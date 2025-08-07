Разговоры будут двигать процессы — гороскоп на 8 августа

7 августа 2025 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Водолея аккумулирует коллективную энергию, приглашает к парной или командной работе.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что поддержанная вступлением Марса в знак Весов, она запускает процессы сотрудничества, повторных переговоров, продолжения дискуссий или обновлений. Порой провоцируя на негативные эмоции, этот день также помогает с ними справиться. Благодаря диалогу и совместным делам можно преодолеть дистанцию, вызванную недоверием и страхом. Даже в случае острых разногласий можно договориться во имя дружбы или прогресса. В ходе работы и общения могут формироваться новые движения и сообщества по интересам. Овен Сегодня Овнам не стоит пропускать день, если они не хотят оставаться в одиночестве: мечтают встретить единомышленников и соратников, ищут партнеров или собеседников, надеются компенсировать нехватку собственного опыта или компетенций благодаря сотрудничеству с другими людьми. Все это и многое другое сегодня вполне реально, если не замыкаться в себе, быть открытым для диалога и командной работы. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют быть в гуще событий — в том числе принимать участие в совещаниях, дискуссиях на горячие темы и неформальных мероприятиях. Это лучший способ завести друзей среди коллег и связи в нужной среде, найти партнеров, клиентов или услуги, наладить контакт с руководством. Пересечение деловых и интеллектуальных интересов в этот день часто будет важнее взаимной симпатии. Близнецы Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что это отличный момент для нового старта, особенно, подразумевающего разнонаправленное общение, новаторские инициативы и разъезды. Велика вероятность не остаться в одиночестве, оказаться в компании прежних единомышленников или начать собирать с нуля собственную группу друзей. Прежде всего, удачный момент для нового шага не стоит пропускать майским Близнецам. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что день подходит для решения сложных необычных задач, но для успеха потребуются определенные качества: общительность, дружелюбие, готовность к обновлению, приключению или сюрпризу. Возможно, придется действовать в толпе или в группе, забыв про свои личные идеалы и вкусы. Будет трудно добиться прогресса, оставаясь консерватором-одиночкой в своей зоне комфорта. Лев Сегодня Львы смогут удовлетворить свою потребность в общении, обратной связи и желании быть услышанными. Новый поворот событий может побудить их включиться в дискуссию, отправиться в путь, посетить мероприятие, связаться с друзьями или деловыми партнерами. Не стоит пропускать этот день, если хочется оживить диалог с прежними единомышленниками или сделать заявку на свое вступление в новую команду. Дева Сегодня Девам звезды советуют сделать акцент на партнерских и коллективных алгоритмах работы. При обсуждении новостей и внедрении новшеств не стоит опираться только на свое личное мнение и преследовать только свои цели, прогресс гораздо вероятнее в команде при дружелюбном настрое. Возможно, придется обновить программу, обратиться за помощью к другу или выступить в роли помощника для своих коллег. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что это подходящий момент для инициативы с их стороны. Первый шаг может сопровождаться не только поддержкой друзей, но и «сопротивлением среды» (особенно, если вы пытаетесь отстоять свои важные интересы), но можно снизить напряжение и сократить дистанцию. Могу помочь жесты дружелюбия и дипломатичности, а также общие идеалы, ради которых не жаль пойти на компромисс. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды напоминают о выгоде дипломатичной тактики, о необходимости вовремя пойти на уступки или отступить в тень. При условии гибкого поведения, день хорош для совместных работ и переговоров, помогает обменяться услугами, получить помощь или завести друзей. Потенциально напряженные и неприятные моменты, вполне вероятные в эти сутки, есть шанс предупредить или быстро прояснить. Стрелец Сегодня Стрельцам день помогает отвлечься от критичных сторон своей жизни и связанных с ними переживаний. Он подходит для общения, разъездов, изучения новостей, для поддержки связей в близком кругу и контактов в далеких краях. Не стоит отказываться от приглашения вступить в дискуссию, посетить мероприятие или ознакомиться с веяниями прогресса: есть шанс найти таким образом новых партнеров или друзей. Козерог Сегодня Козерогам день предлагает подстраховку в новом деле, прежде всего, информационную. Если появилась задача или цель, звезды настоятельно рекомендуют не спешить с конкретным действием, не поддаваться азарту, формальному долгу и страху, а начать с общения с нужными людьми или изучения новостей в интересующей сфере. Для многих Козерогов это будет единственный способ уберечься от критичных ошибок. Водолей Сегодня Водолеям день дает много возможностей, но сильно затрагивает их жизненно важные чувства и потребности (особенно, при рождении в январе). Им важно управлять своими эмоциями, особенно негативными, иначе даже в изначально выгодной для себя ситуации они могут подать себя не с лучшей стороны. При правильном настрое это хороший момент для продолжения общения, для поездок и начала совместных работ. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют отслеживать возможные сигналы тревоги. Полезно держать связь с друзьями и партнерами, чтобы вовремя получать предупреждения. Важно удвоить меры осторожности при обновлениях. Если возникла проблема, лучше сразу обратиться за партнерской или сервисной поддержкой. Не стоит приступать к полностью новым делам, включаться с нуля в сотрудничество и вступать в новую группу.