Держим хвост пистолетом – гороскоп на 4 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что есть смысл оставаться начеку там, где возникла ссора, началась нечестная игра или появились претензии. Луна в знаке Козерога будет удерживать внимание на профессиональной сфере и должностных обязанностях. Новый поворот событий ожидается во второй половине дня, это лучшее время для смены обстановки и отказа от лишних формальностей. Вступление Луны в знак Водолея сместит фокус внимания на глобальные социальные события или на дружеское общение, может повысить интерес к формирующимся новым тенденциям и сообществам.
Овен
Сегодня Овны рискуют провести день в фазе колебаний, особенно, если они были рождены в середине апреля. Возможно, причиной тому будет половинчатый результат вчерашних усилий, неопределенность целей, сомнение в себе или в других людях. Вторая половина дня направит внимание многих Овнов на социальные процессы, их может заинтересовать вступление в группу, коллективный тренд или мнение друзей.
Телец
Сегодня Тельцам день не обещает полного комфорта, но первая половина дня все же поможет им сохранять психологическую устойчивость. Благодаря ей они не утратят душевного равновесия и здорового чувства юмора в неопределенной обстановке. Вечером многое начнет зависеть от их реакции на негативные стороны новшеств, на коллективное психологическое давление со стороны своей семьи, друзей или руководства.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют сохранять осторожность, не отключать меры подстраховки и воздерживаться от любых новых начинаний. Если накануне проводились какие-то работы, желательно убедиться, что в них нет критичных погрешностей. С приближением вечера наступит благоприятное время для Близнецов, жаждущих быть в гуще событий, рядом с друзьями или в курсе новинок прогресса.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить о дипломатичности, позволяющей им поддерживать в нужных отношениях правильный баланс. Вероятность ссор в это время снижается, зато есть риск двойственных ситуаций, чреватых неприятностями в будущем. Вечер сместит акцент с партнерской политики на глобальные коллективные тенденции, их изучение поможет сориентироваться в новинках или в возможных опасностях.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют заниматься своими служебными обязанностями или другими рутинными делами. Возможно, придется вернуться в них на шаг назад. Наиболее важные события ожидаются с приближением вечера. В это время получат значение коллективные обстоятельства и процессы, может появиться желание уточнить свое место в какой-то группе, завести друзей или посетить мероприятие.
Дева
Сегодня Девам первая половина этого дня дает возможность быть собой и находить полезное применение своим талантам по собственному усмотрению. Если в это время и случится роковое событие, оно совпадет с их желаниями и возможностями. Во второй половине дня возрастет их зависимость от людей или обстановки. Возможно, им придется влиться в рабочий коллектив, поискать друзей, работу или техническую поддержку.
Весы
Сегодня Весам стоит проявить максимум внимательности в первой половине дня. В это время может сохраняться след вчерашних событий, возможны отзвуки ссор или конкурентного азарта. Лучше воздерживаться в этот период от новых инициатив, в том числе, от попыток срочно исправить допущенную ошибку и восстановить нарушенный баланс. Звезды намекают, что вторая половина дня даст для этого больше возможностей.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день может принести двойственные ситуации и оставить их не вполне довольными полученным результатом. Тем не менее, они получат определенную выгоду, хотя и не без приключений. Возможно, в этом им снова помогут старые пути или связи. Вторая половина дня пройдет для них удачнее, если они готовы быть в команде, чувствовать себя членом своей семьи или социальной группы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит проявить побольше практицизма и деловитости утром, чтобы уладить все критичные вопросы еще в первой половине дня. В качестве приоритетных звезды советуют выбирать материальные, профессиональные, семейные и жилищные дела. Вторая половина дня позволит отвлечься, сбросить накопившееся напряжение и сменить обстановку на менее формальную. Вечер хорошо провести с друзьями.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют оставаться начеку, чтобы не попасть в смешное, рискованное или двойственное положение. В первой половине дня могут сохраняться следы вчерашней напряженности, важно избежать ловушек и сохранить курс на свои личные ценности. Вечером желательно ориентироваться в коллективных настроениях и глобальных социальных тенденциях, особенно, если речь идет о делах финансовых.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют Сзаняться делами житейскими: бизнесом, домом, рутинными служебными обязанностями. Во второй половине дня у многих Водолеев, особенно январских, вдруг обострится интуиция и могут появиться необычные желания. Они начнут яснее чувствовать свои необычные способности. Им может потребоваться воссоединение с друзьями или с источником своей тайной силы.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды напоминают, что не стоит форсировать взаимодействие с людьми на ниве конкретных дел. По возможности, лучше отложить совместные начинания, проведение работ и заключение сделок. А вот общение как таковое, наоборот, приветствуется. В первой половине дня предпочтительнее персональные встречи и переговоры, а во второй общение с той или иной группой, пребывание в коллективном поле.