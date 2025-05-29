По плану пойдет далеко не все — гороскоп на 30 мая

29 мая 2025 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня взаимное расположение Луны и Венеры создает предпосылки для колебаний, дискомфорта и забавных моментов неловкости, а также для небольших погрешностей в финансовой и эстетической части.

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Гороскоп на сегодня говорит, что возможны неоднозначные ситуации в любви, семье и супружестве, в художественном творчестве, в правовой сфере, в кулинарных вопросах. Не вполне гармоничным может быть взаимодействие с женщинами. Могут оказаться не очень удачными покупки, особенно, предназначенные для наведения красоты или для создания домашнего уюта. Пригодится искусство компромисса, готовность согласовывать вкусы, привычки или расходы. Овен Сегодня Овнам звезды подсказывают, что это не лучший день для их активности во внешнем мире, и советуют им провести его на собственной территории (у себя дома, в своем офисе). Также сегодня не стоит ждать полного бытового и эстетического комфорта. Собственные вкусы и планы не во всем будут совпадать со вкусами окружающих, включая родителей и партнера по браку, в таких случаях положение спасет компромисс. Телец Сегодня Тельцам не стоит придавать особого значения мелким неувязкам, возникающим в дороге, в общении с близким окружением и в процессе покупок. Странные недоразумения и забавные совпадения этого дня не столько создадут им проблемы, сколько развлекут и поднимут настроение. Но им все же стоит иметь в виду вероятность заминок, если на эти сутки запланировано ответственное серьезное мероприятие. Близнецы Сегодня Близнецам не стоит забывать о риске нестандартных ситуаций, которые могут сопровождать их текущие дела и вносить поправки в их долгосрочные планы. Возрастает вероятность дублирования покупок, нестандартных финансовых операций, вынужденного обмена, неоднозначных моментов в семейных, дружеских и любовных отношениях. Могут наметиться новые доходы и (или) крупные расходы на близкое будущее. Рак Сегодня Раки могут стать жертвой своих же противоречивых чувств, желаний и привычек. Их выбор часто будет неоднозначным, может подвести эстетический вкус или финансовое чутье. Возможны двойственные моменты в любви или браке, в сфере права, в общении с разницей в возрасте и статусе. В минуты колебаний пригодится искусство компромисса. Не стоит принимать важные решения, покупать одежду и косметику. Лев Сегодня Львам звезды советуют отложить чересчур энергозатратные для себя занятия, а также дела, где им важны собственные предпочтения. Этот день может создать ситуации внутренних противоречий или внешнего дискомфорта, помешать следовать собственным идеалам, чувствам или вкусам. Возможно, в чем-то придется смириться, пойти на уступки семье и близким. Около полуночи не исключен импульс к действию. Дева Сегодня для Дев день пройдет гармоничнее, если они проведут его в эмоционально и духовно близкой себе среде. Возможно, это будет семья или группа старых друзей. Если такой среды нет, пора подумать о ней, вскоре она пригодится. Чуть менее гармоничным может оказаться пребывание вблизи объекта симпатий, а также кредитора или должника: в таких случаях могут возникать недоразумения и моменты неловкости. Весы Сегодня у Весов будет повод применить дипломатические таланты и искусство баланса. В своих деловых отношениях или в частной жизни они могут столкнуться с естественными противоречиями, с необходимостью согласовывать вкусы, права или интересы. От этого может зависеть дальнейшая перспектива сотрудничества, судьба любви или брака, решение жилищного вопроса или вероятность получения желаемой должности. Скорпион Сегодня Скорпионам не стоит обращать внимание на мелкие неувязки, когда речь идет о текущих делах. Не станет критичной небольшая разница во вкусах, мелкое несоответствие в денежных расчетах. Однако им стоит брать на заметку подобные случаи, если они хотят развивать сегодняшние проекты в близком будущем: в этом случае даже мелочи получат для них значение и могут быть предупреждающими сигналами. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют не пренебрегать мерами осторожности и не отключать инстинкт самосохранения. Невинные ошибки и случайные недоразумения этого дня не страшны, если держать их под контролем — в противном случае, вскоре они могут приобрести ненужный масштаб. Важно поддерживать разумный баланс при любом обмене (ресурсами, эмоциями), чтобы не залезть в финансовые или моральные долги. Козерог Сегодня Козерогам стоит быть внимательнее к эмоциональным нюансам обстановки и общения с людьми. Звезды советуют брать на заметку любые нестыковки, несоответствия, признаки двойственности и ненадежности (в том числе, под маской дипломатии, мягкости и обаяния). С теми, кто демонстрирует подобные качества, стоит быть начеку в текущих делах и крайне нежелательно заключать долгосрочные контракты. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют быть дипломатичнее и мягче в повседневном общении и рутинных делах. Это день, когда в цене сочувствие, забота и ощущение психологической безопасности, в том числе, в семье и на работе. Не стоит увлекаться колкими шутками и комментариями. Занимаясь насущными делами, пора формировать для себя расширенную базу поддержки и помощи: возможно, вскоре она пригодится. Рыбы Сегодня Рыбы могут надеяться на относительно гармоничную для себя психологнческую атмосферу и на смягчение любых возникающих проблем. Будут сглажены недоразумения в романтических отношениях и в материальных делах, не станут критичными недостатки покупок и творческие провалы. Выбирая в этот день курс на отдых, стоит помнить, что он может стать не очень комфортным из-за финансовых или иных деталей.