Все пойдет по плану — гороскоп на 25 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что Луна, вступившая в знак Овна, добавит общительности, подвижности и любопытства, даст смелость для лихих маневров и быстрого разруливания проблем. Буквально на ходу будут изучаться новости, завязываться контакты, генерироваться остроумные мысли и яркие образы. Хороший день для спортсменов, писателей, репортеров, для детских игр и развития детской речи. Может иметь место легкомыслие, импульсивность, идеализм, смешливость, неусидчивость. Совещания, поездки, тренировки должны быть недолгими, а сообщения, по возможности, короткими.
Овен
Сегодня Овнам трудно быстро включиться в активный режим. Утром они могут пережить минуту слабости, лени, инертности, но ближе к полудню вернут себе природную энергию, станут предприимчивыми, подвижными и бойкими на язык. Они начнут легко решать свои проблемы, вести игры и завязывать контакты, станут интересными рассказчиками, могут отправиться в короткую поездку. Многие Овны получат известие.
Телец
Сегодня Тельцам может показаться, что их ждет размеренный предсказуемый день, но события начнут развиваться гораздо интереснее, живее и динамичнее. Скорее всего, станет не до точного соблюдения правил или погружения в эмоциональные тонкости, так как обстановка потребует быстрой реакции, мобильности и коммуникабельности. Новости и сообщения этого дня могут содержать в себе долю интриги.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день может начаться с необходимости следовать правилам и соблюдать ограничения, но положение довольно быстро изменится. Во второй половине дня они уже получат свободу общения и перемещений, станут более деловитыми и примутся активнее взаимодействовать с людьми. Наступит подходящее время для обсуждения новых идей и налаживания связей, коротких поездок и быстрых деловых акций.
Рак
Сегодня Ракам не стоит медлить, если они хотят уточнить свои права в какой-то сфере или просто запастись уверенностью. Уже к полудню события наберут темп, многие дела потребуют ловкости, контактности и оперативности. Возможно экспресс-совещание или сообщение от руководства. Не все задачи и приказы будут ясными, в такие минуты предстоит на ходу проявить креативность и сообразительность.
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют пропустить ранние утренние часы, так как они будут навязывать им неподходящее настроение или обстановку. Наверстать упущенное (набрать нужный темп, наладить связь, выбрать маршрут) удастся уже в середине дня. В это время многие Львы станут красноречивыми, деловитыми и легкими на подъем, в любом занятии их начнут сопровождать чутье, вдохновение и доля везения.
Дева
Сегодня Девам события дня добавят азарта и куража. Многие Девы станут более ловкими, остроумными и креативными, примутся смело решать сложные для себя задачи и сходу выполнять рискованные маневры. Вторую половину дня можно использовать для быстрых контактов и поездок, коротких тренингов. Источником потенциальных проблем могут стать небрежность, легкомыслие, недальновидность, идеализм и лихачество.
Весы
Сегодня Весам стоит начать день с контроля за своим самочувствием. Также им не помешает отдать дань порядку и дисциплине в своих повседневных рутинных делах. После полудня сложатся прекрасные условия для общения и восстановления диалога. Высока вероятность того, что нужные люди сами выйдут на контакт, а беседы будут живыми и интересными. Есть шанс быстро договориться и перейти от слов к делу.
Скорпион
Сегодня Скорпионов ждет разочарование, если они планировали спокойный безмятежный день, и оживление, если они заждались новостей и соскучились по суете. Контакты и хлопоты этих суток помогут продвинуться в поиске работы и услуг, а также в карьере и бизнесе, особенно в налаживании связей и подборе помощников. Если подойти к потоку информации правильно, то принесут пользу даже служебные сплетни.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут столкнуться с минутой плохого настроения или другой заминкой, но быстро обретут бодрость тела и духа. Уже к середине дня они вернут себе энергию, необходимую для игр, развития бизнеса, поездок, занятий спортом или очередного раунда увлекательного общения. Их ждут вдохновляющие новые направления мысли, блестящие творческие идеи, яркие фантазии и неожиданные озарения.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют найти время для домашних дел и общения со своими домочадцами, а также для обсуждения новых насущных задач, которые появились в их офисе, бизнесе или на производственной площадке. Это подходящий момент для стартовых семейных и деловых совещаний, но лучше, если они будут короткими, для многочасовых дискуссий с углублением в детали сейчас не самое удачное время.
Водолей
Сегодня Водолеям день обещает оживление общения и информационного фона. Они могут дождаться новостей, которые касаются их интересов, или получить возможность связаться с нужными людьми. Возможно, они втянутся в дискуссию, начнут деловые переговоры или будут присматривать для себя новые средства связи. Также обстоятельства могут позвать их в поездку. Некоторые известия и маршруты их заинтригуют.
Рыбы
Сегодня Рыбам может быть некогда следовать своим планам и привычкам. Если им хочется уделить время своим вкусам или чувствам, им лучше делать это утром, в тишине и покое. Основная часть дня может «загрузить» информацией: вовлечь в общение с коллегами или помощниками, заставить изучать финансовые или другие новости. Может возникать много вопросов, особенно к новым непроверенным людям и данным.