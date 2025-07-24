Думаем о многом — гороскоп на 25 июля

24 июля 2025 Гороскопы Марианна Басс

1-2 лунные сутки. Сегодня молодая Луна не даст слишком много энергии, а ту, что есть, может целиком направить в разговоры или интенсивные размышления.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что многие новости и контакты этих суток не случайны. Возможен информативный разговор или встреча из прошлого. День подходит для планирования дел на предстоящие недели, создает условия для повторных совещаний, подходит для важной беседы с ребенком. Не стоит спешить с утверждением окончательных вариантов документов и планов: многие из них требуют уточнения, проверки и доработки. Возможно, придется заново поднять старую тему или заняться переработкой творческой идеи. Овен Сегодня Овнам день не даст много энергии, но повысит их уверенность в себе, позволит им раскрыть или заново вспомнить свои таланты в професиональной или творческой сфере. Также он поможет уточнить стратегию ответственным Овнам-родителям, подсказав им нужные слова или систему контроля. Это удачный момент для того, чтобы вернуться к той или иной организационной теме, например, планированию отпуска. Телец Сегодня для Тельцов день может ознаменоваться продолжением важного разговора, семейным или иным совещанием. Возможно обсуждение профессиональной программы или планов, связанных с домом. Может стать критичным мнение домочадца, проверяющего или другого значимого лица. Будет сложно поставить точку: может требоваться продолжение разговора в будущем, время на согласования или на оформление документов. Близнецы Сегодня Близнецов день не оставит без общения и полезной информации, но направит их мысли и контакты в некое конкретное русло. Многим Близнецам придется стать организованнее и избирательнее, структурировать свою речь, поднять документы, обсудить план или прогноз. Даже в приятных неформальных беседах на вольные темы им предстоит быть серьезнее и дальновиднее. Возможны известия по старым каналам. Рак Сегодня Ракам звезды советуют навести порядок в своих документах, включая финансовые. Текущая ситуация может требовать системной проверки данных, обновления используемой программы и терминологии, нового подхода к профессиональным заработкам и управлению ресурсами, временного пересмотра приоритетов в связи с задержкой планов. Может назреть серия совещаний, работа с аналитикой или отчетностью. Лев Сегодня у Львов на первом месте их собственные планы и потребности, вопросы личного статуса, здоровья, самооценки или самореализации. Подходящий день для планирования, работы с документами, целевого общения с целью прояснения своих прав или защиты своих интересов. Затяжной характер ситуации дает время для обдумывания и системного анализа. Могут пригодиться старые связи, включая зарубежные. Дева Сегодня Девам звезды советуют не уходить от навязанного разговора. Он вряд ли позволит поставить точку, но даст пищу для дальнейших размышлений. Также в этот день полезно найти время для себя: вспомнить об ошибках своего прошлого, поработать со своими тайными пороками или страхами. Еще одним направлением может стать работа со старыми записями или новыми, но требующими доработки документами. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что это подходящий день для планирования будущего, для попытки строить прогнозы или редактировать старые планы. Не стоит пропускать удачный момент для совещания, согласования. Он хорош и для личной встречи, и для колллективного обсуждения. Обстановка может быть и полностью официальной, и неформальной. Однако не стоит забывать о промежуточном характере любых решений. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит отнестись серьезнее к личным и деловым встречам, совещаниям и собеседованиям, мнению значимых для себя лиц. Важно помнить о возможных задержках с окончательным решением. Даже если план принят, велика вероятность бюрократических проволочек и административных заминок. Может требоваться согласование, проверка, обновление системы, оформление документов, уточнение деталей. Стрелец Сегодня Стрельцам день приоткрывает горизонты удачи и развития. При этом он чаще не дарит им новые возможности, а возвращает к забытым путям и связям, которые в новых условиях снова начали представлять интерес. Может напомнить о себе далекий друг, давний план учебы или поездки, приостановленный творческий проект. Заслуживают внимания предварительные предложения от старых и новых друзей и партнеров. Козерог Сегодня Козерогов день приглашает к обсуждению или обдумыванию неприятных тем, поиску информации в связи с критичными уязвимостями. Особого внимания сейчас требуют следы прошлого. При отсутствие явных сигналов тревоги будут полезными превентивные меры: лишняя проверка, подстраховка, дополнительный перерасчет. Особенно важно внимание к «опорным точкам» (ключевым документам, базовым планам и расчетам). Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что на значимые для них отношения чаще влияют не они сами, а их визави. Личность и мнение собеседника могут оказаться решающими для дальнейшего развития событий. Желательно выслушать его, стараясь не задевать своими реакциями его самолюбие. Деловые и личные переговоры имеют благоприятный прогноз, но договоренности и общие планы нередко будут предварительными. Рыбы Сегодня Рыбы могут получить важные сведения, подтверждающие задержку в реализации их планов. Возможен интересный разговор, звонок из учреждения. Может оказаться важным мнение врача, коллеги или помощника. Информация этого дня заслуживает доверия, но все же требует дальнейшей проверки - особенно, если речь идет о здоровье, деньгах, нуждах детей, постоянной работе или договоре о регулярных услугах.