Делаем передышку — гороскоп на 2 июля

1 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах напоминает о важности договора и компромисса, при этом часто акцентирует вопрос стратегических долгосрочных соглашений.

Фото: rambler