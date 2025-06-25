Мысли будут ускользать — гороскоп на 26 июня

Гороскоп на сегодня говорит, что именно они включаются при попытке составить план действий на предстоящие несколько недель. В приоритете может оставаться дом, семья, землячество или привязанность к родным местам. Текущая позиция Меркурия намекает на закрытие дискуссии или потерю интереса к недавней теме, а также на риск задержки сообщений и на временные заминки в работе с документами. Может ускользать нить мысли, подводить связь или откладываться встреча. Целевые совещания, контакты и поездки лучше перенести на завтра.
Овен
Сегодня Овнам стоит уделить время семье или жилью. Это подходящий день для встречи с близкими, помощи им или снятия психологического барьера в общении с ними. Возможно, придется проявить уважение к старшим или пойти на уступки домочадцам. Самое время отдать дань семейным и национальным традициям, привычкам детства, блюдам домашней кухни, закупить продукты или приобрести что-то для уюта в доме.
Телец
Сегодня у Тельцов сохранится гармоничная эмоциональная атмосфера. Благодаря ей им будет несложно нравиться окружающим и ладить с ними, получать небольшие подарки или великодушные уступки. Условным недостатком дня могут стать мелкие информационные заминки. Не исключено, что задержатся нужные вести, придется отменить целевую поездку или перенести на завтра ответственный трудный разговор.
Близнецы
Сегодня Близнецы в своих текущих делах могут иногда сталкиваться с эффектом «уходящего поезда». Возможно, ускользнет желаемая покупка или сорвется встреча. Также в течение дня не исключены заминки в мышлении, проблемы при отправке сообщений, попытках связаться с кем-то или совершить поездку. Звезды советуют отложить подобные мероприятия на завтра, а о потерянном шансе не жалеть: будет новый.
Рак
Сегодня Ракам сопутствует удача, но в некоторых ситуациях она им изменит. Например, они могут слишком поздно решиться выразить какую-то свою мысль после долгих колебаний или слишком рано решиться на важный контакт. Им не стоит выбирать этот день для встреч и собеседований, для обнародования своих идей или текстов. К счастью, судьба компенсирует им эти заминки другими, более приятными моментами.
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют не спешить с высказываниями от своего имени, даже если сделать это очень хочется. Слова, произнесенные в этот день, могут быть не услышаны, неверно выбраны или превратно поняты теми, кому они адресованы. Данный совет касается и устных, и письменных сообщений и заявлений. Переполняющие изнутри эмоции в эти сутки лучше доверить мысленному собеседнику или дневнику.
Дева
Сегодня у Дев новые мыслеобразы могут завести их в тупик. Возможно, иссякнет их фантазия, пропадет из виду вдохновлявший их собеседник или ситуация начнет требовать от них очередной перестройки мышления в угоду текущим обстоятельствам. Звезды советуют подчиниться логике событий, но не оставлять пришедших на ум удачных идей и постараться не терять завязанные неформальные контакты.
Весы
Сегодня Весам не стоит планировать важные целевые совещания и собеседования, подачу документов в инстанции и другие контакты, имеющие официальный оттенок. Также не стоит начинать сегодня принципиально новую дискуссию, вступать в должность, обращаться к руководству или семье с деликатной просьбой. В завершаемых диалогах может остаться налет двойственности и колебаний в отдельных пунктах.
Скорпион
Сегодня в Скорпионах день поддерживает вдохновение и веру, помогает им остаться на хорошей эмоциональной и духовной волне. Им важно не терять время и начинать предпринимать в открывшемся направлении мелкие шаги, чтобы не упустить свою удачу. Настал момент, когда пора суммировать полученную информацию, систематизировать обретенные связи, оценить интересные идеи и придать им форму конкретных планов.
Стрелец
Сегодня Стрельцы остаются на грани миров. Те или иные события в их жизни заставляют их острее чувствовать духовное измерение событий. В течение дня они могут сталкиваться как с бытовыми понятными переживаниями, так и с «потусторонними» явлениями, ощущениями и образами. Ситуации этих суток, как и предшествующих, способны подтолкнуть их к важным философским выводам и даже духовному перерождению.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сохранять концентрацию на значимых для себя диалогах, отношениях и возможных договоренностях — при этом не забывая о своих интересах, которые в ходе такого общения не должны оказаться забыты и попраны. Последнее слово во многих случаях будет за собеседником. Не исключено, что нечто важное он скажет в последний момент. Возможна двойственность в каком-то вопросе.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют заниматься рутиной. День поможет сохранить нужный для поставленной задачи эмоциональный настрой, особенно, если его разделяет кто-то рядом (родственник, коллега, помощник, врач). Заминки возможны в части текущих коммуникаций. Может не быть нужных людей или данных, с замедлением идти обмен информацией. Если ожидаются важные новости и дискуссии, они вероятнее завтра.
Рыбы
Сегодня для Рыб общее направление событий остается благоприятным, как и их настроение. Те или иные пробуксовки на пути к цели (обрывы связи, тупики в размышлениях) не означают для них плохого предзнаменования — скорее намекают, что пора перейти к немного иному направлению креативной мысли. Возможно, стоит подумать о здоровье, наметить план или найти помощников, готовых взять на себя часть задач.