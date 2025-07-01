Встретят по одежке — финансовый гороскоп на 2 июля

Наш гороскоп даст рекомендации, которые помогут принять взвешенные решения, сохранить внутреннее равновесие и использовать потенциал дня максимально эффективно.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют использовать время в первой половине дня для сдачи финансовых отчетности в налоговую инспекцию, для того, чтобы это не вызвало никаких последствий и разбирательств. Во второй половине дня удачное время для обустройства магазинов, офисов, оснащение мастерских и производственных цехов новым оборудованием. День располагает к укреплению деловых связей.
Телец
Сегодня для Тельцов, зарабатывающих деньги главным образом за счет умственного труда, это один из лучших дней. Вы будете способны чувствовать потенциал получения материальной выгоды в любой ситуации и можете оперативно реагировать. Хорошие доходы получат те, чья работа связана с транспортом, торговлей, консультациями и подготовкой документов. Можно участвовать в творческих конкурсах.
Близнецы
Сегодня у Близнецов хороший день для проявления инициативы в деле популяризации своего бизнеса. Удачно проходят рекламные акции, дальние поездки. Можно расширять спектр услуг и географию бизнеса. Если вы собирались подавать исковое заявление, то сделайте это во второй половине дня - тогда может быть больше шансов на успех. Также это замечательное время для ремонтных и отделочных работ в помещениях.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать в себе усиление энергетики и смогут успешно проявить себя в делах. Это прекрасное время для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами. При наличии свободных денег используйте их на досрочное погашение кредитов и оплаты текущих счетов. Звезды советуют вам активнее идти на деловые контакты, искать информацию, совершать поездки.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют стараться не привлекать к себе внимания и действовать незаметно. Такой стиль поведения может оказаться более результативным. Если вы искали дополнительный источник доходов (работу на полставки или по совмещению), то может подвернуться интересный вариант. Неплохие шансы для увеличения доходов имеют те, кто работает удаленно, на фрилансе.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться отличный день для карьерного роста. Особенно это касается руководящих работников, ведущих менеджеров и владельцев фирм. Большую помощь вам могут оказать ваши подчиненные, в результате взаимодействия с которыми вы добьетесь прекрасных результатов. Также вы сумеете успешно проявить себя в коллективной работе по проектированию и прогнозированию бизнеса.
Весы
Сегодня Весам звезды рекомендуют предпринимать шаги по раскрутке бизнеса. Если вы сегодня опубликуете рекламное объявление в средствах массовой информации, то можете быть уверены в скором положительном эффекте. Хорошо идут дела у юристов, дизайнеров, вэб-мастеров и программистов по созданию сайтов. Также вы можете рассчитывать на установление доверительных отношений с начальством.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, занятых повышением своего профессионального уровня, хороший день. Экзамены по аттестации, а также защита диссертации могут пройти для вас удачно. Посещение бизнесменами международной научно-технической выставки может дать вам мощный импульс к развитию и множество перспективных идей. Хорошо заниматься долгосрочным планированием бизнеса.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, занимающих руководящие должности в бизнесе, этот день может быть отмечен успехами. Благодаря правильным управленческим решениям ваша фирма сможет увеличить уровень доходов. Можно проводить структурные реформы и делать кадровые перестановки. Если вы приняли решение сменить работу и уже нашли приемлемый вариант, то в это время хорошо знакомиться с коллективом и его этикой отношений.
Козерог
Сегодня Козерогам рекомендуется заниматься публичной деятельностью и решать юридические вопросы. Можно подавать исковые заявления по имущественным спорам. Взаимодействие с коллегами проходит удачно, вы можете получить от них много полезной информации. Это хороший день у практикантов и стажеров для приобретения технических навыков в овладении инструментами.
Водолей
Сегодня Водолеям рекомендуется заниматься той работой, результаты которой можно сразу увидеть и потрогать. Речь идет о практической работе, связанной с физическим трудом или со специальным оборудованием. Это, прежде всего, относится к промышленному производству и работе в сервисных центрах по техническому обслуживанию автомобилей и сложной бытовой техники.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют наиболее важные дела отложить на вторую половину дня. Вы преуспеете в сфере услуг, связанной с индустрией моды, отдыха и развлечений. Успешно пойдет торговля предметами роскоши и искусства, парфюмерией, косметикой, модной одеждой. Хорошо заниматься устроением массовых мероприятий, спортивных соревнований, конкурсов, выставок и презентаций.