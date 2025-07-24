Держим деньги при себе — финансовый гороскоп на 25 июля

Сегодня нам не стоит разбрасываться деньгами.

Наш гороскоп поможет взглянуть на день с новой стороны и подготовиться к его особенностям.

Овен

Сегодня Овнам важно держать свои эмоции под контролем. Усиление амбиций может привести к осложнениям. Если вы работаете в серьезной фирме со сложившимися традициями и отлаженной структурой, то ваша инициатива может пойти во вред. Старайтесь вести себя деликатнее в вопросах, связанных с семейным бизнесом. Удача коснется тех, чья деятельность связана с наукой и творчеством.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют не заводить новых деловых знакомств и осмотрительно отнестись к поступающей информации. Особенно это относится к сведениям, полученным от незнакомых людей. Наиболее позитивное направление —негласная тайная деятельность. Прекрасных успехов добьются криминалисты. Преуспевают работники гостиниц, санаториев, ночных заведений, больниц.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют направить свою энергию на творческую работу в составе группы единомышленников. Успешно проходят обсуждения перспективных планов дальнейшего развития фирмы в совете директоров и на планерках. Удачно идут переговоры о сотрудничестве и деловом партнерстве. Посещение выставок положительно повлияет на ваши личные планы по развитию бизнеса.

Рак

Сегодня у Раков могут обостриться отношения с начальством. Тем, кто занимает подчиненное положение, рекомендуется согласовывать наиболее важные дела с начальством, работать с ним в плотном контакте. Личная же инициатива в работе сегодня не найдет поддержки и может привести к обвинению за превышение полномочий. Только благодаря трудолюбию возможен результат.

Лев

Сегодня Львам звезды настоятельно рекомендуют избегать любой экономической деятельности, связанной с незначительными нарушениями закона и служебных инструкций. Возрастает вероятность проверок и контрольных закупок. Нежелательно заниматься урегулированием юридических проблем и вести переговоры с иностранцами. Владельцам бизнеса хорошо совершать служебные командировки.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют воздерживаться от финансовой деятельности. Возможны, попытки мошенников получить доступ к вашим банковским картам. Не вступайте в телефонные разговоры с лицами, предлагающими финансовые услуги — это могут быть мошенники. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от финансовых спекуляций и инвестиций в рискованные проекты.

Весы

Сегодня Весам звезды не советуют вести переговоры и обсуждать острые принципиальные вопросы с деловыми партнерами. Не исключено, что основной партнер может нарушить ранее достигнутые договоренности, например не успеет выполнить работу в положенный срок. Это может негативно отразиться на общем результате вашего совместного бизнеса. Успешно идет обучение.

Скорпион

Сегодня Скорпионам , работающим в иностранных фирмах или за границей, звезды рекомендуют проявить осмотрительность при подготовке документов для отправки грузов. Ошибка в оформлении бумаг может повредить вашей деловой репутации. В трудовом коллективе у вас могут сложиться доброжелательные деловые отношения. Во многом именно благодаря этому у вас все получается наилучшим образом.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут почувствовать усиление азарта в стремлении к риску в бизнесе. Звезды предостерегают от участия в авантюрах, типа вложений средств в высокодоходные инвестиционные фонды и разного рода финансовые пирамиды. Наиболее успешно день пройдет для тех, кто имеет отношение к индустрии моды, развлечений и отдыха: артисты, стилисты, торговцы модными товарами.

Козерог

Сегодня Козерогов день располагает к тихой и уединенной работе, требующей глубокого погружения и сосредоточения. Если вы имеете такую работу, то можете добиться хорошего результата. Это может быть разного рода индивидуальный надомный труд, или творческая работа в мастерской (художник, скульптор). Также создаются благоприятные условия для ремонтных, строительных работ.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют отправляться в короткие деловые поездки и устанавливать новые знакомства. В дороге могут возникнуть непредвиденные осложнения. Не следует рассчитывать на быстрое продвижение деловых бумаг и документов при согласованиях в инстанциях. Могут вскрыться ошибки в их оформлении, что приведет к сбоям в работе. Не исключены бюрократические проволочки.

Рыбы