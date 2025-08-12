Выходим за рамки правил — гороскоп на 13 августа

12 августа 2025 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня импульсивная Луна в Овне может побудить к спонтанным вспышкам эмоций и другим кратковременным порывам.

Фото: rambler