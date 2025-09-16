Хобби и творчество спасут — гороскоп на 17 сентября

16 сентября 2025

25 лунные сутки. Сегодня меняются акценты в настроении и остаются позади вчерашние переживания.

Гороскоп на сегодня говорит, что для правильного поведения пригодится доля проницательности. В течение дня может теряться интерес к определенным темам и контактам. В текущих делах возможны временные заминки, будет требоваться небольшая перестройка мышления. Есть смысл отложить целевую поездку, взять паузу в переговорах. Луна, вступившая в знак Льва, предлагает уделить время хобби, творчеству, любви, игре, нуждам детей или неформальному общению по интересам: это отличные направления, в которые можно направить избыток эмоций и психической энергии. Овен Сегодня Овны получат возможность сменить угол зрения на ситуацию, или выйти из нее, если для нее пока нет подходящего решения. Овнам, уставшим от домашних дел и семейных разногласий, этот день позволит сменить обстановку, переключившись на хобби, общение с друзьями, личную жизнь или активный отдых. Бытовая и деловая рутина в течение дня уступит место занятиям с элементами игры или творчества. Телец Сегодня Тельцам день несет новые оттенки настроения или новый поворот событий. Их может ждать продолжение вчерашних сюжетов или непредвиденное обстоятельство, заставляющее сменить вектор внимания. Если события нервируют или настораживают, звезды советуют не торопиться с новыми шагами и выждать несколько дней: за это время ситуация улучшится, проблема будет отложена или тревога окажется ложной. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют «держать руку на пульсе событий», следя за новостями и не забывая поддерживать связи со своим сообществом. Даже негативные процессы этого дня в чем-то окажутся им на руку, поскольку будут способствовать развитию интересующих их прогрессивных проектов. Но не стоит спешить в эти сутки с дальнейшими конкретными шагами, в том числе целевыми контактами и поездками. Рак Сегодня Ракам звезды рекомендуют подумать, прежде чем сделать покупку или финансовое вложение. Не исключено, что такой шаг будет несвоевременным. Есть вероятность опоздать с платежом, ставкой, инвестицией. Может в последний миг ускользнуть из рук приглянувшаяся вещь, передумать продавец или покупатель, или приобретение окажется с изъяном. Также в этот день нежелательны целевые поездки и встречи. Лев Сегодня Львы начнут острее ощущать свои желания и потребности, а насколько реально их удовлетворить, подскажут обстоятельства. Сама ситуация намекнет, какие желания и нужды можно реализовать прямо сейчас, а какие в будущем, какие легки в исполнении, а какие сложны. Для исполнения ряда прихотей время может быть уже упущено. Желательно повременить в этот день с важным письмом, покупкой, поездкой. Дева Сегодня Девам звезды рекомендуют повременить с любыми начинаниями, направленными на продвижение своих личных интересов, поскольку неподходящее стечение обстоятельств или инерция собственного мышления может помешать им взять правильный уверенный старт. В частности, не стоит торопиться в эти сутки со значимым для себя выбором, включением в новые переговоры, целевыми платежами, покупками и сделками. Весы Сегодня Весам день добавит правильных ориентиров на будущее, но помешает ускорить шаги в выбранном направлении. Возможно, вплоть до ночи будет буксовать их творческая мысль, задержатся ожидаемые ими известия или пока будут закрыты нужные линии связи. Звезды советуют отложить до завтра переговоры и поездки, а сегодняшний день потратить на оценку текущей обстановки и своих реальных возможностей в ней. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют вести себя внимательнее в любой значимой ситуации, чтобы нечаянно не дать ход ее скрытой негативной подоплеке и не превратить ее дремлющий негативный потенциал во вполне реальные неприятности. В зоне повышенного внимания желательно держать семейные и домашние дела, дружеские и любовные отношения, контакты с детьми, профессиональные цели и творческие планы. Стрелец Сегодня Стрельцам день добавляет надежд на удачу и мотиваций для развития. Звезды советуют верить положительным знакам и предчувствиям этих суток и брать на заметку оригинальные возможности для будущего расширения своих горизонтов. В то же время, это не лучший момент для конкретных шагов. Стоит воздержаться сегодня от включения в новую переписку или переговоры, от начала работы, игры, путешествия. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что этот день может преподнести им какой-то сюрприз, и избегать строить на него точные планы. Желательно обращать внимание на завершение определенных процессов и сюжетов. Некоторые шансы могут быть упущены, некоторые знания и решения могут быть уже не актуальными. Лучше смотреть не назад, а вперед, например, продумывать предстоящие расходы или целевые переговоры. Водолей Сегодня Водолеям сами обстоятельства часто помогают удерживать баланс между своими и чужими чувствами, интересами, настроениями и привычками. Однако звезды советуют им не довольствоваться благоприятным стечением обстоятельств и приложить дополнительные личные усилия к сохранению отношений, в которых они заинтересованы на будущее, проявив в них больше дружелюбия, дипломатичности и уступчивости. Рыбы Сегодня у Рыб день может обратить внимание на те или иные детали, критичные для их работы, здоровья, быта, благополучия детей или развития их проектов. Не всегда у них будет возможность получить на этот счет личный совет. Чтобы ориентироваться в нюансах, им важно в целом не быть оторванными от реальности: жить в русле коллективных тенденций, быть в курсе прогрессивных идей и последних обновлений.