Ищем баланс — гороскоп на 3 сентября

2 сентября 2025 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге приглашает к разумной сдержанности и самоконтролю, но сохранять самообладание не всегда легко.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что это вполне подходящий день для профессионального общения и интеллектуальной работы, но в ситуациях активного взаимодействия с другими людьми зачастую придется балансировать между партнерством и конкуренцией, сталкиваться с экспансивностью и раздражительностью (особенно, если замешаны родственные чувства или иные эмоциональные факторы, а также вопросы убеждений и ценностей). Переход от приказов и договоренностей к их выполнению может сопровождаться конфликтными моментами. Овен Сегодня Овнам стоит учитывать непростую обстановку этих суток, особенно, если ради своих целей им приходится сотрудничать с другими людьми. В любой момент возможно обострение отношений по их или чужой инициативе, способное отразиться на профессиональной (предпринимательской) деятельности или на семейной атмосфере. Возможны партнерские ссоры, элементы конкуренции. Важно правильно распределять обязанности. Телец Сегодня Тельцы проведут этот день спокойнее, если действуют самостоятельно и без лишней спешки, полагаются на свои знания и не нуждаются в посторонней помощи (партнерском сотрудничестве, взаимных услугах, техническом сопровождении своей деятельности). Хлопот и беспокойства им может добавить обращение в сервис, участие в совместном деле, тесное взаимодействие с клиентами, родственниками или помощниками. Близнецы Сегодня Близнецам звезды не советуют полагаться исключительно на свои оригинальные новые идеи. Не все решит передовая прогрессивная мысль: иногда будут важнее профессионализм и контроль, может пригодиться старый классический опыт. Не стоит забывать о подстраховке: дела этого дня сопряжены с долей риска, в любой момент может потребоваться напряжение сил или вливание дополнительных ресурсов. Рак Сегодня Ракам звезды советуют вести себя осмотрительнее в семье и в любом сотрудничестве, если в их планы не входит испортить отношения. Нарушить баланс интересов может излишняя амбициозность, экспансивность, стремление отстоять свои права или взгляды, что окружающие легко могут принять за вызов, давление или чрезмерное чувство собственной важности. Не стоит активно навязывать даже добрые дела. Лев Сегодня Львам стоит учитывать осложнения и напряженные моменты, без которых не обходятся многие дела. Те или иные непростые ситуации (конфликты, поломки, проблемы при техническом обслуживании и сопровождении, мелкие травмы) возможны в офисе, на производстве, в быту, при лечении болезней и в контактах с домашними питомцами. Не исключено разрастание проблем или их преувеличенно острое восприятие. Дева Сегодня Девам звезды советуют спокойнее воспринимать напряженные ситуации, поскольку они мало влияют на их положение — наоборот, могут дать им повод подчеркнуть свои таланты, знания и потенциал. Разумной дальновидности требует финансовая часть: не стоит обострять отношения с готовыми поддержать материально друзьями и близкими, с платежеспособными клиентами, партнерами, спонсорами, кредиторами. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что велик риск обострить отношения и есть смысл заранее позаботиться об аккуратном выстраивании своей линии поведения (например, не стоит вести себя неуважительно с влиятельными людьми). Такой подход пригодится и в делах, и в частной жизни. Если уйти от ссоры не удалось, лучше избегать нечестных игр и двойственных ситуаций, дополнительно разрушающих доверие. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит помнить о возможных приключениях, коварных ситуациях и напряженных моментах, которые могут поджидать их даже в изначально благоприятной обстановке. Возможно, им придется побороться за то, что в другое время они получили бы без особых усилий. Многие Скорпионы окажутся в невыгодной для себя позиции, но повысят свои шансы, если смогут заручиться поддержкой старого друга. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют быть осторожнее в деловых и финансовых операциях, поскольку в них возрастают риски. В лучшем случае, могут потребоваться лишь дополнительные расходы, в худшем варианте, есть опасность ущерба или конфликта. Особая осмотрительность рекомендуется в процедурах с недвижимостью. Хорошим подспорьем при ведении дел станут профессиональные и управленческие навыки. Козерог Сегодня у Козерогов есть шанс провести время спокойно за уединенной умственной работой (учебой, программированием, научным исследованием). Риск стресса и суеты возрастает, если они заняты срочным делом, вовлечены в активное сотрудничество или соперничество. Им стоит быть осмотрительнее, чтобы не портить отношения с нужными людьми, особенно начальством, влиятельными партнерами и родственниками. Водолей Сегодня Водолеи могут оказаться заложниками обстоятельств, и именно из-за этого пережить неудобство и беспокойство. Возможна зависимость от поведения других людей (родственников, партнеров, помощников, представителей сервисов). Профессиональный долг или срочное дело могут вынудить их временно пожертвовать своим комфортом и планами. Не будут лишними меры осторожности в работах и забота о здоровье. Рыбы Сегодня Рыбы могут надеяться на диалог с интересующим собеседником (особенно знакомым по прошлому), но рискуют столкнуться с трудностями сотрудничества в деле. Это подходящий день для совещаний с коллегами и помощниками, для переговоров с представителями нужных служб, но не лучший для начала совместной деятельности и выполнения оговоренных работ, исключение — экстренные меры в нештатной ситуации.