С деньгами будет туго — финансовый гороскоп на 19 августа

Сегодня нам стоит следить за финансами.

Наш гороскоп поможет настроиться на гармоничный ритм и увидеть возможные подсказки для более уверенных шагов в этот день.

Овен

Сегодня у Овнов звезды могут накладывать ограничения на ряд направлений деятельности. Прежде всего, вам будет нелегко решать вопросы карьерного роста. Главная причина может заключаться в излишней склонности к эмоциональному поведению и неготовность идти на компромиссы. Это может привести вас к конфликту с влиятельными людьми из числа начальства, с ущербом для репутации.

Телец

Сегодня у Тельцов , специализирующихся на сотрудничестве с иностранными партнерами, день может сложиться весьма напряженно. Особенно это коснется оптовых поставок товаров по импортно-экспортным операциям. Партию товара могут задержать на таможне из-за нарушений в оформлении документов. Вопросы соблюдения законодательства наиболее важны и приоритетны.

Близнецы

Сегодня Близнецов может потянуть на рискованные финансовые авантюры. Однако любые финансовые операции с использованием безналичных денег (банковскими счетами или пластиковыми карточками) чреваты для вас потерями. Возрастает риск технической поломки. Пусконаладочные работы могут закончиться неудачно. Старайтесь не делать того, что может привести к нестабильности.

Рак

Сегодня Ракам , возможно, будет весьма непросто сохранять эмоциональное равновесие. И, тем не менее, звезды призывают вас, прежде всего, к этому. Обстоятельства бизнеса в течение дня могут претерпевать частые перемены и могут ухудшиться к концу рабочего дня. Могут возникнуть разногласия с деловыми партнерами или усилится напряженность в отношениях с клиентами.

Лев

Сегодня Львам звезды не рекомендуют отправляться в дальние поездки и заграничные командировки. Наиболее серьезной проблемой могут стать отношения с партнерами. Не исключено, что при оформлении груза товара, предназначенного на экспорт, будет допущена ошибка. После проведения служебного расследования вы можете отправиться в вынужденную командировку. Проявляйте сдержанность.

Дева

Сегодня Девам , которые имеют собственный бизнес, звезды советуют уделить повышенное внимание вопросам сохранности имущества. Хорошо провести инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Во второй половине дня возрастает вероятность материального ущерба. Если что-то из имущества вы не успел застраховать, то подумайте над усилением мер по охране. Воздержитесь от инвестиций.

Весы

Сегодня у Весов головной болью могут стать деловые партнерские отношения. Основной партнер по бизнесу может нарушить сложившиеся договоренности, либо попасть в весьма затруднительное положение. Наиболее острая тема, которую желательно даже не обсуждать с партнером — это условия совместного использования недвижимого имущества и оплаты расходов по его содержанию.

Скорпион

Сегодня Скорпионам , возможно, предстоит пережить непростой день. Главная проблема — отношения с коллегами по трудовому коллективу. Звезды советуют не реагировать слишком эмоционально на трудности текущих рабочих моментов. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег. Это может привести к нелицеприятному выяснению отношений с ответной критикой.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов день может быть полон соблазнов. Прежде всего, вы можете переоценить свои финансовые возможности и ввязаться в слишком рискованное предприятие. Велика вероятность безвозвратно лишиться крупной суммы денег. Поэтому звезды советуют ограничить расходы, особенно на закупку оптовых партий товара. От шопинга также лучше пока воздержаться.

Козерог

Сегодня Козероги могут не склонны идти на компромиссы и могут быть намерены продавить свою волю прямым давлением. Именно из-за отсутствия гибкости вы можете столкнуться с серьезными осложнениями в делах. Прежде всего, проблемы коснутся тех, чья деятельность имеет отношение к семейному бизнесу, сельскому хозяйству, строительству и коммунально-бытовому сектору.

Водолей

Сегодня для Водолеев день может стать весьма напряженным в сфере работы с информацией и при деловых контактах. Ваша нервная система может быть чрезвычайно возбудима, что может привести к переменам настроения и непоследовательному поведению. Могут осложниться вопросы с транспортом и связью. Компьютеры, Интернет, сотовая связь могут чаще обычного выходить из строя.

Рыбы