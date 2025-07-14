ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Высшие силы помогут — гороскоп на 15 июля

14 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

20-21 лунные сутки. День может стартовать с раздражающего фактора: срочных хлопот, досадного разногласия, мелкой неприятности.

Высшие силы помогут — гороскоп на 15 июля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что, к счастью, Луна в Рыбах сбережет источники удачи и поддержки, прежде всего, эмоциональной и духовной. Это может быть связь с корнями и традициями, невидимая защита от семьи, дома, рода и предков, моральная поддержка от земляков или близких людей. Именно отсюда чаще всего будут черпаться силы для решения текущих проблем и восстановления душевного равновесия. Также источником психологической гармонии и способом исцеления души вполне может стать музыка, природа или творческое вдохновение.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют отложить ответственные дела и новые шаги, стараться не повышать свои текущие нагрузки, следить за самочувствием и быть аккуратнее в любых работах. В течение дня возможны срочные хлопоты, нервирующие моменты в отношениях и мелкие неудачи в делах. Не исключена зависимость от здоровья, помощников или сервиса. Хорошо иметь психологический «тыл» в лице близкого человека.

Телец

Сегодня Тельцам стоит учитывать вероятность мелких осечек в любом деле. Помехи может создавать непостоянство чувств, неуместное любопытство, ложная интуиция. Тем не менее, звезды считают неверным уклоняться от насущных дел: лучше условный прогресс в стиле «шаг вперед и два назад», чем однообразие и пассивность. К тому же, сегодня есть мощные факторы удачи и поддержки, которые многое выравнивают.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит быть готовыми к небольшим неудачам в работе, проблемам в быту или мелким конфликтам в отношениях. Многие представители знака могут не замечать их или не придавать им особого значения, предаваясь своим новым эмоциям, пребывая на волне творческого вдохновения или летая на крыльях новой любви — но это не означает, что они не способны навредить их делам, связям и планам.

Рак

Сегодня Раки остаются на своей счастливой волне в духовной и эмоциональной сфере. Этот день помогает им ориентироваться на свои собственные естественные идеалы, надеяться на моральную поддержку авторитетных лиц, далеких друзей или высших сил. На практическом уровне для них в эти сутки сохраняется риск небольших осечек и разочарований, они могут получать меньше, чем потенциально заслуживают.

Лев

Сегодня Львам стоит побыть в эмоционально насыщенном уединении, на природе, в святых местах или местах, связанных с прошлым. День позволяет припасть к скрытому источнику истины или прикоснуться к мистическому «коллективному бессознательному», получить моральную поддержку от своего рода. Он особенно благоприятен для Львов, пребывающих в духовном поиске и погруженных в свои тайные переживания.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют аккуратнее выбирать линию поведения и стараться вовремя корректировать ее, используя в качестве подсказок «тонкие» инструменты: неявные знаки, психологическую атмосферу вокруг. Причиной проблем может быть не только ошибка собственной тактики, но и новая цель, план или коллектив, полные сюрпризов. Возможно, день начнется со срочных хлопот, с конфликта или неудачи.

Весы

Сегодня Весам линию поведения продиктуют те или иные обстоятельства, требуя от них ловких маневров в делах или эмоциональной подстройки. Не исключено, что день пройдет в суете и мелких неувязках, создаст зависимость от людей, обстоятельств или самочувствия. Зато он принесет много впечатлений, которые позже можно будет использовать в своих целях. Возможен полезный опыт получения помощи или услуг.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов сохраняется счастливая перспектива, верный моральный ориентир или иная «путеводная звезда», которая не дает им утратить душевное равновесие. Если те или иные мелкие неурядицы в любви или в текущих делах вывели их из себя, им достаточно подключиться к этому источнику, чтобы обрести внутренний покой. Это может быть музыка, хобби, вера, надежда, обращение к духовному авторитету.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды намекают, что духовное порой сильнее материального. Любые задачи по плечу, если есть близкий человек, источник вдохновения и моральной поддержки или то, ради чего стоит приносить жертвы. День может начаться с напряженной ситуации, но также дать нужную мотивацию для ее разрешения и компенсацию за хлопоты. Трудности в делах будут сопровождаться важным духовным опытом.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды напоминают о возможных мелких неудачах в текущих делах. Если возникли срочные хлопоты, стоит быть в них аккуратнее и внимательнее, поскольку возможны ошибки и недочеты. Лучшее, что готов дать этот день — эмоциональная и духовная гармония. Есть надежда на покровительство или снисходительность со стороны влиятельного лица, которым вполне может быть родственник или земляк.

Водолей

Сегодня Водолеев день способен сделать более чувствительными, в том числе, к различным мелочам. В своих помощниках, сотрудниках и близких людях многие Водолеи будут ценить способность к великодушию, доброте, пониманию и сочувствию. За помощью в эти сутки будет естественнее обратиться не к постороннему случайному человеку, а к родственнику, старинному другу, доверенному лицу или соотечественнику.

Рыбы

Сегодня для Рыб сохранятся ценные источники вдохновения и зоны удачи. Большинство представителей знака будет получать поддержку в творческой, эмоциональной и духовной сферах, а также выступая в родительской роли. Но многие Рыбы будут не очень удачливыми в деловых и житейских ситуациях, включая конфликтные. В них они могут распылять свой талант на мелочи, портить отношения и ронять свой авторитет.
Рамблер: последние новостиКак отметить день рождения, чтобы следующий год был максимально удачнымЛюбовный гороскоп на 15 июля 2025 года для каждого знакаГороскоп на 15 июля 2025 года
Гороскопы
Любовный гороскоп на 15 июля 2025 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 15 июля 2025 года: что обещают астрологи
Гороскопы
Не теряем оптимизма — любовный гороскоп на 15 июля
Не теряем оптимизма — любовный гороскоп на 15 июля
Политика конфиденциальностиУсловия использования