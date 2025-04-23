Стоит быть аккуратнее с хотелками – гороскоп на 24 апреля

23 апреля 2025 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Рыб может склонить к повышенной эмоциональности с некоторыми перегибами.

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Гороскоп на сегодня говорит, что возможны моменты чрезмерной сентиментальности, порывы всепрощения, моменты идеализма. Чувства не всегда будут демонстрироваться открыто и могут иметь форму насыщенной внутренней жизни. Возможен уход в виртуальный мир, дающий простор переживаниям (игры, кино, творчество, музыка). Могут стать важными вопросы веры, любви и духовных ценностей. В идеале, этот день помогает отсеять шумные наносные чувства и оценить истинные, тихие и верные. Также он может помочь с чем-то попрощаться, смириться. Овен Сегодня Овны не вполне свободны от той или иной формы зависимости. Она может быть эмоциональной (например, связанной с любовными переживаниями или ностальгией) или вызванной практическими обстоятельствами: материальными, профессиональными. Мечты о будущем в этот день могут основываться на эмоциях прошлого. Они не придают энергии и не побуждают к действию, могут провоцировать лень и пассивность. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют спокойнее воспринимать игру воображения (в любой сфере) и не строить на ее основе никаких грандиозных новых планов. Несостоятельность мечтаний, навеянных фантазией и эмоциями, может обнаружиться уже этим вечером. Не стоит поддаваться соблазну проявить чрезмерную благотворительность, раздуть бюджет, занять средства, купить дорогую вещь, вложиться в незнакомый проект. Близнецы Сегодня Близнецы могут погнаться за фантомной целью. Хотя новый поворот жизненного пути уже избавил их от массы иллюзий и соблазнов, они все еще рискуют ошибиться: завысить запросы, продолжить кого-то или что-то идеализировать (например, любимого человека или профессию). Логика событий тоже будет прежней: чем больше надежд, тем сильнее разочарование. Не тот день, когда стоит строить новые планы. Рак Сегодня Ракам день помогает оставаться в русле прежних чувств, планов, правил и духовных устоев, но внешний ход событий продолжает исподволь размывать их идеалы и подвергать сомнению их прошлые ценности. Пересматривая свои взгляды под влиянием обстановки, им необходимо отметать ложные искушения и не обесценивать то, что является для них важным, будь то любовь, вера или профессиональная честь. Лев Сегодня Львам звезды подсказывают, что это неподходящий день для активных действий. Он может отнять энергию или создать внешние препятствия для ее применения. Возможны сомнения, недомогания, минуты скепсиса или ложные надежды. Лучше посвятить эти сутки проверке подстраховочных систем и работе над скрытыми уязвимостями, включая психологические и духовные. Желательны уединение, молчание и секретность. Дева Сегодня Девам день предлагает прошлые сценарии жизни, которые дают им знакомую защиту и одновременно побуждают их повторять былые ошибки. Они могут неверно оценить свои или чужие возможности, поддаться магии ложного авторитета, оказаться в ловушке старой системы, под контролем или в зависимости. Возможны иллюзорные надежды сохранить брачный союз или извлечь выгоду из профессионального контракта. Весы Сегодня для Весов день может оказаться днем вынужденных или добровольных ограничений, но у звезд есть и хорошая новость: вскоре из поставленных рамок можно будет вырваться. Рукой подать до полного выполнения всех обязанностей и формальностей, до завершения цикла лечения или окончания системной проверки. Надежда на близкое освобождение примирит с необходимыми ограничениями лучше, чем что-либо другое. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды дают еще один день для отдыха и восстановления душевной гармонии. Хорошо провести его в привычной обстановке, в обществе близкого любимого человека или доверенного лица. Можно отдать дань спокойному хобби, послушать музыку, посмотреть фильм, побыть у воды. Желательно избегать всего, что может нарушить покой: информационного шума, деловой суеты, излишеств разного рода. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не торопиться с возвращением к активному ритму жизни. Этот день склоняет к уходу в мир воспоминаний и тайных переживаний, не дает бурной энергии, не сулит полной свободы. Он может принудить к контролю над эмоциями, к диете, скрытности или дисциплине, напомнить о семейном или ином долге, о былых чувствах, старых вещах, ветхом жилье или завершении какого-то сюжета. Козерог Сегодня Козероги избавят себя от лишних забот, если не погонятся за перевыполнением плана. Звезды советуют ограничиться минимальным списком задач, сопутствующих им денежных трат и эмоциональных нагрузок. Баланс между необходимым и необязательным подскажут чутье, обстановка и личный опыт. Впечатлительным Козерогам желательно избегать обстановки и музыки, способных погрузить их в знакомое уныние. Водолей Сегодня Водолеям важно правильно распоряжаться своими ресурсами, материальными и прочими (чувства, способности). В этот день сложно адекватно оценить и монетизировать свои таланты, возможны завышенные ожидания с последующим разочарованием. Под влиянием эмоций может появиться склонность к расточительности – в этом случае звезды советуют тратить только излишки и не трогать страховочный минимум. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не увлекаться. Духовные, любовные, гастрономические и другие излишества часто будут оказываться обольщениями, ведущими к разочарованиям или нежелательным последствиям. День подводит к необходимости ценить умеренность и гармонию, подсказанные опытом, и может содержать в себе проверку на устойчивость к соблазнам. Позволяя себе лишнее, важно уметь вовремя остановиться.