Работа пойдет хорошо — финансовый гороскоп на 13 августа

12 августа 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит отдаваться делу на сто процентов.

Фото: freepik

Наш гороскоп подскажет, где стоит проявить активность, а где лучше сохранять осторожность.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться прекрасный день для продвижения по карьерной лестнице. Большое значение в этом приобретает ваша способность решать любые текущие практические вопросы. Вы можете сочетать в себе такие качества, как трудолюбие и целеустремленность, что может положительно отразиться на результатах работы. Начальство может поощрить вас материально и морально.

Телец

Сегодня для Тельцов, профессионально занимающихся продвижением и раскруткой бизнеса, может сложиться исключительно удачный Сдень. Прежде всего, это относится к работникам дизайнерских и рекламных студий, полиграфической и издательской индустрии, Интернет-технологий. Можно с большим успехом вкладывать деньги в рекламные акции. Успешно проходит профессиональная учеба.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют с утра вкладывать деньги в недвижимость и сельское хозяйство. Если для этого потребуется взять ссуду в банке, то можно это делать без особых опасений. У вас сейчас удачное время для получения доходов от использования ресурса недвижимой собственности: от аренды магазинов, складов, гаражей, офисов, земельных участков. Хорошо устанавливать сигнализацию.

Рак

Сегодня Ракам с утра рекомендуется встретиться со своими деловыми партнерами и согласовать с ними план действий. Это убережет вас в дальнейшем от ошибок и сэкономит материальные ресурсы. Наибольший успех ждет тех, кто занимается торгово-закупочной деятельностью. Идет приток заказов, ускоряется товарно-денежный оборот. Благоприятное время для работников транспорта, консультантов, курьеров.

Лев

Сегодня Львы могут с хорошим настроением начать этот трудовой день и сумеют успешно справиться с множеством текущих дел. Безработные могут отправляться на поиски работы и звезды сулят вам успех в этом. Если раньше у вас не было выгодной работы, то теперь она может появиться. Это могут быть выгодные заказы. Успешно пойдут дела у индивидуальных предпринимателей.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться прекрасный день для проявления инициативы. Вы сможете трезво оценить текущую ситуацию и извлечь из неё материальную выгоду. Если вы имеете свой бизнес, то рекомендуется заниматься его раскруткой. Можно проводить рекламные акции, публиковать объявления. Люди творческих профессий могут почувствовать усиление работоспособности.

Весы

Сегодня у Весов может сложиться хороший день для урегулирования дел, связанных с недвижимостью. Многое будет зависеть от помощи некоего покровителя из числа ваших родственников.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов удачный момент для налаживания деловых связей и предварительных договоренностей. Ваша инициатива направлена на соединение человеческих и финансовых ресурсов под некий бизнес-план. И может появиться шанс этот план осуществить. Ваша роль в этом процессе — работа по координации и консолидации всех направлений. Хорошее время для планирования.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться прекрасный день для повышения уровня доходов и профессионального статуса. Чем выше ваша должность, тем больше денег вы в состоянии сегодня заработать. Поэтому этот день больше подходит для успешной деятельности руководителей. Хорошее время для регистрации фирмы. Рядовые сотрудники могут установить деловые и конструктивные отношения с руководством.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют проявлять личную инициативу в решении сложных вопросов партнерского взаимодействия в бизнесе. Удачнее всего это удастся тем, чья работа имеет отношение к менеджменту, юриспруденции, высшему образованию, рекламе, издательствам и связям с заграницей. Хорошо посещать международные конференции, выставки, презентации и заниматься раскруткой бизнеса.

Водолей

Сегодня для Водолеев, деятельность которых требует серьезного анализа и поиска ответов на сложные вопросы, благоприятно может сложиться этот день. На производительность труда могут оказать влияние условия труда на рабочем месте. Бизнесменам рекомендуется заниматься благотворительностью — это положительно отразится на вашей репутации и позитивно отразится на самооценке.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют сосредоточиться на наиболее успешном направлении в работе — сотрудничестве в деловом партнерстве и договорном процессе. Вы можете преуспеть в коллективной деятельности в рамках некоего совместного проекта. Причем речь может идти не обязательно о проекте, связанном с экономикой. Вы прекрасно себя проявите при организации клубов, фестивалей и конкурсов.
