Положительные сдвиги в работе — финансовый гороскоп на 21 августа

Наш гороскоп подскажет, на что обратить внимание в делах и общении.
Овен
Сегодня у Овнов, занятых творческими видами деятельности, может сложиться отличное время. Хорошо заниматься устроительством конференций, выставок, фестивалей, семинаров, спортивных мероприятий не только на местном, но и на международном уровне. Интенсивно идут контакты с иностранными партнерами. Можно открывать представительства, центры или филиалы за рубежом и на местах.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют сосредоточиться на урегулировании любых вопросов, имеющих отношение к недвижимости. Можно оформлять договора на аренду, заниматься благоустройством помещений, вкладывать деньги в капитальный ремонт. Успешно могут проходить работы по улучшению условий труда на рабочем месте. Бизнесмены могут в это время сделать крупную покупку.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют прилагать усилия для укрепления деловых связей. Это та деятельность, в которой вы будете наиболее успешны. Прекрасное время для анализа информации, для деловых поездок, встреч, проведения переговоров, консультаций и подписания договоров. Бумажные дела — их прохождение и согласование по инстанциям - осуществляются без задержек.
Рак
Сегодня у Раков удачное время для успешной работы практически в любой сфере деятельности. Вы можете получить выгодную работу, заказы, и сможете повысить уровень своих доходов. Текущие дела идут легко и естественно. В трудовом коллективе может сложиться доброжелательная и конструктивная обстановка. Можно делать закупку больших партий товара для нужд бизнеса.
Лев
Сегодня Львы могут почувствовать усиление в себе творческих способностей. Это может благоприятно отразиться на деятельности художников, дизайнеров, актеров театра и шоу-бизнеса, консультантов, и всех тех, кто имеет отношение к миру моды и индустрии развлечений. Устроители презентаций, выставок, конкурсов, спортивных состязаний могут получить удовлетворение от проделанной работы.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться прекрасный день для урегулирования актуальных вопросов методами тайной дипломатии. Успешно решаются спорные вопросы по совместному владению акциями. Можно организовывать акционерные общества, и подписывать тайные сделки с недвижимостью. Например, покупать объекты недвижимой собственности через подставное лицо на основании доверенности.
Весы
Сегодня у Весов, занятых организацией нового бизнеса, может быть благоприятное время для регистрации акционерного общества. Можете рассчитывать на помощь со стороны дружеского окружения. Могут появиться инвесторы, готовые вложить свои деньги в ваши проекты. Представители официальной власти могут обеспечить содействие в выделении финансовых ресурсов.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут значительно укрепить свои позиции на основной работе. Если вы ориентированы на карьерный рост и ждете повышения в должности, то сейчас эти ожидания могут стать реальностью. Вам могут поручить выполнение более ответственной работы, которая будет оплачиваться гораздо выше среднего уровня. Бизнесмены добьются успехов благодаря планированию.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, имеющим свой бизнес, для успеха в делах звезды советуют обратить свои взоры на заграницу. Речь идет о налаживании и развитии делового сотрудничества с иностранными партнерами. Кроме того, результативным может быть сотрудничество с партнерами, живущими в отдаленных регионах страны. Также это удачный день тех, кто работает в дизайнерских студиях и создает сайты.
Козерог
Сегодня Козероги, чьи доходы во многом связаны с дополнительной подработкой, смогут улучшить состояние своего бюджета. Если вы ведете вполне открытый бизнес, то можно попытаться предпринять некоторые шаги для получения налоговых льгот. Можно заниматься оформлением причитающихся по закону выплат субсидий, компенсаций, пособий, доплат к пенсиям или налоговых вычетов.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды благоприятствуют в укреплении деловых партнерских отношений. Успешно проходит обсуждение актуальных вопросов в неформальной обстановке. Возможно, вам удастся значительно сблизить дистанцию и добиться перспективных соглашений на будущее. Этот день прекрасно подходит для подписания партнерских договоров и совместного составления планов на бизнес.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут получить прекрасную возможность для положительных сдвигов в работе. Те, кто ищут работу, могут найти приемлемый вариант. Смело обзванивайте фирмы, предлагайте свои услуги, ходите на собеседования, и у вас все получится. Договор найма на работу лучше всего подписывать в первой половине дня. Звезды советуют вам сосредоточиться на выполнении текущих обязанностей.