Станем чувствительнее и эмоциональнее – гороскоп на 7 октября

6 октября 2025 Гороскопы Марианна Басс

16-17 лунные сутки. Тон этому дню задает Полнолуние, обостряющее чувствительность к балансу в любых отношениях.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что затруднить сохранение этого баланса и создать в нем перекосы может повышенная эмоциональность, рост аппетитов, потеря чувства меры или стремление к индивидуализму. Не исключены моменты, когда захочется противопоставить себя другим, привлечь к себе внимание нестандартным капризом, предпочесть свои личные интересы и взгляды семейным, клановым или партнерским. Помимо риска нарушить равновесие интересов, из-за этого могут быть проигнорированы важные предупреждения, возможные угрозы и тревожные сигналы. Овен Сегодня Овны повышенно чувствительны к своим личным нуждам. Может стать более ранимым их самолюбие или возрасти уровень их запросов. Они могут стать более эмоциональными и экспансивными, не замечая своих иллюзий или противоречий в своих желаниях. Стремление подчеркнуть свою индивидуальность или заявить о своих потребностях может подтолкнуть их к противостоянию с партнером или близкими людьми. Телец Сегодня Тельцам важно помнить, что они могут оказаться зависимы от людей или обстановки. Им не помешает убедиться в том, что они могут положиться на своих партнеров, коллег, помощников и посредников в текущих делах. Если поступит предложение, лучше не принимать его сразу. Еще внимательнее стоит быть при поступлении замечаний и претензий, в ситуации происков конкурентов и обострения соперничества. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют стать внимательнее к новостям с работы, из учреждений и сервисов, к словам своих коллег. Возможно, новости будут не очень приятными, зато они дадут полезную пищу для размышлений и помогут понять, над чем надо поработать. Особое внимание стоит уделить надежности новых друзей, нюансам здоровья, уязвимостям в планах и возможным погрешностям при введении новшеств. Рак Сегодня Раки могут оказаться в двойственной или нестандартной ситуации – особенно, если имеют большие запросы, являются руководителями или учителями, претендуют на расширенные права, на роль наставников или популярных персон. Их может подвести самоуверенность, эмоциональность, отсутствие меры, стремление к власти и авторитету. Менее амбициозные Раки могут стать пешкой в игре влиятельных людей. Лев Сегодня Львы без особого труда сохраняют баланс в любой обстановке и способны выйти из большинства нестандартных ситуаций без потерь. Но звезды все же советуют им насторожиться, следить за своими словами и осмотрительнее выбирать тактику. Это особенно важно, если речь идет о жилье, бизнесе или о потенциально проблемных отношениях в группе (семье, компании друзей, той или иной конкурирующей среде). Дева Сегодня Девам звезды напоминают о необходимости быть осторожнее, так как для них возрастает риск мелких осложнений и помех. Стоит иметь в виду вероятность поломок, размолвок, срочных дел, двойственных противоречивых ситуаций. Отказываться от планов и бояться трудностей не стоит, но не помешает принять дополнительные меры подстраховки, отправляясь в путь, начиная разговор или приступая к работе. Весы Сегодня Весам день напомнит про истинное распределение ролей в значимых для них отношениях, будь то диалог с отдельным человеком или целой группой людей. Многим Весам придется признать факт взаимной зависимости и тесного пересечения интересов, а иногда и зеркального отображения друг друга в некоторых вопросах. Ситуации этих суток могут стать проверкой на дипломатичность и готовность к компромиссу. Скорпион Сегодня Скорпионов день побуждает стать активнее, например, выразить вслух свое нелицеприятное мнение или выступить с рискованным предложением. Звезды считают, что планы такого рода могут увенчаться успехом, но намекают, что лучше не делать этого сегодня, поскольку неоднозначные обстоятельства или какие-то другие внешние факторы могут ослабить эффект от произнесенных слов и предпринятых действий. Стрелец Сегодня для Стрельцов срабатывает сценарий удачи через трудности. Успех не достанется им легко и может потребовать немалой цены в материальном или эмоциональном эквиваленте — зато они получат удовольствие или опыт. Звезды намекают, что главные трудности в этот день представляет не то, что лежит на поверхности, а то, что скрыто «за кулисами». Возможно, придется столкнуться с нечестной игрой. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что им важно в каждой ситуации удерживать баланс. В любых отношениях лучше следить за выполнением своей части обязательств и не брать на себя чужую ношу. Если речь идет о привычках или убеждениях, звезды советуют искать подходящую точку равновесия между собственными и чужими ценностями. Не помешает стать осторожнее в дружеских отношениях и финансовых операциях. Водолей Сегодня Водолеям звезды дают дополнительное время для укрепления своих позиций и поиска точки опоры (например, желаемого уровня защищенности или равновесия интересов). В зависимости от направления действий и общего контекста ситуации, может пригодиться моральная, техническая или юридическая поддержка. Не повредит осторожность в деловых вопросах: при управлении бизнесом, в общении с руководством. Рыбы Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что любая ситуация может создать им трудности — например, вовлечь их в дополнительные расходы или отнять у них неожиданно много эмоциональной энергии. Если нет лишних средств или оставляет желать лучшего самочувствие, есть смысл воздержаться от задуманной акции и взяться за нее позже: не исключено, что желаемое будет получено с меньшими приключениями и затратами.