Делаем передышку — гороскоп на 2 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что может появиться необходимость в перезаключении профессионального, жилищного или иного контракта, в новой процедуре урегулирования споров. Объективные формальные заминки, вызванные неясностью новых правил, могут дополняться личным фактором. Придется учитывать позицию отдельных лиц, носителей авторитета или традиций. Стоит ограничиться предварительным решением, взять время на рассмотрение вариантов, на юридические консультации и подготовку документов.
Овен
Сегодня для Овнов приобретают важность контакты с другими людьми или инстанциями — особенно, если они осваивают новую должность (профессию) или вступили в управление новыми владениями. Может стать необходимостью заключение долгосрочного договора, распределение прав, зон контроля или сфер ответственности. Звезды советуют не спешить с окончательным оформлением контрактов, особенно долгосрочных.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не пренебрегать проверкой мелочей: за ними могут таиться скрытые системные ловушки и «подводные камни». Стоит подойти скрупулезнее к нюансам диеты, служебного распорядка, планируемых косметических и лечебных процедур, к выбору помощника или источника услуг. В зависимости от ситуации, могут представить интерес правовые или эстетические детали, тонкости этикета.
Близнецы
Сегодня Близнецам день добавляет гармонии, но не дает им забыть о переменах, которые вносят в их привычки внешние обстоятельства. Возможно, теперь им придется больше тратить на то, что несет им удовольствие или позволяет развиваться. День не дает полной уверенности в том, что касается эстетики, внешности, покупок и финансовых возможностей, а также любви, романтических чувств и симпатий.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть дальновиднее в важных вопросах, особенно, связанных с карьерой и жильем. Стремясь к росту авторитета и полномочий, следует учитывать обратную сторону успеха в виде формальностей и ограничений, а также ловушку, в которую можно попасть из-за своего идеализма, великодушия или амбиций. Возможно, стоит задать границы своему честолюбию, аппетитам или гостеприимству.
Лев
Сегодня для Львов день делает более информативной окружающую обстановку и дает им больше поводов для коммуникаций. Он может вовлечь их в интересный разговор или принести им новости. Львам, вынужденным оставаться в уединении или удалении от событий (например, погруженным в семейные дела или находящимся в отъезде), он даст возможность пообщаться с внешним миром или надежду на скорый контакт с друзьями.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что ключом к успеху не всегда является их личная активность, предприимчивость и пробивная сила. Не исключено, что иногда она будет даже мешать, создавая очаги суеты или напряженности. В текущих делах, включая финансовые, будут важнее такие качества, как дипломатичность, уравновешенность и договороспособность. Могут требовать обсуждения какие-то планы и секреты.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что затрагиваются их интересы. Им стоит аккуратнее выбирать линию поведения, исходя из обстановки и выбранной задачи. Наибольшая свобода ожидается в неофициальных ситуациях, например, в общении с детьми или друзьями. Стоит корректнее выстраивать свою стратегию, взаимодействуя со старшими партнерами, родителями, авторитетными лицами, инстанциями, руководством.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют обращать внимание на условия своих взаимоотношений с людьми — особенно на детали, которые регулируются законом, заключенным контрактом или тайным неофициальным соглашением. Если подобные договоренности только намечаются, к ним тоже стоит быть повнимательнее: неверно составленная служебная инструкция или договор об услугах может стать тормозом на пути к успеху.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день помогает поддерживать социальные связи и оставаться в курсе общественных тенденций. Это подходящий момент для того, чтобы подумать о перспективах, заняться оформлением своего членства в организации или подумать о заключении заманчивого договора на будущее. Но форсировать подобные процедуры не обязательно. Если тот или иной фактор им мешает, можно не спешить: время еще будет.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют удвоить внимание к административным, юридическим и прочим формальностям, которых требуют их домашние, профессиональные или иные долгосрочные цели. Это особенно важно, если реализация планов зависит от конкретного лица и получения его разрешения. День усиливает роль закона и договора, призывает к равновесию интересов и дает возможность для поиска компромисса.
Водолей
Сегодня Водолеям день создает нужные условия для целевого общения, для работы с информацией и документами. Он помогает вести переговоры и поддерживать связи на отдаленных территориях, подходит для первичного согласования документов. В таких делах не стоит забегать вперед. Сейчас лучше прояснять юридические аспекты сотрудничества, проводить подготовительные совещания и предварительные консультации.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют оставаться открытыми для общения, но уделять больше внимания формальностям. День смещает акцент с технических деталей сотрудничества на правовые, а в личной жизни может заставить думать об оформлении отношений или выражении эмоций через ритуалы. Соблюдая баланс партнерских обязательств, важно не забыть про свои собственные финансовые и другие стратегические интересы.