Делегируем больше — финансовый гороскоп на 6 сентября

Наш гороскоп поможет правильно распределить силы и настроиться на благоприятный лад.
Овен
Сегодня для Овнов день не содержит крупных или ярко окрашенных событий и может быть наполнен повседневной рутинной работой. Отношения с коллегами по трудовому коллективу и начальством останутся прочными и конструктивными. В то же время это неблагоприятное время для ведения переговоров и подписания соглашений о партнерском сотрудничестве. От планирования пока лучше воздержаться.
Телец
Сегодня Тельцы во многом продолжат жить в том же ритме, который был заложен в предыдущие дни. Звезды рекомендуют вам продолжать усилия по раскрутке своего бизнеса. Хороших результатов добьются работники дизайнерских и рекламных студий, издательских домов, типографий и туристических агентств. Старайтесь не опаздывать на работу и не выбиваться из графика работы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов вполне благоприятнее время для инвестиций в недвижимость. Можно совершать сделки по купле-продаже объектов недвижимости, оформлять ипотечный кредит и страховку на имущество. Успешно идут строительные, ремонтные и отделочные работы в магазине, офисе, квартире, складе. Звезды советуют вам заниматься благоустройством своего рабочего места, обновлять его техническое оснащение.
Рак
Сегодня Раки могут развивать те направления деятельности, которые были особенно успешными в последние дни. Звезды советуют вам поддерживать интенсивный информационный обмен и установление деловых связей. Деловые поездки, встречи, переписка, телефонные переговоры, а также любые иные контакты будут способствовать росту вашего бизнеса. Могут вырасти доходы от торговли.
Лев
Сегодня Львы смогут увеличивать уровень доходов благодаря собственному трудолюбию и профессионализму. Многое зависит также от умения находить взаимопонимание с коллегами по трудовому коллективу. Если вы учитесь и проходите производственную практику или стажировку на новом месте работы, то вам удастся серьезно продвинуться в овладении практическими навыками работы с инструментами.
Дева
Сегодня Девы способны мыслить настолько трезво и рационально, что не остается никаких сомнений в том, что день пройдет успешно. Звезды обращают ваше внимание на то, что сейчас настало время для разумных инициатив. Поступательное движение вперед будет поддержано и получит импульсы к долгосрочному развитию. Вместе с тем не следует ожидать быстрого эффекта от своих инициатив.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют держаться в тени. Попытка громко заявить о себе не улучшит положение дел, а скорее наоборот, приведет ситуацию к обострению. Не нужно делать то, о чем вас никто не просит. Поэтому звезды считают, что плыть по течению, тихо вести себя и решать вопросы по мере их поступления — самое оптимальное поведение на сегодня. Могут появиться дополнительные источники дохода.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов прекрасный день для реализации творческих замыслов. Это хорошее время для рационализаторов, изобретателей, конструкторов. Можно заниматься долгосрочным планированием, разрабатывать с группой единомышленников бизнес-план. Благодаря возросшим интеллектуальным способностям, вы легко овладеете сложной информацией
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, заинтересованных в карьерном росте, это благоприятный день. Вас могут назначить на более ответственную и высокооплачиваемую должность. Особенно это касается тех, кто длительное время работает на своем месте, и зарекомендовал себя надежным и исполнительным работником. Бизнесмены могут договориться с представителями официальной власти и получить крупный заказ.
Козерог
Сегодня Козероги могут стремиться проявлять инициативу в делах. Однако не на всех направлениях деятельности ваши инициативы будут успешными. Например, в вопросах карьерного роста и профессионального статуса ваши амбиции могут столкнуться с сопротивлением. Зато гораздо успешнее у вас могут пойти дела в направлении развития популярности ваших товаров и услуг.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют вести себя смелее в бизнесе. Сегодня у вас неплохие шансы совершить выгодную финансовую операцию и получить большие доходы. С представителями правоохранительных структур вы сможете урегулировать любые недоразумения. Вместе с тем, это неблагоприятный день для контактов с иностранными партнерами, отправки грузов товара за границу, дальних поездок.
Рыбы
Сегодня Рыбам, которые плотно завязаны на равноправное партнерское сотрудничество в бизнесе, звезды советуют делегировать часть своих полномочий в принятии решений своему основному партнеру. Дело в том, что ваш партнер сейчас способен к более рациональным и взвешенным решениям, и способен действовать эффективнее. Ваше общее дело от этого только выиграет. Вовлекайте людей в сферу ваших экономических интересов.