ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Пробиваем место под солнцем — финансовый гороскоп на 12 августа

11 августа 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть активнее на работе.

Пробиваем место под солнцем — финансовый гороскоп на 12 августа
Фото: freepik

Наш гороскоп даст полезные советы и небольшие предостережения, которые помогут настроиться на гармоничное и продуктивное настроение.

Овен

Сегодня Овнов, имеющих свой бизнес, в первой половине дня могут ожидать деловые поездки, встречи, знакомства. В информационном плане день очень насыщен. Если вы посетите научно-техническую выставку или проведете встречу со своим иностранным партнером, то это самым благоприятным образом отразится на перспективах вашего бизнеса. Это удачное время для публичных заявлений.

Телец

Сегодня Тельцы, работающие в сфере финансов, могут в первой половине дня совершить удачные операции и заработать неплохие деньги. Хорошее время для работников кредитно-финансовой сферы, особенно в секторе ипотечного кредитования и предоставлении лизинговых услуг. Можно с успехом проводить работы по модернизации и техническому обновлению производства. Удачное время для поездок.

Близнецы

Сегодня Близнецы наиболее результативно проведут этот день, если займутся расширением и укреплением деловых связей. В переговорном процессе может произойти новый поворот, причем не торопитесь делать выводы — вам потребуется некоторое время, чтобы правильно оценить перемены. Необходимые документы получают соответствующие резолюции и продвигаются достаточно быстро по инстанциям.

Рак

Сегодня у Раков может сложиться прекрасный день для методичной плановой работы. В трудовом коллективе царит теплая и одновременно деловая атмосфера. Это хорошее время для конкретной практической работы по ремонту и монтажу технического оборудования. Успешно проведут этот день стажеры и практиканты. К концу рабочего дня возможны перестановки в кадровом составе сотрудников.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют проявить творческий подход к работе. В первой половине дня у вас будет много идей. Некоторые из них вы можете попытаться реализовать на практике. Очень хорошее время для деятелей искусства, театра, шоу-бизнеса, индустрии развлечений и отдыха. Могут вырасти доходы от торговли предметами искусства, роскоши, модной одежды, ювелирными украшениями из золота.

Дева

Сегодня у Дев наступило удачное время, когда вполне успешно можно оформлять аренду помещений для открытия частной практики или мелкого бизнеса. Неплохой доход могут получить работники гостиничного и ресторанного бизнеса, строительных и ремонтных фирм, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. В семейном бизнесе усилится приток финансов, бюджет окрепнет и пополнится.

Весы

Сегодня Весы смогут значительно укрепить свои деловые связи. В середине дня звезды советуют проявлять инициативу при поиске информации, поездках и встречах. Те, кто занимается торгово-закупочной деятельностью, смогут увеличить обороты. Владельцы магазинов и оптовых складов могут найти более выгодные логистические маршруты. Особенно это касается тех, кто торгует электроникой.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов в центр внимания могут попасть вопросы имущества и повышения финансовых доходов. В середине дня вам удастся продвинуться в делах. Можете рассчитывать на помощь и поддержку своих верных друзей. Во второй половине дня повысится значимость деловых связей и информационного обмена. Это может улучшить ситуацию в делах у тех, кто занимается торговлей.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут почувствовать эмоциональный подъем, который продлится до середины дня. В это время звезды советуют вам проявлять инициативу и не ждать, когда к вам придут и сделают предложение. Ищите сами варианты для бизнеса и будьте предприимчивы. Во второй половине дня у вас появится возможность получить плоды от своих усилий. Могут поступить выгодные заказы.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют заняться такой работой, которая требует углубленного внимания в обстановке тишины и уединения. Это прекрасное время для творцов-одиночек: ученых, писателей, программистов, художников. Хорошо будет работаться тем, кто связан с гостиницами, санаториями. Ближе к концу дня вы можете проявить инициативу и преуспеете в этом.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды рекомендуют укреплять партнерские отношения в бизнесе. Пригласите партнера обсудить дальнейшие совместные планы в неформальной обстановке. Сегодня вы можете значительно сблизиться и уйти от сухого протокольного стиля общения. Если эта встреча пройдет днем, то вы обретете больше взаимопонимания. Удачно проходят сделки с оптовыми закупками.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут почувствовать в себе достаточно сил и энергии, чтобы активно пробивать себе место под солнцем. Вы можете быть способны контролируете свои эмоции и готовы действовать напористо. Для наибольшего успеха в делах, постарайтесь с утра составить план действий и в течение всего дня быть последовательными в своих поступках. Этот день больше подходит для руководителей.
Рамблер: последние новостиЗнаки судьбы в повседневности: как отличить сигнал от случайностиГороскоп на 12 августа 2025 годаЛюбовный гороскоп на 12 августа 2025 года для каждого знака
Гороскопы
Любовный гороскоп на 12 августа 2025 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 12 августа 2025 года: что обещают астрологи
Гороскопы
Будем делать все идеально — гороскоп на 12 августа
Будем делать все идеально — гороскоп на 12 августа
Политика конфиденциальностиУсловия использования