План поможет добиться результатов – гороскоп на 18 июня

17 июня 2025 Гороскопы Марианна Басс

21-22 лунные сутки. Этот день не способствует постоянству эмоций и настроений, а также точности планов и выбранной тактики.

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Гороскоп на сегодня говорит, что возможны запоздалые меры или преждевременные действия, устаревшие ориентиры, обращения не к тем людям, и, как следствие, обман ожиданий. Ошибочность или поспешность некоторых шагов обнаружится лишь завтра. Луна в Рыбах может отнять бодрость, но взамен усилит чувствительность. Лучшие стороны дня – тонкая интуиция, богатая фантазия и чуткость к нюансам. Правильно истолкованные догадки завтра подтвердятся. Для целевых встреч и предметных разговоров желательно выбирать первую половину дня. Овен Сегодня Овнам важно помнить, что у них может оказаться недостаточно энергии. Возможны моменты лени, недисциплинированности или духовной слабости. Не исключены недомогания, минуты пессимизма, одиночества или психологической зависимости. Могут ожить сомнения и тайные страхи, появиться признаки самопрограммирования на негатив. Не стоит браться за новые дела и принимать ответственные решения. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют отложить официальные встречи, целевые контакты, важные покупки и любые работы, проводимые в заведомо стесненных условиях (например, по новым строгим шаблонам или под скрытым контролем). По возможности, лучше выбрать свободный вариант времяпрепровождения, позволяющий обойтись без формальностей. День хорош для задушевного общения со старыми друзьями и родственниками. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что вчерашняя ситуация может повернуться к ним неудачной стороной. Дельные мысли и полезные контакты, придававшие ей положительный смысл, станут реже, зато могут участиться ошибки и вернуться былые иллюзии. Есть риск проявить слабость или неверно позиционировать себя. Лучше поставить на паузу переговоры и воздержаться от утверждения новых долгосрочных планов. Рак Сегодня Раков могут манить отдаленные новые горизонты, чужие (или далекие родные) края, возможности духовного или профессионального личного роста. Может активизироваться не только их фантазия, но и честолюбие, стремление к успеху, авторитету и власти. Им стоит помнить, что этот день дает им только правильные психологические и моральные ориентиры, умалчивая о том, какие преграды могут их ждать. Лев Сегодня Львов день может погрузить в эмоции, не всегда позитивные, сделать их более слабыми физически или духовно. Вплоть до ночи они могут оставаться мнительными, сомневаться в собственном будущем, в надежности друзей или в успехе значимых для них коллективных проектов. Некоторые Львы начнут бояться теней прошлого – тогда им важно помнить, что прежние испытания, связанные с ним, для них уже позади. Дева Сегодня Дев звезды предостерегают от чересчур быстрого старта. Хорошее начало не гарантирует нужного результата (особенно, если делается расчет на конкретного человека или конкретный проект). Возможно, еще не оформились планы, не нашелся единомышленник или пока сохраняет прежнее влияние недоброжелатель. Лучше сдержать свои новые порывы, а если шаг уже был сделан вчера, то пока не набирать темп. Весы Сегодня Весам звезды советуют отложить важные мероприятия. Вплоть до ночи может иметь место занятость, недомогание, мешающий планам секрет или зависимость от обстоятельств. Могут подвести помощники, пропасть вещи, отказать в поддержке влиятельные знакомые. Если требуется информация, консультация, семейный разговор или служебное совещание, лучше заняться прояснением интересующих вопросов утром. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют не пренебрегать возможностью полного отдыха. Если он недоступен, стоит выбирать задачи, оставляющие место эмоциям, интуиции, творческому воображению и жизни духа. В эти сутки можно получить неявную подсказку судьбы, благой знак, озарение. С конкретными успехами дело обстоит чуть сложнее, но мечта о расширении возможностей все ближе и важно не терять надежду. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют выбирать в качестве местопребывания дом, а в качестве психологического фона доверительную атмосферу семейственности. Для части Стрельцов может оказаться важнее факт духовного единства или основа в виде национальных традиций, корней, истории, прошлого. Если подобный фундамент прочен, будут легче восприниматься отдельные разногласия и личностные противоречия. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют не оставлять без вдумчивого анализа подтекст событий. Склоняя иногда к мнительности, эти сутки помогают не пропускать важные неявные знаки, в том числе, связанные с домом и профессиональными перспективами. Смутные предчувствия завтра могут принять форму конкретных фактов. Не стоит никому и ничему верить слепо, любой человек или обстоятельство могут подвести. Водолей Сегодня Водолеям звезды рекомендуют быть внимательнее, совершая сделки или обращаясь за помощью. Небрежным или нечестным может оказаться даже человек, внушавший доверие. Не помешает взять время на проверку надежности кандидата в помощники или подчиненные, наметившегося полезного знакомства в нужном сообществе или учреждении. Также не стоит спешить с выбором домашнего персонала и питомца в дом. Рыбы Сегодня Рыбам лучше воздержаться от искушения сделать ход в желаемом направлении, поскольку для этого в картине событий не хватает некого важного пазла. Поспешив, они могут выбрать неверную линию поведения или столкнуться с чужой ненадежностью. А вот помехи и осечки, которые может принести этот день, скорее к добру: вскоре выяснится, что недоработан план или не учтено системное препятствие.