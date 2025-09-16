Подсчитываем расходы и доходы — финансовый гороскоп на 17 сентября

В нашем гороскопе собраны все — от подсказок в личных делах до советов, как лучше распределить силы и энергию.
Овен
Сегодня для Овнов наиболее актуальной и проблемной может стать тема делового партнерства, поскольку могут возникнуть разногласия. Однако звезды советуют не уходить от обсуждения острых и принципиальных вопросов, а всесторонне их проанализировать. Полезные советы вам дадут друзья — прислушайтесь к ним. Этот день позволяет вам не только вскрыть партнерские противоречия, но и найти им решение.
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться неоднозначно. Бизнесмены и индивидуальные предприниматели могут получить возможность для дополнительных доходов, помимо основной работы. Успешно идут дела в гостиничном бизнесе, сфере бытового обслуживания, в медицинских учреждениях и базах отдыха. Вместе с тем отношения с коллегами по трудовому коллективу могут прийти к противоречиям.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют заняться вопросами перспективного планирования и проектирования. Если в сферу вашей деятельности это не входит, то хотя бы мысленно попытайтесь составить себе план действий. Бизнесмены смогут договориться с представителями властей о размещении госзаказа или финансировании проекта. Это хороший день для дальних командировок и контактов с иностранцами.
Рак
Сегодня Ракам творческих профессий звезды сулят успех. Старайтесь чаще бывать на публике и сделать свои достижения и таланты заметными окружающим. Вероятность подняться выше на ступеньку в карьере возрастает в том случае, если вашим непосредственным начальником является женщина. Решая вопросы с недвижимостью, вы скорее добьетесь поставленных целей. Бизнесменам удастся провести структурные реформы.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться весьма насыщенный день в плане информационного обмена и контактов. Важно среди огромного информационного потока не потерять главное направление. Многие возникающие проблемы вы сможете решить с помощью своего основного делового партнера. Если вам предстоит деловая поездка, то возьмите с собой партнера — это обеспечит вам успех.
Дева
Сегодня у Дев удачное время для решения вопросов по широкому спектру. Ключом к успеху дня станет ваша способность правильно распоряжаться имеющимися финансовыми ресурсами. Звезды советуют вам быть предельно расчетливыми при расходовании денег. Обязательно тщательно проверьте качество приобретаемого товара. В это время повышается вероятность понести материальный ущерб.
Весы
Сегодня Весы могут почувствовать необычайный подъем и желание действовать самостоятельно. Однако звезды советуют вам обязательно учитывать мнение своего основного делового партнера. Только благодаря этому вы в полной мере сможете реализовать свой потенциал. Наибольшего успеха вы сможете добиться в любой творческой и публичной деятельности. Звезды советуют посещать выставки-продажи, конференции.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день располагает к любым видам деятельности, которые, так или иначе, относятся к сфере недвижимости. Можно заниматься оформлением ипотечного кредита, а также подписывать договор на аренду и субаренду помещений. Хорошо идут ремонтные работы, строительство и благоустройство рабочего места. Главной проблемой для вас могут стать взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, специализирующихся на торговой деятельности, это прекрасный день. Может существенно ускориться товарно-денежный оборот. Вы сможете приумножить свои доходы за счет расширения деловых связей и развития партнерских отношений. Успешно проходит тестирование новых логистических маршрутов. Работники транспорта, сферы услуг, консультанты могут почувствовать улучшение в делах.
Козерог
Сегодня для Козерогов день может принести увеличение доходов. Особенно это почувствуют все те, чья деятельность, так или иначе, имеет отношение к недвижимости, сельскому хозяйству, строительству, переработке продуктов питания, магазинной торговле. Точка роста вашего бизнеса находится в этих сферах. Рядовые служащие могут рассчитывать на поддержку со стороны начальства и на материальное поощрение.
Водолей
Сегодня для Водолеев главное условия успеха дня — личная инициатива. Чем бы вы и занимались, любое дело будет поддержано и получит развитие, если оно инициировано вами. Старайтесь контролировать ситуацию, держать её в своих руках - иначе возможны осложнения. Основное внимание рекомендуется уделить работе с информацией и отладкой взаимодействия между деловыми связями разного уровня.
Рыбы
Сегодня Рыбам, возможно, предстоит решить главный вопрос — финансовые расходы и доходы. Ваше финансовое положение может улучшиться. Рекомендуется направлять свободные деньги на досрочное погашение кредитов и закрытия иных финансовых обязательств. Также деньги лучше всего направлять в сферу недвижимости, строительства, гостиничный бизнес, индустрию отдыха и развлечений.