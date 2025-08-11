Пробиваем место под солнцем — финансовый гороскоп на 12 августа

Наш гороскоп даст полезные советы и небольшие предостережения, которые помогут настроиться на гармоничное и продуктивное настроение.
Овен
Сегодня Овнов, имеющих свой бизнес, в первой половине дня могут ожидать деловые поездки, встречи, знакомства. В информационном плане день очень насыщен. Если вы посетите научно-техническую выставку или проведете встречу со своим иностранным партнером, то это самым благоприятным образом отразится на перспективах вашего бизнеса. Это удачное время для публичных заявлений.
Телец
Сегодня Тельцы, работающие в сфере финансов, могут в первой половине дня совершить удачные операции и заработать неплохие деньги. Хорошее время для работников кредитно-финансовой сферы, особенно в секторе ипотечного кредитования и предоставлении лизинговых услуг. Можно с успехом проводить работы по модернизации и техническому обновлению производства. Удачное время для поездок.
Близнецы
Сегодня Близнецы наиболее результативно проведут этот день, если займутся расширением и укреплением деловых связей. В переговорном процессе может произойти новый поворот, причем не торопитесь делать выводы — вам потребуется некоторое время, чтобы правильно оценить перемены. Необходимые документы получают соответствующие резолюции и продвигаются достаточно быстро по инстанциям.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться прекрасный день для методичной плановой работы. В трудовом коллективе царит теплая и одновременно деловая атмосфера. Это хорошее время для конкретной практической работы по ремонту и монтажу технического оборудования. Успешно проведут этот день стажеры и практиканты. К концу рабочего дня возможны перестановки в кадровом составе сотрудников.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют проявить творческий подход к работе. В первой половине дня у вас будет много идей. Некоторые из них вы можете попытаться реализовать на практике. Очень хорошее время для деятелей искусства, театра, шоу-бизнеса, индустрии развлечений и отдыха. Могут вырасти доходы от торговли предметами искусства, роскоши, модной одежды, ювелирными украшениями из золота.
Дева
Сегодня у Дев наступило удачное время, когда вполне успешно можно оформлять аренду помещений для открытия частной практики или мелкого бизнеса. Неплохой доход могут получить работники гостиничного и ресторанного бизнеса, строительных и ремонтных фирм, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. В семейном бизнесе усилится приток финансов, бюджет окрепнет и пополнится.
Весы
Сегодня Весы смогут значительно укрепить свои деловые связи. В середине дня звезды советуют проявлять инициативу при поиске информации, поездках и встречах. Те, кто занимается торгово-закупочной деятельностью, смогут увеличить обороты. Владельцы магазинов и оптовых складов могут найти более выгодные логистические маршруты. Особенно это касается тех, кто торгует электроникой.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов в центр внимания могут попасть вопросы имущества и повышения финансовых доходов. В середине дня вам удастся продвинуться в делах. Можете рассчитывать на помощь и поддержку своих верных друзей. Во второй половине дня повысится значимость деловых связей и информационного обмена. Это может улучшить ситуацию в делах у тех, кто занимается торговлей.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут почувствовать эмоциональный подъем, который продлится до середины дня. В это время звезды советуют вам проявлять инициативу и не ждать, когда к вам придут и сделают предложение. Ищите сами варианты для бизнеса и будьте предприимчивы. Во второй половине дня у вас появится возможность получить плоды от своих усилий. Могут поступить выгодные заказы.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют заняться такой работой, которая требует углубленного внимания в обстановке тишины и уединения. Это прекрасное время для творцов-одиночек: ученых, писателей, программистов, художников. Хорошо будет работаться тем, кто связан с гостиницами, санаториями. Ближе к концу дня вы можете проявить инициативу и преуспеете в этом.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды рекомендуют укреплять партнерские отношения в бизнесе. Пригласите партнера обсудить дальнейшие совместные планы в неформальной обстановке. Сегодня вы можете значительно сблизиться и уйти от сухого протокольного стиля общения. Если эта встреча пройдет днем, то вы обретете больше взаимопонимания. Удачно проходят сделки с оптовыми закупками.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут почувствовать в себе достаточно сил и энергии, чтобы активно пробивать себе место под солнцем. Вы можете быть способны контролируете свои эмоции и готовы действовать напористо. Для наибольшего успеха в делах, постарайтесь с утра составить план действий и в течение всего дня быть последовательными в своих поступках. Этот день больше подходит для руководителей.