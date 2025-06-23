Выбираем лайтовые задачи — гороскоп на 24 июня

23 июня 2025 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Сегодня «уставшая» Луна в знаке Близнецов не даст энергии или помешает сконцентрировать ее надолго в заданном направлении.

Фото: rambler