Желания могут исполниться — любовный гороскоп на 4 июля

Наш гороскоп расскажет, какие настроения и тенденции могут повлиять на повседневные дела, отношения и внутреннее состояние.
Овен
Сегодня Овны способны зациклиться на негативной стороне любовных отношений, при этом их может особенно волновать тема будущего или интимный аспект. Возможно, повод для сомнений им даст поведение партнера, но вероятнее психологические корни в виде собственной подозрительности или неуверенности.
Телец
Сегодня для Тельцов некоторый разлад в собственных чувствах, вызванный переходным моментом, может усугубить поведение партнера или общая обстановка. Не исключено, что они найдут реальный или надуманный повод для негативных переживаний. Но даже в этом случае судьба обеспечит их паре поддержку и шанс.
Близнецы
Сегодня у Близнецов общие перспективы в личной жизни выглядят замечательно, но текущий момент создает им в романтических планах определенные неудобства. Досадные мелочи способны испортить им настроение и помешать сразу взять желаемый курс. Возможна склонность драматизировать положение из-за пустяков.
Рак
Сегодня у Раков личные дела начнут налаживаться не сразу, возможно, уже после полудня. Зато они могут надеяться на поддержку и счастливый случай даже в сомнительной и безнадежной, на первый взгляд, ситуации. Ангель-хранитель подскажет им вектор удачи и искусно проведет их через лабиринт искушений.
Лев
Сегодня для Львов приятные обнадеживающие горизонты личной жизни могут быть заслонены менее гармоничными сиюминутными переживаниями. День способен затронуть тайные, неоднозначные или темные стороны их души. Возможна мнительность, психологическая зависимость от прошлого или от чувственных ощущений.
Дева
Сегодня у Дев любовные переживания и романтические мероприятия могут быть чем-то омрачены, но шанс на хорошее и светлое в этой сфере у них все же есть. Счастливое стечение обстоятельств или удачное расположение духа поможет им не замечать негативных сторон ситуации или извлекать из них пользу.
Весы
Сегодня у Весов звезды со странным упорством обращают внимание на негативные и потенциально проблемные грани их личной жизни, мешая им сосредоточиться на ее приятных сторонах и вновь открывшихся романтических горизонтах. Возможно, в течение дня им придется пройти через какие-то неприятные переживания.
Скорпион
Сегодня у Скорпиона в душе борются, образно говоря, ангел и бес. Они могут искать идеальной любви и быть жертвами низменных страстей. Хороший или плохой исход событий будет во многом зависеть от их психологического и духовного выбора, от того, какие цели они подпитывают своими эмоциями.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов день интимного общения и глубоких переживаний. Он может сделать их более скрытными и чувственными, более податливыми на искушения или подверженными негативным эмоциям. Возможно, им будет трудно разделить сексуальную и духовную грани любви, поскольку они обе будут для них важны.
Козерог
Сегодня Козерогов любовная удача охотнее посещает во второй половине суток. Насколько щедрой и благосклонной она будет к ним, не всегда зависит от их собственных чувств, планов и личных качеств. Решающую роль может сыграть настроение партнера, круг общих друзей или какой-то роковой внешний фактор.
Водолей
Сегодня Водолеи могут столкнуться не с приятной и легкой, а с коварной стороной любовных чувств и отношений. Они могут пережить неприятный момент, попасть в ловушку или совершить ошибку. Выиграв в мелочах, они рискуют проиграть в самом главном, запутаться в сетях лжи, искушений или темных желаний.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут надеяться на любовный успех и исполнение части своих желаний. Им повезет, несмотря на вероятные внешние помехи и препятствия, а иногда они будут оказываться в выигрыше благодаря им. «Не было бы счастья, да несчастье помогло» — сегодня такое вполне возможно.