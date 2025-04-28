Отпускаем прошлое полностью — любовный гороскоп на 29 апреля

Советы нашего гороскопа помогут избежать лишних переживаний и мягко скорректировать планы, чтобы день прошёл максимально гармонично.
Овен
Сегодня Овнов отличают коммуникабельность, мобильность и общий позитивный настрой. Они могут быть не вполне уверены в своих чувствах или в своей привлекательности, но сильная потребность в общении перевесит для них любые сомнения. Свободные Овны в этот день могут начать активнее искать знакомств.
Телец
Сегодня Тельцам события напомнят, что обстановка изменилась и им пора к ней заново подстраиваться. В их личной жизни может настать переходный момент, который держит их в состоянии некоторой неуверенности: и прошлые чувства скрываются в тумане забвения, и будущее пока имеет нечеткие очертания.
Близнецы
Сегодня Близнецам день добавляет вербальной энергии и непоседливости, а также удачливости и ловкости. Многие Близнецы (особенно те, чья дата рождения приходится на май) не станут пассивно ждать, пока романтическая история примет новый оборот, а сами начнут приближать в ней желаемое развитие событий.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что многое в личных отношениях зависит от их и чужой коммуникабельности. День может пробудить не только потребность в общении, но и любопытство с долей мнительности. Возможно, захочется прислушаться к сплетням, ходящим вокруг романа или персоны любимого человека.
Лев
Сегодня Львам события дня напоминают, что их миссия в данный период — быть активными, энергичными и динамичными. Им важно действовать, решая свои проблемы и работая над поставленными жизненными целями, и очень скоро в созданные ими планы великолепно впишутся новые приятные романтические возможности.
Дева
Сегодня Девам звезды намекают, что пути назад в личной жизни больше нет. Даже в стабильных союзах неизбежны новые нотки. Если не осталось связей с прошлым, лучше не возвращать его, а идти дальше, даже если впереди много вопросов. Этот день требует общительности, остроумного мышления и быстрых реакций.
Весы
Сегодня Весы могут оказаться на событийном или эмоциональном перепутье, но не останутся без добрых вестей и положительных эмоций. Каждая минута будет приближать их к новой фазе романтической истории, где их ждет не только старый знакомый сценарий общения с партнером, но и нечто новое, интригующее.
Скорпион
Сегодня Скорпионам события дня дают подсказки насчет дальнейшего развития их любовной истории. Прямые указания или тонкие намеки могут приходить через разговоры с другими людьми, но не стоит сбрасывать со счетов и перемены в поведении любимого человека: возможно, они будут еще более красноречивыми.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов общительность и популярность добавляют к образу много плюсов, и это косвенно помогает им привлекать к себе внимание объекта симпатий. Если в данный момент они еще не влюблены или не получают от своей пассии взаимного интереса, можно не сомневаться, что вскоре это случится.
Козерог
Сегодня Козерогам те или иные признаки намекают, что их чувства или отношения переходят на иной уровень. Для многих Козерогов это будет возврат к отложенным темам и сюжетам, которых они и ждут, и боятся. Им важно понимать, что сейчас они вступают в любви на довольно скользкую для себя почву.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что события в их личной жизни развиваются к лучшему. Появляется возможность извлечь нечто хорошее даже из плохой ситуации и высечь искру любви даже из острой взаимной неприязни. Одни бонусы будут получены уже сегодня, другие начнут появляться уже в ближайшее время.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют отвлечься от любовных переживаний на повседневные дела и не оглядываться назад: страница закрыта, решение принято или «поезд ушел». Но и с поиском новых чувств лучше не спешить, нейтральное общение с представителями другого пола предпочтительнее романтического.