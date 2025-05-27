Рискуем потерять деньги — финансовый гороскоп на 28 мая

Наш гороскоп предложит осознанный подход к повседневности и хочет провести день гармонично.
Овен
Сегодня у Овнов, имеющих свой бизнес, связанный с гостиницами, ночными заведениями, центрами санаторно-курортного лечения, могут серьезно затормозиться дела. Могут обнаружиться ваши прошлые ошибки и просчеты, и придется многое переделывать заново. То же самое относится к косметологам, массажистам, а также тем, кто проходит курсы обучения этим профессиям. Не следует доверять сведениям, поступившим из конфиденциальных источников.
Телец
Сегодня у Тельцов, которые делают бизнес на арендуемой территории, могут возникнуть осложнения с арендодателем. Вам могут повысить арендную плату и, в случае вашего отказа, могут предложить поискать другое место. Если вы ведете строительные работы, то может обнаружиться брак или ошибки, что повлечет за собой необходимость многое переделывать заново. Берегите свою деловую репутацию.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, занятых сбором документов для регистрации бизнеса или подготовкой отчета о проделанной работе для вышестоящего руководства, может обнаружиться недостаток важных документов. Это может заставить вас заниматься бумажными делами по второму кругу, чтобы отыскать недостающие документы. А вот для дальних поездок и решения юридических вопросов этот день вполне благоприятен.
Рак
Сегодня у Раков если были неурегулированные судебные тяжбы по поводу имущества, то звезды не советуют в этот день начинать какие-то новые разбирательства. Некоторые ваши достижения могут быть утрачены, и вам придется начинать заново. Чтобы минимизировать вероятный ущерб, не рекомендуется полагаться на надежность партнеров. Тем не менее, это хороший день для получения дополнительных доходов.
Лев
Сегодня Львы могут остаться недовольны собой и своей работой. Особенно это вероятно в тех случаях, если вам на работе будет сделано критическое замечание. Это может негативно повлиять на вашу самооценку и эмоциональное состояние. Звезды советуют вам сдерживать свои эмоции - в данном случае они идут вам во вред. Ищите поддержку у деловых партнеров.
Дева
Сегодня Девам может поступить информация, которая заставит вас по-новому оценить прошлые события. Не исключено, что вы решите возобновить деловое сотрудничество с теми партнерами, с которыми ранее ваши пути расходились. Звезды советуют сосредоточиться на наведении порядка в текущих делах. Хороших результатов добьются те, кто причастен к строительству и к коммунальному хозяйству.
Весы
Сегодня у Весов хороший день для получения дохода от индустрии моды, отдыха и развлечений. Положительных результатов в работе могут добиться представители профессий, призванных сделать людей красивее, веселее и здоровее. Процветают салоны красоты, рекламные и дизайнерские студии, туристические агентства и фотографические салоны. Успешно пойдут дела у тех, кто работает по свободному графику.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, имеющим свой бизнес, звезды советуют уделить время для инвестиций в свою недвижимость. Можно вкладывать деньги в ремонтно-строительные работы, в закупку станков и технического оборудования. Ориентируйте свой бизнес на техническое обновление и модернизацию. В течение дня не рекомендуется совершать короткие поездки — возможны поломки транспортных средств.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют сосредоточить свои усилия на том направлении, которое принесет вам положительные результаты. Это, прежде всего, касается укрепления деловых связей и развития партнерского сотрудничества. Успешно проходят поездки, встречи, завязываются взаимовыгодные отношения. Может ускориться информационный и товарно-денежный оборот, что способствует росту доходов от торговли.
Козерог
Сегодня у Козерогов могут испортиться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Вас может задеть критическое замечание в ваш адрес. Возможной причиной осложнения в отношениях может стать беспорядок на рабочем месте или срыв сроков, отведенных на выполнение работы. С множеством мелких неприятностей могут столкнуться те, чья работа связана с оформлением документов.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше не ориентировать себя на получения больших доходов. Несмотря на интенсивный труд, вы можете ощущать нехватку денег. Возможно, это будет связано с непропорционально большими расходами. Звезды советуют вам позаботиться о том, чтобы сохранить те материальные ресурсы, которыми вы располагаете. В связи с этим воздержитесь от крупных покупок.
Рыбы
Сегодня Рыбам, имеющим свой бизнес, возможно, будет нелегко удержать от потерь бюджет своей фирмы. Основная зона риска - деятельность в области недвижимости: строительство, семейный бизнес, сельское и жилищно-коммунальное хозяйство. Не рекомендуется вести сварочные работы при проведении ремонта в помещениях. Воздержитесь от проектно-конструкторских работ.