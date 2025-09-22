Обновляемся — финансовый гороскоп на 23 сентября

Наш гороскоп даёт общее настроение дня и мягко подсказывает, как использовать его возможности с пользой.
Овен
Сегодня у Овнов наиболее актуальные темы дня — контакты с заграницей и юридические вопросы. В том и другом вы можете преуспеть. Переговоры с иностранными партнерами пойдут успешно и могут завершиться подписанием договора. Удачно пройдут рекламные акции, выставки-продажи, презентации. Заказ нового логотипа, консультация с дизайнером, PR-акции — все это даст позитивный результат.
Телец
Сегодня Тельцы могут проявить свои лучшие деловые качества. Вы очень ответственно и профессионально можете относиться к выполнению своих обязанностей и добиваетесь прекрасных результатов. С коллегами могут складываться конструктивные отношения. А вот у творческих работников не все благополучно — вам может быть сложно реализовать свои замыслы.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, занятых выполнением клиентских услуг, день может сложиться вполне удачно. Особенно преуспеют те, чей бизнес, так или иначе, имеет отношение к миру моды, развлечений, отдыха, спорта и шоу-бизнеса. Могут быть востребованы услуги во всевозможных косметических салонах, парикмахерских, концертных залах, магазины модной одежды и цветов.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют заняться благоустройством и приведением в порядок помещений фирмы — офиса, склада, гаража, магазина. Успешно пройдут любые работы в этом направлении, начиная с генеральной уборки и заканчивая евроремонтом. Хорошо обратиться за консультацией к дизайнеру по интерьеру. Можно приобретать инструменты и специальную технику, способствующую повышению производительность труда.
Лев
Сегодня для Львов, занятых преподавательской деятельностью, полиграфией, журналистикой, транспортом, хороший день. Особенно преуспеют консультанты сетевого маркетинга — можно проводить массовые мероприятия, формировать заказы и расширять базу подписчиков. Это благоприятное время, как для проведения рекламных акций, так и для самих агентств по рекламе. Торговцы могут получить неплохую прибыль.
Дева
Сегодня Девам звезды рекомендуют заниматься сделками с недвижимостью. Это наиболее успешная сфера деятельности у вас на сегодня. Кроме агентств по недвижимости, сюда можно отнести весь жилищно-коммунальный сектор экономики, строительство и ремонт помещений, обустройство территории. Ваш семейный бизнес идет успешно — прислушивайтесь к советам старших родственников.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют активнее заниматься укреплением и развитием деловых связей. Прежние связи успешно укрепляются, а новые добавляются. Отличный день для менеджмента, маркетинга и любой работы с информацией. Проявляйте инициативу в контактах, звоните, беседуйте, совершайте деловые поездки. Вы можете быть очень убедительными в своих контактах.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день может сложиться удачно в плане роста дополнительных доходов за счет работы по совместительству или на полставки. Особенно это почувствуют те, чья деятельность связана с санаторно-курортным, ресторанным и гостиничным бизнесом. Также вы можете рассчитывать на получение полагающихся вам по закону выплат пособий, компенсаций, субсидий и доплат к пенсии.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют работать в составе творческой группы или посвятить этот день общественной работе. Большое значение приобретают дружеские связи и ваше умение находить общий язык с разными людьми. Вы будете наиболее эффективны в обсуждении планов на будущее и при работе над перспективными проектами. Хорошо пойдут дела по организации акционерного общества.
Козерог
Сегодня Козероги смогут вполне результативно поработать и добиться расположения со стороны начальства. Наиболее успешные виды деятельности для вас сейчас связаны с рыболовным промыслом, служебными расследованиями, налоговыми отчислениями. Доверительные отношения с начальством могут способствовать дополнительной подработке на подмене коллег на выгодных условиях во внеурочное время.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться хороший день для расширения географии бизнеса и укрепления сотрудничества с иностранными партнерами. Можно отправляться в дальнюю командировку и проводить переговоры о перспективах развития бизнеса. Посещение международной научно-технической выставки может дать вам много новых идей. Есть шанс открыть новые логистические маршруты.
Рыбы
Сегодня для Рыб, которые занимают руководящие должности или ориентированы на карьерный рост, может сложиться отличный день. Ведущие менеджеры фирмы могут проводить структурное обновление бизнеса, делать кадровые перестановки, оптимизировать процесс управления и бюджетных расходов. Ориентируйте себя на обновление бизнеса. Вы можете привлечь инвестиции в свои проекты.