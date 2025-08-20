Время творчества — гороскоп на 21 августа

20 августа 2025 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Меркурия в знаке Льва заставит быть общительнее и мыслить творчески, больше думать об интересах детей.

