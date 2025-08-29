Отгоняем негативные мысли – гороскоп на 30 августа

29 августа 2025 Гороскопы Марианна Басс

7-8 лунные сутки. До наступления вечера Луна в Скорпионе способна удерживать внимание на каких-то навязчивых мыслях или эмоциях, негативных или положительных.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что будет трудно полностью освободиться от недавно полученных сильных впечатлений и перестать прокручивать в уме вчерашние разговоры. Возможна зацикленность на финансовой теме или на чувственных ощущениях. Вероятна общая инертность. Положение начнет меняться вечером с переходом Луны в знак Стрельца. В это время изменится обстановка или собственная мотивация, возрастет вероятность сюрпризов и новостей, может появиться легкий дух романтики или авантюризма. Овен Сегодня Овнов обстановка будет склонять к общей инертности, а также возможно, к проявлениям мнительности и духовной слабости. Многим представителям знака будет трудно переключиться с навязчивых мыслей о волнующем сюжете на свои плановые дела. Вернуться в режим и стать более деятельными им поможет вечер. Он может принести им новости издалека или дать сигнал об открытии нужных путей. Телец Сегодня Тельцам не стоит рассчитывать на резкую смену обстановки и психологического фона, на радикальные повороты в настроении и поведении собеседников. Пока не настал вечер, может продолжаться вчерашний разговор или держаться его эмоциональное послевкусие, не всегда приятное. Переходить к уточнению дальнейшей программы действий, включая планы работ, поездок и платежей, лучше в конце дня. Близнецы Сегодня Близнецам основная часть этого дня мешает быть полностью самостоятельными. Многим из них придется считаться со своим настроением или самочувствием, домашними обстоятельствами или служебным графиком. Не вполне комфортной будет и психологическая атмосфера, возможны переживания из-за мелочей или по мнимым поводам. Вечером станет яснее обстановка, придут новости или на горизонте появятся нужные люди. Рак Сегодня Раки могут пользоваться своей удачей. Звезды советуют не откладывать улаживание ситуации в личной жизни, в творческой сфере и в отношениях с детьми. В конце дня может стать меньше свободы маневра и больше обязанностей. Возможно, напомнят о себе служебные дела, домашние хлопоты, нужды питомцев или нюансы здоровья, потребуется оплата каких-то услуг, лекарств или инструментов. Лев Сегодня для Львов основная часть этого дня не слишком продуктивна. Им может не хватать энергии, оптимизма, нужных слов, бытового комфорта или ощущения эмоциональной гармонии. Вплоть до вечера они могут быть погружены в неприятные мысли или негативные чувства, зависимы от домашней обстановки. В конце дня им удастся преодолеть инерцию навязчивых переживаний или размышлений, вспомнить о чем-то приятном. Дева Сегодня для Дев сохранится вероятность психологических трудностей в общении и при работе с информацией. Также возможны затруднения в коротких поездках. Звезды советуют отложить необязательные встречи, не торопиться с оценкой чужих слов и своих ощущений, с подтверждением соглашений. Вечер может обратить внимание на домашние дела, на события в семье или родственном по духу сообществе. Весы Сегодня Весам звезды рекомендуют отложить новые инициативы любого рода на вечер, либо перенести их на завтра. В этот день могут быть закрыты нужные пути или отсутствовать стимулы для активности. Возможно, придется ждать вестей или сигнала для дальнейших действий. При завершении начатых ранее работ и оценке результатов стоит быть внимательнее: не исключено, что обнаружится обман или какой-то изъян. Скорпион Сегодня Скорпионы могут ориентироваься на свои настроения и нужды. Хорошим знаком в это время будет душевный покой, а если он отсутствует, стоит поискать причину в духовной сфере. В деловых вопросах, наоборот, лучше не поддаваться чувству благополучия: вполне возможно, что оно будет мнимым. В конце дня может появиться дело или возможность заработка, потребоваться покупка или платеж. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что сигнал к активности может поступить к ним только вечером. Именно в конце дня они почувствуют прилив деятельной энергии или некое приятное событие мотивирует их на открытый всплеск чувств. Основную часть дня можно провести в эмоционально насыщенном одиночестве: в зависимости от ситуации, оно поможет восполнить убыток физических или душевных ресурсов. Козерог Сегодня Козерогов день может удерживать на волне каких-то эмоций. Возможно, иногда их будут посещать негативные переживания: недовольство друзьями, те или иные дурные предчувствия. Им важно видеть хорошие стороны ситуации, например, ценить задержки в исполнении своего нового большого плана, помогающие лучше его продумать. Уточнять программу своих действий на ближайшие дни звезды советуют вечером. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что подходящие условия для их активности в любом направлении начнут складываться вечером. В течение дня новые инициативы нежелательны, зато есть время для более точной оценки ситуации и связанных с ней личных ощущений. Желательно убедиться, что поставленные цели не являются ложными, отсутствует подвох со стороны других людей и не обманывает собственное чутье. Рыбы Сегодня Рыбам звезды дают время утвердиться в своих открытиях и находках, отделить зерна от плевел в своих убеждениях, вернуться на нужные позиции в общении с людьми издалека, в любви или в творческой сфере. Не исключено, что стечение обстоятельств или внутренняя потребность заставит их совершить временный шаг назад в делах или взглядах. Вечером возможен сюрприз, новость или перемена обстановки.