ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Подсчитываем расходы и доходы — финансовый гороскоп на 17 сентября

16 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит думать о деньгах больше.

Подсчитываем расходы и доходы — финансовый гороскоп на 17 сентября
Фото: ededchechine

В нашем гороскопе собраны все — от подсказок в личных делах до советов, как лучше распределить силы и энергию.

Овен

Сегодня для Овнов наиболее актуальной и проблемной может стать тема делового партнерства, поскольку могут возникнуть разногласия. Однако звезды советуют не уходить от обсуждения острых и принципиальных вопросов, а всесторонне их проанализировать. Полезные советы вам дадут друзья — прислушайтесь к ним. Этот день позволяет вам не только вскрыть партнерские противоречия, но и найти им решение.

Телец

Сегодня у Тельцов день может сложиться неоднозначно. Бизнесмены и индивидуальные предприниматели могут получить возможность для дополнительных доходов, помимо основной работы. Успешно идут дела в гостиничном бизнесе, сфере бытового обслуживания, в медицинских учреждениях и базах отдыха. Вместе с тем отношения с коллегами по трудовому коллективу могут прийти к противоречиям.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют заняться вопросами перспективного планирования и проектирования. Если в сферу вашей деятельности это не входит, то хотя бы мысленно попытайтесь составить себе план действий. Бизнесмены смогут договориться с представителями властей о размещении госзаказа или финансировании проекта. Это хороший день для дальних командировок и контактов с иностранцами.

Рак

Сегодня Ракам творческих профессий звезды сулят успех. Старайтесь чаще бывать на публике и сделать свои достижения и таланты заметными окружающим. Вероятность подняться выше на ступеньку в карьере возрастает в том случае, если вашим непосредственным начальником является женщина. Решая вопросы с недвижимостью, вы скорее добьетесь поставленных целей. Бизнесменам удастся провести структурные реформы.

Лев

Сегодня у Львов может сложиться весьма насыщенный день в плане информационного обмена и контактов. Важно среди огромного информационного потока не потерять главное направление. Многие возникающие проблемы вы сможете решить с помощью своего основного делового партнера. Если вам предстоит деловая поездка, то возьмите с собой партнера — это обеспечит вам успех.

Дева

Сегодня у Дев удачное время для решения вопросов по широкому спектру. Ключом к успеху дня станет ваша способность правильно распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами. Звезды советуют вам быть предельно расчетливыми при расходовании денег. Обязательно тщательно проверьте качество приобретаемого товара. В это время повышается вероятность понести материальный ущерб.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать необычайный подъем и желание действовать самостоятельно. Однако звезды советуют вам обязательно учитывать мнение своего основного делового партнера. Только благодаря этому вы в полной мере сможете реализовать свой потенциал. Наибольшего успеха вы сможете добиться в любой творческой и публичной деятельности. Звезды советуют посещать выставки-продажи, конференции.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов день располагает к любым видам деятельности, которые, так или иначе, относятся к сфере недвижимости. Можно заниматься оформлением ипотечного кредита, а также подписывать договор на аренду и субаренду помещений. Хорошо идут ремонтные работы, строительство и благоустройство рабочего места. Главной проблемой для вас могут стать взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов, специализирующихся на торговой деятельности, это прекрасный день. Может существенно ускориться товарно-денежный оборот. Вы сможете приумножить свои доходы за счет расширения деловых связей и развития партнерских отношений. Успешно проходит тестирование новых логистических маршрутов. Работники транспорта, сферы услуг, консультанты могут почувствовать улучшение в делах.

Козерог

Сегодня для Козерогов день может принести увеличение доходов. Особенно это почувствуют все те, чья деятельность, так или иначе, имеет отношение к недвижимости, сельскому хозяйству, строительству, переработке продуктов питания, магазинной торговле. Точка роста вашего бизнеса находится в этих сферах. Рядовые служащие могут рассчитывать на поддержку со стороны начальства и на материальное поощрение.

Водолей

Сегодня для Водолеев главное условия успеха дня — личная инициатива. Чем бы вы и занимались, любое дело будет поддержано и получит развитие, если оно инициировано вами. Старайтесь контролировать ситуацию, держать её в своих руках - иначе возможны осложнения. Основное внимание рекомендуется уделить работе с информацией и отладкой взаимодействия между деловыми связями разного уровня.

Рыбы

Сегодня Рыбам, возможно, предстоит решить главный вопрос — финансовые расходы и доходы. Ваше финансовое положение может улучшиться. Рекомендуется направлять свободные деньги на досрочное погашение кредитов и закрытия иных финансовых обязательств. Также деньги лучше всего направлять в сферу недвижимости, строительства, гостиничный бизнес, индустрию отдыха и развлечений.
Рамблер: последние новостиМонах Авель: главные предсказания о судьбе человечестваЛюбовный гороскоп на 17 сентября 2025 года для каждого знакаГороскоп на 17 сентября 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на 17 сентября: опасайтесь недоброжелателей, но не упустите возможности
Гороскоп на 17 сентября: опасайтесь недоброжелателей, но не упустите возможности
Гороскопы
Хобби и творчество спасут — гороскоп на 17 сентября
Хобби и творчество спасут — гороскоп на 17 сентября
Политика конфиденциальностиУсловия использования