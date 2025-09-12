Разбираем свои промахи — гороскоп на 13 сентября

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах советует следить за новостями, повышает потребность в общении и информационном обмене.

Также гороскоп на сегодня говорит, что Луна способствует коротким поездкам, активизации сотрудничества и оживлению дискуссий на актуальные темы. Может возрасти внимание к новым тенденциям в социальной обстановке, к изменениям маршрутов, к новинкам в сфере связи и транспорта, к общим трендам в программировании, к поступи научно-технического прогресса в различных областях. День укажет не только на новшества, но и на вынужденные заминки в их успешном внедрении, заставит обсуждать те или иные отсрочки, ошибки и недоработки.

Овен

Сегодня у Овнов обстановка вокруг начинает больше располагать к сотрудничеству и обмену информацией. Но им самим тоже придется стать общительнее и легче на подъем, чтобы активизировать взаимодействие с нужными людьми. Этот день может принести им новости в связи с работой или договором на получение услуг, дать мотивацию для разъездов, для развития партнерского бизнеса или оживления личных отношений.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют стать общительнее и немного расширить свое восприятие ситуации. Не стоит ограничиваться собственным мнением и личными догадками, если можно узнать новости или обменяться мыслями. День поможет взглянуть на что-то иначе, напомнит о тех или иных обновлениях. В течение дня могут рождаться нестандартные идеи, делаться открытия или завязываться неформальные знакомства.

Близнецы

Сегодня в Близнецах день оживляет их оригинальные желания и новаторскую изобретательскую жилку. Он дарит им необычные открытия и неожиданные идеи, побуждает активнее общаться со старыми друзьями или подыскивать себе новых единомышленников. Может внезапно забить ключом их творческая, физическая или интеллектуальная энергия, усилиться интерес к программированию, прогрессу и техническим новинкам.

Рак

Сегодня Ракам звезды рекомендуют быть внимательнее к информационному фону (особенно, если в их планах занимают большое место контакты с людьми, линии коммуникаций или разъезды). В течение дня могут поступать резонансные социальные новости и неожиданные вести от друзей. Возможны сообщения о важных обновлениях, изменении старых маршрутов или способов связи. Возрастает вероятность случайных встреч.

Лев

Сегодня Львам день предлагает вспомнить о дружбе и общих идеалах, подумать о назревших обновлениях или о долгосрочных перспективах. События этих суток могут дать им полезные подсказки насчет будущего интересующей их организации, стать ориентиром для вступления в то или иное сообщество. Звезды напоминают, что пока есть время для колебаний, советуют не торопиться и изучать важные для выбора детали.

Дева

Сегодня у Дев день может изменить текущие планы или напомнить им о глобальных обновлениях в планах долгосрочных. Возможно, им придется считаться с новыми условиями работы или переменами в профессии, с изменившейся позицией друзей или руководства. Не исключена доля волнений и нервозности, связанная с необходимостью подстраиваться к переменам или сложностью уверенного прогнозирования дальнейших событий.

Весы

Сегодня Весам день дает больше свободы маневры в текущих делах, а заодно указывает им на вновь открывшиеся перспективы их будущего развития (например, на продолжение учебы, новые путешествия или появление новых друзей за рубежом). Меры, предпринятые сегодня, еще не гарантируют им успеха, но дают хороший шанс. Не стоит бояться изучать новые прогрессивные направления и делать в них пробные шаги.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют следить за обновлениями в интересующей их узкой области и в основных общезначимых сферах (техника, программирование, коммуникации, социальная жизнь). Стоит учитывать потенциально опасные грани прогрессивных новшеств. Желательно с осторожностью вводить в действие новое оборудование и последние версии программ, а также заводить друзей и включаться в новые проекты.

Стрелец

Сегодня Стрельцам представится случай изменить свое окружение или взгляд на него. Это подходящий день для того, чтобы сделать шаг к обновлению прежней публики или компании друзей, побывать в новых необычных местах, посетить неформальное мероприятие, принять участие в оригинальной коллективной акции. Стоит следить, чтобы это не вредило текущим целям, должностным позициям и общению с начальством.

Козерог

Сегодня Козерогов могут ждать оригинальные задачи вместо рутинных процедур, изменения в штатном расписании, обновления и сбои в привычных системах коммуникаций. Возможно неожиданное поведение друга, коллеги или помощника. Может потребоваться уход на другое место работы или переход на другое лекарство, смена программы или средства связи. Те или иные непредвиденные нужды могут появиться у питомца.

Водолей

Сегодня Водолеям день подскажет, где им искать источник вдохновения и возможность сделать что-то для обновления своей жизни. Глобальные общие тенденции этого дня содержат в себе потенциал и для их индивидуального раскрытия. В зависимости от ситуации, они получат знак начавшихся прогрессивных перемен в своих личных отношениях, деловом партнерстве, контактах с детьми, творческой или социальной сфере.

Рыбы