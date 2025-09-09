ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Ждут коварные моменты — любовный гороскоп на 10 сентября

9 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть аккуратнее в любви.

Ждут коварные моменты — любовный гороскоп на 10 сентября
Фото: prostooleh

Наш гороскоп советует прислушаться к своим внутренним ощущениям и уделить внимание гармонии в отношениях.

Овен

Сегодня у Овнов общение с партнером может напоминать слаженный парный танец, но иногда превращаться в азартное соперничество или спор, и тогда им важно удержаться на грани, отделяющей игру от реального конфликта. Не стоит позволять вмешиваться в такие ситуации третьим лицам (например, членам семьи).

Телец

Сегодня Тельцам день позволяет внести в отношения с представителями другого пола элемент игры и приключения. Многим Тельцам ситуации этого дня напомнят о прошлом, в котором подобные сценарии уже случались — в этом случае полезно вспомнить не только об их приятной стороне, но и об их побочных эффектах.

Близнецы

Сегодня у Близнецов противоречивые ситуации оживляют личную жизнь и добавляют ей ярких красок. У Близнецов, не определившихся с выбором или стремящихся сохранить за собой право на свободу в любви, может появиться искушение вести легкомысленную двойную игру или поддерживать параллельные отношения.

Рак

Сегодня Ракам не помешает умение видеть ситуацию с разных сторон и нескольких ракурсов. Не замечая всех неоднозначных нюансов момента, они рискуют оказаться в неловком положении или в смешной роли, а иногда и на грани любовной ссоры. Также им не повредят дипломатичность и чувство юмора.

Лев

Сегодня Львам день позволяет оставаться привлекательными для своего спутника или спутницы в любой обстановке и при любом стечении обстоятельств. Им не стоит бояться противоречивых ситуаций, которые могут возникнуть в ходе романтического свидания: немного находчивости и юмора, и все сложится хорошо.

Дева

Сегодня Девам стоит стремиться в личной жизни к веселью, динамике и яркости. Задушевные беседы, тонкие намеки, сентиментальность и таинственность — не то, что сегодня может разжечь огонь страстей. Куда больший энтузиазм вызовет возможность затеять игру или спонтанно поддаться какому-то импульсу.

Весы

Сегодня у Весов любовные отношения трудно назвать пресными и скучными. Многие Весы будут сами вносить в них динамику и изюминку, но и партнер не будет отставать. Роман имеет все шансы развиваться в режиме красивого парного танца, но иногда его могут омрачать минуты ссор или не вполне честной игры.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит вести себя в делах сердечных легко и непринужденно, но не забывать об осмотрительности. Пойдя на поводу у любовных импульсов, можно поступить вопреки своим убеждениям или оказаться в сетях запутанной коварной ситуации, любой выход из которой будет сопряжен с трудностями.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов любовь может стать игрой с высокими ставками, в которой их поджидают нестандартные моменты, противоречивые условия или двойственные ситуации с долей коварства. Большую роль сыграет их эмоциональная вовлеченность: чем она выше, тем сильнее они рискуют пережить в любви кризис.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды намекают, что они ходят в своих любовных отношениях по тонкому льду или минному полю. Хрупкую гармонию любви могут подрывать спорные раздражающие моменты, неловкие двойственные ситуации, противоречивые маневры и провокационные действия со стороны одного или обоих партнеров.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют стремиться в отношениях с представителями другого пола не к взаимопониманию на словах, а к слаженности действий. Развитию романа поможет участие в общем деле, совместное хобби или активное стремление обоих партнеров совершать ради любви конкретные равноценные шаги.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить, что в отношениях с представителями противоположного пола их могут ждать как смешные, так и противоречивые, коварные моменты. Это день, когда легко встать перед выбором и трудно сделать его правильно. Есть риск зайти в тупик, пережить кризис, предать в любви свои идеалы.
Рамблер: последние новостиПочему нельзя оборачиваться на похоронах: смысл старинной приметыФинансовый гороскоп на 10 сентября 2025 годаГороскоп на 10 сентября 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на 10 сентября: вторая половина дня принесет немало сюрпризов
Оценили 1
Гороскоп на 10 сентября: вторая половина дня принесет немало сюрпризов
Гороскопы
Ситуации будут неоднозначные — гороскоп на 10 сентября
Ситуации будут неоднозначные — гороскоп на 10 сентября
Политика конфиденциальностиУсловия использования