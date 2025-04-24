ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Все пойдет по плану — гороскоп на 25 апреля

24 апреля 2025ГороскопыМарианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня пассивное меланхоличное утро сменится динамичным днем.

Все пойдет по плану — гороскоп на 25 апреля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что Луна, вступившая в знак Овна, добавит общительности, подвижности и любопытства, даст смелость для лихих маневров и быстрого разруливания проблем. Буквально на ходу будут изучаться новости, завязываться контакты, генерироваться остроумные мысли и яркие образы. Хороший день для спортсменов, писателей, репортеров, для детских игр и развития детской речи. Может иметь место легкомыслие, импульсивность, идеализм, смешливость, неусидчивость. Совещания, поездки, тренировки должны быть недолгими, а сообщения, по возможности, короткими.

Овен

Сегодня Овнам трудно быстро включиться в активный режим. Утром они могут пережить минуту слабости, лени, инертности, но ближе к полудню вернут себе природную энергию, станут предприимчивыми, подвижными и бойкими на язык. Они начнут легко решать свои проблемы, вести игры и завязывать контакты, станут интересными рассказчиками, могут отправиться в короткую поездку. Многие Овны получат известие.

Телец

Сегодня Тельцам может показаться, что их ждет размеренный предсказуемый день, но события начнут развиваться гораздо интереснее, живее и динамичнее. Скорее всего, станет не до точного соблюдения правил или погружения в эмоциональные тонкости, так как обстановка потребует быстрой реакции, мобильности и коммуникабельности. Новости и сообщения этого дня могут содержать в себе долю интриги.

Близнецы

Сегодня для Близнецов день может начаться с необходимости следовать правилам и соблюдать ограничения, но положение довольно быстро изменится. Во второй половине дня они уже получат свободу общения и перемещений, станут более деловитыми и примутся активнее взаимодействовать с людьми. Наступит подходящее время для обсуждения новых идей и налаживания связей, коротких поездок и быстрых деловых акций.

Рак

Сегодня Ракам не стоит медлить, если они хотят уточнить свои права в какой-то сфере или просто запастись уверенностью. Уже к полудню события наберут темп, многие дела потребуют ловкости, контактности и оперативности. Возможно экспресс-совещание или сообщение от руководства. Не все задачи и приказы будут ясными, в такие минуты предстоит на ходу проявить креативность и сообразительность.

Лев

Сегодня Львам звезды рекомендуют пропустить ранние утренние часы, так как они будут навязывать им неподходящее настроение или обстановку. Наверстать упущенное (набрать нужный темп, наладить связь, выбрать маршрут) удастся уже в середине дня. В это время многие Львы станут красноречивыми, деловитыми и легкими на подъем, в любом занятии их начнут сопровождать чутье, вдохновение и доля везения.

Дева

Сегодня Девам события дня добавят азарта и куража. Многие Девы станут более ловкими, остроумными и креативными, примутся смело решать сложные для себя задачи и сходу выполнять рискованные маневры. Вторую половину дня можно использовать для быстрых контактов и поездок, коротких тренингов. Источником потенциальных проблем могут стать небрежность, легкомыслие, недальновидность, идеализм и лихачество.

Весы

Сегодня Весам стоит начать день с контроля за своим самочувствием. Также им не помешает отдать дань порядку и дисциплине в своих повседневных рутинных делах. После полудня сложатся прекрасные условия для общения и восстановления диалога. Высока вероятность того, что нужные люди сами выйдут на контакт, а беседы будут живыми и интересными. Есть шанс быстро договориться и перейти от слов к делу.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждет разочарование, если они планировали спокойный безмятежный день, и оживление, если они заждались новостей и соскучились по суете. Контакты и хлопоты этих суток помогут продвинуться в поиске работы и услуг, а также в карьере и бизнесе, особенно в налаживании связей и подборе помощников. Если подойти к потоку информации правильно, то принесут пользу даже служебные сплетни.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с минутой плохого настроения или другой заминкой, но быстро обретут бодрость тела и духа. Уже к середине дня они вернут себе энергию, необходимую для игр, развития бизнеса, поездок, занятий спортом или очередного раунда увлекательного общения. Их ждут вдохновляющие новые направления мысли, блестящие творческие идеи, яркие фантазии и неожиданные озарения.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют найти время для домашних дел и общения со своими домочадцами, а также для обсуждения новых насущных задач, которые появились в их офисе, бизнесе или на производственной площадке. Это подходящий момент для стартовых семейных и деловых совещаний, но лучше, если они будут короткими, для многочасовых дискуссий с углублением в детали сейчас не самое удачное время.

Водолей

Сегодня Водолеям день обещает оживление общения и информационного фона. Они могут дождаться новостей, которые касаются их интересов, или получить возможность связаться с нужными людьми. Возможно, они втянутся в дискуссию, начнут деловые переговоры или будут присматривать для себя новые средства связи. Также обстоятельства могут позвать их в поездку. Некоторые известия и маршруты их заинтригуют.

Рыбы

Сегодня Рыбам может быть некогда следовать своим планам и привычкам. Если им хочется уделить время своим вкусам или чувствам, им лучше делать это утром, в тишине и покое. Основная часть дня может «загрузить» информацией: вовлечь в общение с коллегами или помощниками, заставить изучать финансовые или другие новости. Может возникать много вопросов, особенно к новым непроверенным людям и данным.
Рамблер: последние новостиКак понять, что ваш знак зодиака проходит кармические испытанияФинансовый гороскоп на 25 апреля 2025 годаГороскоп на 25 апреля 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на 25 апреля: не верьте обещаниям и лести — вас заманивают в ловушку
Гороскоп на 25 апреля: не верьте обещаниям и лести — вас заманивают в ловушку
Гороскопы
Отношения могут пострадать — любовный гороскоп на 25 апреля
Отношения могут пострадать — любовный гороскоп на 25 апреля
Политика конфиденциальностиУсловия использования