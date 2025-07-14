Высшие силы помогут — гороскоп на 15 июля

14 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. День может стартовать с раздражающего фактора: срочных хлопот, досадного разногласия, мелкой неприятности.

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Гороскоп на сегодня говорит, что, к счастью, Луна в Рыбах сбережет источники удачи и поддержки, прежде всего, эмоциональной и духовной. Это может быть связь с корнями и традициями, невидимая защита от семьи, дома, рода и предков, моральная поддержка от земляков или близких людей. Именно отсюда чаще всего будут черпаться силы для решения текущих проблем и восстановления душевного равновесия. Также источником психологической гармонии и способом исцеления души вполне может стать музыка, природа или творческое вдохновение. Овен Сегодня Овнам звезды советуют отложить ответственные дела и новые шаги, стараться не повышать свои текущие нагрузки, следить за самочувствием и быть аккуратнее в любых работах. В течение дня возможны срочные хлопоты, нервирующие моменты в отношениях и мелкие неудачи в делах. Не исключена зависимость от здоровья, помощников или сервиса. Хорошо иметь психологический «тыл» в лице близкого человека. Телец Сегодня Тельцам стоит учитывать вероятность мелких осечек в любом деле. Помехи может создавать непостоянство чувств, неуместное любопытство, ложная интуиция. Тем не менее, звезды считают неверным уклоняться от насущных дел: лучше условный прогресс в стиле «шаг вперед и два назад», чем однообразие и пассивность. К тому же, сегодня есть мощные факторы удачи и поддержки, которые многое выравнивают. Близнецы Сегодня Близнецам стоит быть готовыми к небольшим неудачам в работе, проблемам в быту или мелким конфликтам в отношениях. Многие представители знака могут не замечать их или не придавать им особого значения, предаваясь своим новым эмоциям, пребывая на волне творческого вдохновения или летая на крыльях новой любви — но это не означает, что они не способны навредить их делам, связям и планам. Рак Сегодня Раки остаются на своей счастливой волне в духовной и эмоциональной сфере. Этот день помогает им ориентироваться на свои собственные естественные идеалы, надеяться на моральную поддержку авторитетных лиц, далеких друзей или высших сил. На практическом уровне для них в эти сутки сохраняется риск небольших осечек и разочарований, они могут получать меньше, чем потенциально заслуживают. Лев Сегодня Львам стоит побыть в эмоционально насыщенном уединении, на природе, в святых местах или местах, связанных с прошлым. День позволяет припасть к скрытому источнику истины или прикоснуться к мистическому «коллективному бессознательному», получить моральную поддержку от своего рода. Он особенно благоприятен для Львов, пребывающих в духовном поиске и погруженных в свои тайные переживания. Дева Сегодня Девам звезды советуют аккуратнее выбирать линию поведения и стараться вовремя корректировать ее, используя в качестве подсказок «тонкие» инструменты: неявные знаки, психологическую атмосферу вокруг. Причиной проблем может быть не только ошибка собственной тактики, но и новая цель, план или коллектив, полные сюрпризов. Возможно, день начнется со срочных хлопот, с конфликта или неудачи. Весы Сегодня Весам линию поведения продиктуют те или иные обстоятельства, требуя от них ловких маневров в делах или эмоциональной подстройки. Не исключено, что день пройдет в суете и мелких неувязках, создаст зависимость от людей, обстоятельств или самочувствия. Зато он принесет много впечатлений, которые позже можно будет использовать в своих целях. Возможен полезный опыт получения помощи или услуг. Скорпион Сегодня у Скорпионов сохраняется счастливая перспектива, верный моральный ориентир или иная «путеводная звезда», которая не дает им утратить душевное равновесие. Если те или иные мелкие неурядицы в любви или в текущих делах вывели их из себя, им достаточно подключиться к этому источнику, чтобы обрести внутренний покой. Это может быть музыка, хобби, вера, надежда, обращение к духовному авторитету. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды намекают, что духовное порой сильнее материального. Любые задачи по плечу, если есть близкий человек, источник вдохновения и моральной поддержки или то, ради чего стоит приносить жертвы. День может начаться с напряженной ситуации, но также дать нужную мотивацию для ее разрешения и компенсацию за хлопоты. Трудности в делах будут сопровождаться важным духовным опытом. Козерог Сегодня Козерогам звезды напоминают о возможных мелких неудачах в текущих делах. Если возникли срочные хлопоты, стоит быть в них аккуратнее и внимательнее, поскольку возможны ошибки и недочеты. Лучшее, что готов дать этот день — эмоциональная и духовная гармония. Есть надежда на покровительство или снисходительность со стороны влиятельного лица, которым вполне может быть родственник или земляк. Водолей Сегодня Водолеев день способен сделать более чувствительными, в том числе, к различным мелочам. В своих помощниках, сотрудниках и близких людях многие Водолеи будут ценить способность к великодушию, доброте, пониманию и сочувствию. За помощью в эти сутки будет естественнее обратиться не к постороннему случайному человеку, а к родственнику, старинному другу, доверенному лицу или соотечественнику. Рыбы Сегодня для Рыб сохранятся ценные источники вдохновения и зоны удачи. Большинство представителей знака будет получать поддержку в творческой, эмоциональной и духовной сферах, а также выступая в родительской роли. Но многие Рыбы будут не очень удачливыми в деловых и житейских ситуациях, включая конфликтные. В них они могут распылять свой талант на мелочи, портить отношения и ронять свой авторитет.