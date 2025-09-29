Исправляем ошибки — гороскоп на 30 сентября

29 сентября 2025 Гороскопы Марианна Басс

9-10 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Козерога приветствует чувство долга, терпение, умение хранить секреты, готовность завершать старые дела и исправлять старые ошибки.

