей Сегодня Водолеям день напомнит про сферы их удачи и обеспечит долю везения. Они могут рассчитывать на дополнительное внимание, на счастливый случай, на удачу в любви или творчестве. Из-за специфики своего характера многим Водолеям будет сложно добиться полного и безоговорочного успеха (например, стать всеобщими любимцами), однако чужая неприязнь для них окажется смягчена или чем-то компенсирована. Рыбы Сегодня Рыб удача может обойти стороной, если они упрямо следуют своей привычной стратегии и своду правил, закрыты для неформального общения и прогрессивных идей, предпочитают оставаться индивидуалистами и консерваторами, не любят импровизировать и экспериментировать, настороженно относятся к новинкам. При таком настрое им будет сложнее справляться с форс-мажорными ситуациями дома и на работе.