Легких денег не будет — финансовый гороскоп на 9 июля

Наш гороскоп станет полезным ориентиром для тех, кто хочет провести день осознанно и гармонично.
Овен
Сегодня Овнам, возможно, придется отстаивать свое мнение перед властью авторитета. Ваше профессиональное соответствие могут поставить под сомнение. Особенно сложный день может сложиться у рядовых сотрудников при сдаче экзаменов по переаттестации. Бизнесмены могут столкнуться с сопротивлением и препятствиями от представителей официальной власти.
Телец
Сегодня у Тельцов тема деловых связей может стать предметом особого беспокойства. Будьте внимательнее при анализе поступившей информации. Прежде всего, возможны срывы транспортных поставок товаров. Причем это касается новых логистических маршрутов как дальних перевозок грузов (из других городов и заграницы), так и локальных (от склада до магазина). Деловые встречи лучше отложить.
Близнецы
Сегодня у Близнецов тема денег в бизнесе встает во главу угла. Вы можете столкнуться с острой нехваткой оборотных средств, поскольку они могут срочно понадобиться. Попытка взять деньги взаймы может потерпеть фиаско. Звезды не советуют вам сейчас делать инвестиции в бизнес, закупать станки и оборудование и использовать для этого заемные финансовые ресурсы. Постарайтесь минимизировать расходы.
Рак
Сегодня Раки могут попадать в ситуации борьбы и противостояния, которые потребуют от вас полной мобилизации. Особенно отчетливо это проявится при взаимоотношениях в деловом партнерстве и с клиентами. Чтобы не допускать ситуацию до конфликта, звезды советуют вам не тянуть одеяло на себя, а попытаться объективно вникнуть в положение ваших оппонентов. Такая позиция может разрядить обстановку.
Лев
Сегодня Львы могут почувствовать, будто вашу активность кто-то или что-то пытается ограничить. Отношения с коллегами по трудовому коллективу оставляют желать лучшего. Возможно скрытое противостояние с кем-то из коллег. Кроме того, ограничения могут быть связаны с ухудшением самочувствия и, как следствие, снижением уровня работоспособности. Не перенапрягайтесь, берегите здоровье.
Дева
Сегодня Девам день может запомниться как неблагоприятное, нестабильное время. Прежде всего, это касается тех, кто занимается финансовыми спекуляциями с использованием оптовых партий товара. Если у вас есть свободные финансовые ресурсы, и вы ищите вариант для надежных вложений, то открывайте депозитный вклад или приобретайте золото в качестве надежного убежища на длительный срок.
Весы
Сегодня Весы могут почувствовать в себе усиление амбиций и желания продвинуться вверх по карьерной лестнице. Однако одного вашего желания окажется недостаточно. Необходимо уметь правильно соизмерять внешние обстоятельства и свои реальные возможности. Чтобы обеспечить карьерный рост, вам требуется иметь прочный тыл в виде поддержки близких родственников, семьи.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не рекомендуют отправляться в дальнюю командировку. Если уж вы оказались в поездке, то проведение переговоров и обсуждение всех спорных вопросов лучше отложить на другое время. Иначе вы рискуете сорвать переговорный процесс. Также это неудачное время для дальних перевозок грузов и для тестирования новых логистических маршрутов по запросу торговцев.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться неблагоприятное время для финансовых операций. В целом ваш бизнес может попасть в такую ситуацию, когда расходные статьи бюджета резко превышают ваши доходы. И это может привести к серьезному нарушению баланса бюджета. Вместо того, чтобы искать деньги взаймы и оформлять ссуды в банке, постарайтесь ограничить свои расходы до необходимого минимума.
Козерог
Сегодня Козерогам, возможно, предстоит много времени уделить урегулированию партнерских отношений. Разногласия могут возникнуть по поводу того, кто именно вправе принимать главные решения по бизнесу. Те из вас, кто работает в сфере услуг, заметят, что с клиентами становится труднее находить взаимопонимание. При жалобах на вас начальству, могут последовать штрафные санкции.
Водолей
Сегодня Водолеи могут столкнуться с осложнениями при работе в трудовом коллективе. Вероятны недоразумения с коллегами, интриги. Тайные недоброжелатели могут попытаться нанести ущерб вашей репутации. Из-за этого текущая работа выполняется с задержкой. Вы можете отстать от графика и в результате, к концу дня невыполненной работы останется даже больше, чем было в начале.
Рыбы
Сегодня у Рыб усиление авантюристических наклонностей может привести к финансовым осложнениям. Ваше желание заработать деньги за счет финансовых спекуляций может привести к обратному результату. Помните, что сегодня легких денег не будет и можно повысить доходы только своим трудом. В середине дня есть риск потерять банковскую карту — будьте внимательнее.