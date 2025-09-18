Работаем с информацией — финансовый гороскоп на 19 сентября

Наш гороскоп предложит рекомендации, которые помогут лучше настроиться на повседневные дела, понять, где стоит проявить осторожность, а где — смелее двигаться вперёд.
Овен
Сегодня Овны смогут убедиться, что у них есть надежные помощники и партнеры. Деловые отношения в сочетании с дружеским расположением усиливают эффективность ваших усилий по деловому сотрудничеству. Можно заключать договоры с общественными организациями, акционерными обществами. Если ваша работа связана с консультациями, то день пройдет весьма результативно.
Телец
Сегодня Тельцы могут чувствовать эмоциональный подъем и оптимизм. Повышение уровня самооценки может положительно отразиться на всех делах. Многие деловые контакты проще и эффективнее осуществлять в обстановке неформального дружеского общения. Очень хорошо идут проектные работы в творческом коллективе. Можно заниматься составлением бизнес плана.
Близнецы
Сегодня Близнецам, имеющим свой бизнес, возможно, удастся провести чрезвычайно эффективные рекламные акции, начиная с объявлений в СМИ и заканчивая проведением презентации, устроением выставки или сменой вывески на фасаде офиса. Те, кто в своей деятельности связаны с рекламными агентствами, туристическими бюро, индустрией развлечений, моды и шоу-бизнеса, почувствуют улучшение в делах.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют интенсивнее развивать отношения с иностранными партнерами. Вас могут пригласить в поездку за рубеж для ознакомления с деталями сотрудничества. Хорошо знакомиться с особенностями иностранных рынков и исследовать новые логистические маршруты. Посещение международной научно-технической выставки может подсказать вам перспективные идеи.
Лев
Сегодня Львам, имеющим свой бизнес, звезды советуют вести переговоры о сотрудничестве и заниматься укреплением деловых связей. Вам удается найти гибкие формулы для таких соглашений, которые будут выгодны всем участникам переговорного процесса на многосторонней основе. Можно смело заключать партнерские договора. День сложится удачно для консультантов сетевого маркетинга.
Дева
Сегодня Девы могут добиться больших результатов в работе, если проявят свойственную им смекалку, изобретательность и трудолюбие. Самые большие деньги вы сможете заработать только собственным умом. И сейчас звезды создают для этого наиболее благоприятные условия. Бизнесменам удастся удачно решить множество вопросов. Хорошо вести переговоры и подписывать договора.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют в любом деле действовать решительно и инициативно — это главное условие для успеха дня. Немного авантюрный стиль поведения сегодня может быть оправдан при оптовой торговле. Также это хорошее время для тех, кто занят в промышленном производстве, коммунальных и ремонтных службах. Владельцы фирм могут успешно проводить техническую модернизацию.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов, которые занимаются гостиничным бизнесом, работают в санаториях, базах отдыха и ресторанах, может сложиться удачное время. Если вы периодически выполняете частные заказы, то сегодня от них может поступить солидная прибавка к вашему бюджету. У консультантов сетевого маркетинга может увеличиться приток клиентуры, что увеличит доходы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют интенсивнее заниматься укреплением деловых связей. Те знакомства, которые состоятся у вас сегодня, вскоре перейдут в разряд дружеских и будут весьма полезны в дальнейшем. Это хорошее время для обсуждения планов по бизнесу с друзьями и единомышленниками. Вы сможете отыскать ценную информацию и совершить удачные поездки.
Козерог
Сегодня у Козерогов, которые ориентированы на карьерное продвижение, может сложиться благоприятное время. Ваши усилия и таланты по достоинству могут быть оценены вышестоящим руководством. Не исключено, что вам предложат повышение в должности или выпишут премию. Также это хорошее время для торгово-закупочной деятельности. Ваши деловые связи растут и крепнут.
Водолей
Сегодня Водолеям, имеющим свой бизнес, звезды советуют, прежде всего, заниматься рекламной деятельностью и предпринимать любые иные шаги, повышающие престиж и популярность вашей фирмы. Рекламные агентства и туристические бюро могут получить хорошие доходы. Также рекомендуется заниматься проработкой вопросов связанных с недвижимостью. Легко идут строительные и коммунально-бытовые работы.
Рыбы
Сегодня Рыбы с успехом могут заниматься финансовой деятельностью с использованием банковских счетов. Вам удастся совершить сложные финансовые комбинации, в результате которых вы можете сделать выгодные вложения. Хорошо заниматься досрочным погашением финансовых обязательств. Работа с информацией может способствовать включению дополнительных ресурсов в ваш бизнес.