Почувствуем преданность партнера – любовный гороскоп на 7 октября

Сегодня нам станет очень классно в любви.

В нашем гороскопе собраны наблюдения о том, как могут отношения и внутреннее состояние в этот день.

Овен

Сегодня Овны следуют своему «огненному» природному темпераменту, склонны к эмоциональной экспансии и широким жестам, легко теряют ощущение меры. Они способны одинаково бурно выражать свою любовь и свое недовольство. Возможно, они начнут чаще затрагивать темы, связанные с интимной жизнью.

Телец

Сегодня Тельцы не склонны драматизировать положение дел в своих личных отношениях, даже если ситуация выглядит не очень приятно. Многие из них попытаются с юмором отнестись к словам партнера или деталям его поведения, которые им не нравятся. Их истинная реакция на происходящее будет видна завтра.

Близнецы

Сегодня Близнецам что-то мешает оставаться оптимистами и смотреть в будущее с полным доверием. События этого дня не дадут им разочароваться в любви, но могут показать обратную сторону медали, намекнув на их собственные ошибки, на недостатки партнера или на уязвимые детали в отношениях.

Рак

Сегодня Ракам стоит помнить, что любовные инициативы могут иметь для них обратную сторону, ставя их в смешное или двойственное положение. Их благие намерения по отношению к объекту симпатий будут приняты благосклонно, но могут быть поняты не совсем верно. Это не лучший момент для важного шага.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют запасаться уверенностью в себе, укреплять в своем романе нити духовной общности и стараться не давать поводов для подозрений. То, что сегодня выглядит как безобидная забавная мелочь, завтра вполне может стать причиной для каких-то проблем в отношениях.

Дева

Сегодня Девам стоит помнить, что в общении с представителями другого пола их поджидают двойственные и даже коварные моменты. В любой ситуации возможны осложнения, сюрпризы и нестандартные повороты, позволяющие отточить находчивость и чувство юмора, но также и заставляющие понервничать.

Весы

Сегодня Весам события дня покажут, что в любовных отношениях для них сейчас может измениться риторика, но не общая картина. Взаимная тяга остается прежней, так же, как сходство многих мыслей и вкусов. Возможно, именно это удерживает союз от распада, заставляет многое прощать или терпеливо ждать.

Скорпион

Сегодня Скорпионов все сильнее обуревает желание выразить эмоции, высказаться или проявить инициативу, но обстановка может оставаться не очень подходящей. Звезды советуют подождать до завтра: не исключено, что на следующий день любимый человек сам заведет разговор на животрепещущую тему.

Стрелец

Сегодня Стрельцам день может принести неоднозначные впечатления или вовлечь их в двойственную ситуацию. Не исключено, что от некоторых моментов у них останется неприятный эмоциональный осадок. Возможно, оживятся нежелательные воспоминания, усилятся подозрения и заноют старые сердечные раны.

Козерог

Сегодня для Козерогов остается приоритетной задача поддержки общего равновесия в своих личных отношениях. В сложившихся парах важно не нарушить баланс, а в недавно завязанных контактах не делать шагов, создающих предпосылки к неверной расстановке ролей. Желательно избегать двусмысленных ситуаций.

Водолей

Сегодня Водолеям день обеспечивает равновесие в общении с любимым человеком, а если нужно, то и психологическую защиту. Некоторых Водолеев невидимые силы будут защищать от них же самих (например, их тяги к рискованным заявлениям или действиям). Стоит помнить, что завтра этой поддержки может не быть.

Рыбы