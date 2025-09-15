Вызываем партнера на диалог — любовный гороскоп на 16 сентября

Сегодня нам стоит поговорить со второй половинкой.

Наш гороскоп помогает обратить внимание на мелочи, которые могут повлиять на настроение и продуктивность, а также подсказывает, где стоит проявить больше терпения, а где — решительности.

Овен

Сегодня Овнов звезды предупреждают, что в их любовном союзе имеется почва для эмоционально заряженных сцен с элементами ссоры, как шуточной, так и вполне серьезной. Романы в форме редких встреч и легкого флирта в безопасности, а вот близкие отношения с серьезными намерениями могут пострадать.

Телец

Сегодня Тельцам день дает шанс высказаться. Он способствует оживлению личной переписки и доверительным беседам вживую — порой на повышенных тонах, зато от души. Напряженная обстановка, царящая вокруг, время от времени может мешать общению, но иногда именно она будет давать для него повод.

Близнецы

Сегодня Близнецам день напомнит о цене любовных их приключений, противоречий и интриг. Возможно, это будут дополнительные траты материального или эмоционального ресурса, в которые их вовлекают любовные игры, или нежелательные подарки, которые они вынуждены принимать от предприимчивых поклонников.

Рак

Сегодня Ракам эмоционально заряженная атмосфера этого дня может нравиться из-за возможности не скрывать свои чувства. Не исключено, что они будут активно поддерживать ее сами, порой перегружая любимого человека своим присутствием и раздражая его своей широкой масштабной программой ухаживания.

Лев

Сегодня Львам стоит учитывать повышенную общую эмоциональность, потребность в душевной близости и интимной атмосфере. Если эта тенденция даст о себе знать не в самый подходящий момент (например, когда партнер будет не в настроении поддерживать теплые задушевные разговоры), возможна ссора.

Дева

Сегодня Девам не стоит стесняться заводить разговоры о своих нежных чувствах, о любовном прошлом и о будущем отношений. А вот на уровне поступков звезды рекомендуют им быть осторожнее: любой шаг, предпринятый в этот день с искренней целью улучшить отношения, способен дать неоднозначный результат.

Весы

Сегодня Весам предстоит непростая задача обойти в своих личных отношениях «яблоко раздора» и не задеть коварный триггер конфликта. Основным источником проблем вплоть до вечера может оставаться повышенная эмоциональность, приверженность тем или иным чувствам, взглядам, ценностям или традициям.

Скорпион

Сегодня Скорпионов сила страсти или азарт соперничества может втянуть в двойную игру, которая заставит их в чем-то изменить своим идеалам. Звезды намекают, что о не слишком благородном поступке можно однажды пожалеть, и советуют подумать прежде, чем решаться на хитроумный маневр.

Стрелец

Сегодня Стрельцов день может втянуть в болезненную двойственную ситуацию, низринуть в омут роковых страстей или пропустить через жернова духовного кризиса, но также подарить им очередную порцию незабываемых переживаний, благодаря которым они забудут о причиненных им душевных страданиях.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что сохраняется и даже возрастает вероятность обострения отношений. Чтобы не поссориться с любимым человеком из-за важных для него вещей, желательно знать его мнение, чувствовать его настроение и быть готовым в любой момент пояснить ему смысл своих действий.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит иметь в виду вероятность эмоциональных вспышек по пустякам. Если затронут действительно важный вопрос, стоит поговорить о его деталях: не исключено, что одного разговора окажется достаточно, чтобы погасить разрушительную бурю страстей или снизить ее интенсивность.

Рыбы