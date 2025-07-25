Отдохните по полной программе — финансовый гороскоп на 26 июля

Сегодня звезды разрешают расслабиться.

Наш гороскоп даст ключевые акценты, на что стоит обратить внимание и чего лучше избегать.

Овен

Сегодня Овны творческих профессий могут испытывать сложности с реализацией своих замыслов в практику. В трудовом коллективе вы можете не найти поддержки и понимания. Однако во второй половине дня и вечером в любом виде деятельности ситуация начнет меняться к лучшему. Особенно заметно это отразится на росте уровня доходов. Вам может поступить выгодный заказ.

Телец

Сегодня у Тельцов попытка предпринимать шаги по извлечению дохода из недвижимой собственности может окончиться неудачей. Это касается, прежде всего, сдачи помещений в аренду, строительных работ и дизайна интерьера. Во второй половине дня рекомендуется проявлять инициативу в любой деятельности, особенно касающейся раскрутки бизнеса, рекламы услуг.

Близнецы

Сегодня Близнецам , специализирующихся на торговой деятельности, вряд ли удастся добиться положительных результатов. Ранее достигнутые договоренности по сделкам могут внезапно срываться. Особенно не рекомендуется проводить эксперименты с новыми логистическими маршрутами. Во второй половине дня ситуация может существенно улучшиться. Вырастут доходы от фриланса.

Рак

Сегодня Раки , основным видом деятельности которых является торговля, могут не добиться высоких результатов. Спрос на предлагаемый вами товар может оказаться ниже ожидаемого. Кроме того, не рекомендуется закупать оптовые партии товара на базах для последующей реализации в розничной торговой сети. Вторая половина дня благоприятна для обсуждения планов и научных исследований.

Лев

Сегодня Львам звезды не советуют проявлять инициативу в бизнесе. Любое ваше начинание способно принести убытки, поскольку вам будет сложно оценить выгоду от своих поступков. И это несмотря на то, что ваша предпринимательская активность заметно возрастет. Наиболее успешной тактикой может стать целеустремленное следование ранее составленному плану действий.

Дева

Сегодня Девы могут ощутить на себе давление обстоятельств, ограничивающее их свободу действий. Возможно, кто-то будет сковывать вашу инициативу в принятии решений. Наиболее удачным направлением деятельности будет расширение бизнеса, как с точки зрения географии, так и по спектру предоставляемых услуг и ассортименту товаров. Преуспеют работники туристических агентств.

Весы

Сегодня Весам звезды не советуют заниматься вопросами акционирования бизнеса. Также не рекомендуется делать инвестиции в коллективные проекты. Кроме того, вы можете почувствовать, что вашу активность пытаются ограничить. Попытки внедрить новые методы работы не увенчаются успехом. Во второй половине дня бизнесмены смогут существенно увеличить свои финансы на банковских счетах.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют быть готовыми к тому, что в результате изменения внешних обстоятельств ваши планы могут быть сорваны. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящие должности и работает по заранее согласованному графику. Будьте готовы оперативно корректировать свои планы, чтобы избежать вероятного ущерба. Ищите поддержку у партнеров.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют отправляться в дальние командировки. Поставленные в поездке цели вряд ли будут достигнуты. Также вы можете не найти приемлемого варианта работы в другом городе или на вахте. Во второй половине дня положение в делах значительно улучшается. Вы можете рассчитывать на надежность и поддержку со стороны коллег по трудовому коллективу. Доходы растут.

Козерог

Сегодня Козерогам , специализирующимся на внешнеэкономической деятельности, возможно, придется столкнуться с множеством мелких, но досадных, препятствий. Ведь на преодоление каждого препятствия вам потребуется расходовать свое рабочее время. В итоге вы можете допустить отставание от графика. В конце дня улучшается ситуация у творческих работников, причастных к индустрии моды.

Водолей

Сегодня Водолеи , чьи доходы зависят от делового партнерского сотрудничества, могут недосчитаться финансовых поступлений. У вашего основного партнера могут возникнуть напряжения оборотными средствами и ваша часть партнерских отчислений может быть задержана. Также звезды не советуют вам давать и брать деньги взаймы. Вторая половина дня благоприятствует надомникам, строителям.

Рыбы