ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Покровители могут поддержать — финансовый гороскоп на 30 сентября

29 сентября 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит просить помощи у сильными мира сего.

Покровители могут поддержать — финансовый гороскоп на 30 сентября
Фото: freepik

Наш гороскоп советует обратить внимание на баланс между делами и личными интересами.

Овен

Сегодня Овны смогут убедиться, что у них есть надежные помощники и партнеры. Деловые отношения переплетаются с дружеским расположением — это усиливает эффективность ваших усилий и помогает реализовать планы. Можно заключать договоры с общественными организациями, акционерными обществами. Если ваша работа заключается в консультационных услугах, то день пройдет весьма результативно.

Телец

Сегодня Тельцы могут запомнить день как время прекрасных отношений с коллегами. Если прежде с кем-то из них у вас были недоразумения, то сейчас можно легко примириться. Ваша конструктивная работа может быть замечена и поддержана вышестоящим руководством. Возможно, вам удастся быстро и очень эффективно решать множество текущих вопросов. Открытый стиль поведения сегодня может привести к успеху.

Близнецы

Сегодня Близнецы, имеющие профессии, связанные с искусством или со свободным графиком работы, сумеют много добиться. Можно заниматься рекламной деятельностью, размещать в СМИ и в интернете соответствующую информацию. Работники рекламных агентств и туристических бюро, а также устроители выставок и презентаций могут получить выгодные заказы. Хорошее время для учебы.

Рак

Сегодня Раки смогут успешно решить любые вопросы по оформлению сделок с недвижимостью. Звезды советуют воспользоваться ипотечным кредитом, который вам могут выдать без особых сложностей. Можно с успехом вкладывать деньги в строительство и ремонтные работы. Вам, возможно, удастся добиться быстрого продвижения бумаг в процессе их согласований по инстанциям.

Лев

Сегодня Львы могут преуспеть при ведении переговоров и в укреплении деловых связей. Если ситуация того требует, смело отказывайтесь от непрочных и ненадежных связей в пользу новых, более серьезных и перспективных деловых связей. Многое будет зависеть от вашего умения оперировать полученной информацией и использовать в своих интересах благоприятные внешние обстоятельства.

Дева

Сегодня Девы смогут добиться наибольших результатов в работе, если проявят свойственную им смекалку и трудолюбие. Самые большие деньги вы сможете заработать только собственным умом. И сейчас звезды могут создать для этого наиболее благоприятные условия. Возможно, имеет смысл вернуться к некоторым прошлым проектам или доделать то, что ранее не было завершено. Уровень доходов может вырасти.

Весы

Сегодня от Весов звезды ждут новых инициатив и усиления творческой и интеллектуальной деятельности. Благодаря возросшей энергии и личному обаянию вы сумеете найти решение многим вопросам. В вашей предприимчивой позиции — залог успеха всего дня. Если вы имеете свободный график и самостоятельно принимаете решения о том, когда и что вам лучше делать, то сможете выбрать наиболее удачные режим работы.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов, которые занимаются гостиничным бизнесом, работают в санаториях, базах отдыха и ресторанах, отлично может сложиться этот день. Вообще, звезды рекомендуют сконцентрироваться на укреплении своих позиций в недвижимости. Успешно поработают фермеры, строители и коммунальщики. Чем незаметнее вы будете вести себя, тем больших результатов вам удастся добиться.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут успешно проявить свои способности при работе в составе творческой группы. Возможно, вам сейчас предложат поработать на общественных началах в акционерных обществах. Вы наработаете полезные связи, которые пригодятся вам в дальнейшем. Успешно могут пойти проектно-конструкторские работы, научные исследования и составления бизнес-планов. Используйте технические новинки.

Козерог

Сегодня у Козерогов, которые ориентированы на карьерный рост, отлично может сложиться этот день. Не исключено, что вам предложат повышение в должности или выпишут премию. Ваши усилия и таланты по достоинству могут быть оценены вышестоящим руководством. Хорошее время для инвестиций в ремонт и строительство, покупку земли и помещений. Важно доводить до завершения начатые дела.

Водолей

Сегодня Водолеям, имеющим свой бизнес, выгоднее всего заниматься рекламной раскруткой своих товаров и услуг. Кроме расширения ассортимента, хорошо расширять географию бизнеса, пытаться выходить на другие рынки. Ваши личные инициативы будут поддержаны. Очень удачно развивается направление на углубление сотрудничества с иностранными партнерами. Вы можете смело заключать с ними контракты.

Рыбы

Сегодня Рыбы с успехом могут заниматься финансовой деятельностью с использованием банковских счетов. Вам удастся совершить сложные финансовые комбинации, в результате которых баланс Ваших счетов может повыситься. Это удачный день для тех, кто работает в гостиницах, барах, ресторанах, клубах, санаториях. При необходимости можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя.
Рамблер: последние новостиЛюбовная карма: что мешает вам встретить свою вторую половинуЛюбовный гороскоп на 30 сентября 2025 года для каждого знакаФинансовый гороскоп на 30 сентября 2025 года
Гороскопы
Любовный гороскоп на 30 сентября 2025 года: что обещают астрологи
Любовный гороскоп на 30 сентября 2025 года: что обещают астрологи
Гороскопы
Исправляем ошибки — гороскоп на 30 сентября
Исправляем ошибки — гороскоп на 30 сентября
Политика конфиденциальностиУсловия использования