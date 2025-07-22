Напрягаемся в меру — финансовый гороскоп на 23 июля

Наш гороскоп подскажет, как удачно поработать в этот день.
Овен
Сегодня Овнам в первой половине дня звезды советуют воздерживаться от любой тайной секретной деятельности. Помните, что все тайное может стать явным. Не исключены проверки и контрольные закупки и ревизии со стороны представителей фискальных служб. После полудня вы почувствуете прилив энергии и сможете значительно улучшить ситуацию за счет проявления личной инициативы.
Телец
Сегодня у Тельцов возрастает риск разного рода чрезвычайных происшествий. Внешние обстоятельства могут претерпеть неожиданные перемены и вам, возможно, придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Не рекомендуется проводить технические испытания. В результате технических поломок вы можете понести финансовый ущерб. С полудня ситуация в делах улучшается.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют вести переговоры о партнерском сотрудничестве. Также рекомендуется воздерживаться от подписания соответствующих договоров. У тех, кто выполняет клиентские услуги, могут возникнуть напряженные ситуации с кем-то из заказчиков. На вас могут написать жалобу. После полудня могут удачно проходить торговля и деловые контакты.
Рак
Сегодня у Раков, работающих за границей или в совместных предприятиях, в первой половине дня могут ухудшиться отношения с коллегами по трудовому коллективу. Причиной станет опоздание или не выполнение работы в запланированный по графику срок. Возможны бюрократические проволочки при оформлении документов. Во второй половине дня положение в делах значительно улучшается.
Лев
Сегодня Львам, возможно, придется столкнуться с убытками, явно не везет в финансовой деятельности. При денежных переводах за границу или в отдаленные регионы, часто могут быть сбои. Возможны ошибки при заполнении реквизитов — есть риск отправки денег не по назначению. Во второй половине дня наступает хорошее время для рекламной раскрутки проектов в бизнесе.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют обсуждать с партнерами острые принципиальные вопросы, касающиеся совместного бизнеса. Особенно проблемной может быть тема условий содержания и обслуживания недвижимого имущества, находящегося в вашем распоряжении. Также следует воздержаться от подписания договоров аренды — возрастает вероятность разрыва арендного договора.
Весы
Сегодня у Весов, чья деятельность связана с частыми поездками и контактами, в первой половине дня может быть множество мелких неприятностей из-за плохой согласованности в делах и технических поломок транспорта. В работе с информацией могут возникать осложнения. После полудня работники сферы услуг могут почувствовать рост популярности Ваших услуг у клиентов. Могут быть выгодные заказы.
Скорпион
Сегодня Скорпионам в первой половине дня звезды не советуют втягиваться в финансовые авантюры. Не соглашайтесь делать инвестиции в коллективные проекты, где нет четкого контроля над расходованием средств. Также может выясниться, что предлагаемый проект является завуалированной финансовой пирамидой. Во второй половине дня вам могут предложить новую, более престижную работу.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют быть осмотрительнее при выполнении строительных, ремонтных и отделочных работ. Дело в том, что в это время возрастает вероятность мелкого травматизма и ущерба недвижимому имуществу в результате несоблюдения правил работы с техникой. Во второй половине дня может быть удачнее время для консультантов сетевого маркетинга.
Козерог
Сегодня Козерогам может поступить недостоверная информация. Прежде чем принимать её к сведению, проверьте, соответствует ли она действительности. Это неудачное время для коротких поездок и завязывания новых деловых знакомств. На вторую половину дня звезды советуют запланировать оплату счетов, связанных с погашением долгов по кредитам и за коммунальные услуги.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют в первой половине дня воздерживаться от финансовых вложений в инвестиционные фонды и акционерные общества. Работа в группе может приносить вам больше убытков, чем прибыли. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду. После полудня наступает хорошее время для работников транспорта, торговли, социальных служб и консультантов.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется проявлять инициативу в делах. Это один из тех дней, когда вы сами будете способны формировать события и вовлекать других людей в сферу ваших экономических интересов. Во многом это будет обусловлено внимательным отношением к людям в Вашем окружении. Могут улучшиться деловые отношения с коллегами по трудовому коллективу.