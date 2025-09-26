Открываемся для вопросов и запросов – любовный гороскоп на 27 сентября

Сегодня нам стоит серьезно поговорить.

Наш гороскоп советует проявлять больше внимания к мелочам и не спешить с важными решениями.

Овен

Сегодня Овны станут коммуникабельнее и легче в общении – часто к большой радости своих партнеров, которые жаждут контакта и нуждаются в их компании. Романтические отношения и знакомства начнут развиваться быстрее, если найдется точка пересечения интересов в виде тяги к путешествиям или знаниям.

Телец

Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что это подходящий момент для внесения в романтическое общение некоторого разнообразия и психологической легкости. Не стоит концентрироваться на сложных сторонах общения и замыкаться в знакомом тесном пространстве. Хорошо побыть на природе и обсудить свежие новости.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды делают подарок, возвращая им возможность непринужденного и легкого личного диалога. Мелкие расхождения в привычках или вкусах, которыми он может сопровождаться, не помешают получать от него искреннее удовольствие. Не исключено, что объект симпатий начнет разговор первым.

Рак

Сегодня у Раков взгляд на ситуацию может утратить цельность. Их внимание могут привлечь не основы личных отношений, а их отдельные детали – в зависимости от ситуации, романтические или чисто житейские. Обстоятельства могут заставить их проявлять любовь и симпатию через какие-то мелочи.

Лев

Сегодня у Львов шансы на успех в любви невысоки, если они хотят начать роман с нуля. Но они почувствуют себя намного комфортнее, если в последние дни пережили проблемы в связи со своей текущей личной историей: она может оживиться благодаря их возросшей эмоциональной стабильности и общительности.

Дева

Сегодня Девам может не очень везти в делах сердечных. Многие Девы сделают мелкие ошибки, мешающие им ощущать себя комфортно и строить отношения гармонично. В затруднительной ситуации звезды рекомендуют им прибегать к беспроигрышной формуле: общительность плюс легкость, гибкость и чувство юмора.

Весы

Сегодня у Весов сильные качества – коммуникабельность, эрудиция, красноречие, литературный талант или умение вести живой остроумный разговор. Но будут у них и слабости. Возможно, они не сумеют подчеркнуть свою привлекательность, покажутся партнеру приземленными, мелочными и недостаточно романтичными.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов ситуации дня могут помешать внутренней и внешней цельности, прямому и концентрированному выражению их чувств и любовных намерений. Может оказаться не очень удачным их выбор подарка или знака внимания. Зато сюжеты этих суток помогут им стать чуть более гибкими и легкими в общении.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов тенденции дня могут оказаться несколько противоречивыми. Несмотря на хорошие поводы для приятного общения, им будет трудно перевести диалог в полностью романтическое русло. В качестве компенсации, на мелких заминках своей любовной истории они смогут чему-то научиться.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют подстроиться под интересы партнера, проявить интерес к ходу его мыслей и искренне поддержать предложенные им темы. Взамен можно услышать немало занимательного и полезного, что поможет сформировать собственное мнение по обсуждаемой теме и высказать его чуть позже.

Водолей

Сегодня у Водолеем в делах сердечных не избежать мелких ошибок и промахов, если они прямо сейчас хотят идеального развития отношений во всех деталях. Сегодняшним встречам не стоит придавать подчеркнуто романтичный характер, гораздо больше влюбленных будет сближать интеллектуальное интересное общение.

Рыбы