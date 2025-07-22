Захватит сентиментальность — гороскоп на 23 июля

Гороскоп на сегодня говорит, что день располагает к сентиментальности, домовитости и гостеприимству, побуждает заботиться о близких людях, повышает уровень удачи в жилищных делах, дает приют, вдохновение или моральную поддержку, напоминает о сострадании и благотворительности. Также он склоняет к утрате чувства меры. Это может выразиться в излишней эмоциональной экспансивности, непомерной гордости своим домом и корнями, гиперопеке, переедании, избытке щедрости и расточительности в угоду близким.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют уделить больше внимания дому, найти время для мелких хозяйственных работ и помощи близким. Если на первом месте работа, стоит позаботиться о подходящем пространстве для ней (офисе, производственной площадке, атмосфере доверия в коллективе). На духовном уровне день подчеркивает важность детских привычек, влияния семейного воспитания на выбор профессии и мировоззрения.
Телец
Сегодня у Тельцов день поддержит благоприятную психологическую обстановку. Многие Тельцы получат эмоциональную подпитку или практическую помощь от своего близкого окружения (домочадцев, старых друзей). Вдали от родных мест они могут встретиться или связаться со своими родственниками или соотечественниками. В такой атмосфере не всем Тельцам захочется говорить на потенциально проблемные темы.
Близнецы
Сегодня Близнецам тот или иной фактор помогает поддерживать на должном уровне свое материальное положение. Возможна помощь со стороны семьи, друзей или меценатов, доля везения. Но и уровень запросов может оставаться высоким. Этот день способен склонить к расточительности (в том числе, под влиянием сентиментальных эмоций), на физическом или психологическом уровне спровоцировать повышение аппетита.
Рак
Сегодня Ракам день сулит удачу и хорошее настроение, но также делает их более зависимыми от своих нужд и привычек. У них возможны завышенные потребности, расширенные запросы, избыточные эмоции, моменты расточительности или переедания. Раки, столкнувшиеся с препятствием в порыве быстро исполнить свою мечту или реализовать свои амбиции, могут попытаться таким образом компенсировать свое разочарование.
Лев
Сегодня Львам звезды не рекомендуют слишком энергично стремиться на первый план. В частности, не стоит любой ценой высказывать личное мнение и демонстрировать свои сокровенные чувства. Лучше использовать этот день для отдыха или мелких дел, скрытой психологической подготовки и внутренней эмоциональной настройки. Пора подвести итоги духовных исканий или уединения, укрепить свои тайные убеждения.
Дева
Сегодня Девам день позволяет не думать слишком много о неприятных вещах и о вопросах, на которые пока нет ответов. Также он предлагает им не быть одиночками. Это подходящий момент для обретения семьи, объединения по кровному или духовному признаку. Можно использовать эти сутки для взаимодействия с родственниками, земляками, покровителями, близкими друзьями и гостеприимно настроенными сообществами.
Весы
Сегодня у Весов цели достигаются благодаря удачному стечению обстоятельств, поддержке или протекции. Вероятность успеха выше, если сложились доверительные благополучные отношения со значимыми людьми, руководством или семейным кланом. В мотивациях дня большую роль может играть духовно-эмоциональный фактор, например, сентиментальное воспоминание о родине, долг перед близкими или уважение к традициям.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на дополнительную долю удачи, прежде всего, на моральную поддержку и правильные духовные ориентиры. Хорошее стечение обстоятельств поможет им в решении юридических и семейных проблем, в работе с иностранцами и во взаимодействии с дальними родственниками. Если впереди их ждет ответственная личная встреча, этот день поможет им психологически подготовиться к ней.
Стрелец
Сегодня Стрельцов звезды могут бросить на произвол судьбы в мелочах, чтобы проверить их стойкость, но обещают им покровительство и удачу в сложных обстоятельствах. Поддержку от близких людей или незримого ангела-хранителя многие Стрельцы получат именно в критичный для себя момент. Есть надежда на счастливое разрешение жизненно важного вопроса, на получение кредита или ценного духовного опыта.
Козерог
Сегодня для Козерогов остается значимым эмоциональный и духовный фон в их окружении. Даже если они наблюдают за людьми и событиями издали, у них возможны сильные реакции на происходящее. Немалую роль в появлении притяжения или отторжения может играть чувство принадлежности и семейственности, морально-этический или национальный аспект. Сотрудничество пойдет удачнее с людьми, близкими по духу.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют ценить хороших помощников, лояльных родственников, коллег, способных на сочувствие, и других добрых людей в своем кругу: без них достижение целей этого дня может быть затруднено. Одновременно, ситуация может подразумевать заботу и душевную отдачу в чей-то адрес. Не стоит оставлять без внимания питомцев и подопечных. День может пробудить интерес к волонтерству.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды обещают моменты удачи, нередко охотно идут на поводу у их идеалов, желаний и настроений. День может подарить вдохновение, усилить семейные и родительские чувства. Это подходящий момент для того, чтобы восстановить свой душевный баланс или припасть к духовному источнику, дающему силы. Для этого есть смысл выбрать отдых, заняться любимым делом или провести время среди близких.