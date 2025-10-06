ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
ИменаПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
Гороскопы2025 годЗначение часов на часахНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2024 год2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Станем чувствительнее и эмоциональнее – гороскоп на 7 октября

6 октября 2025ГороскопыМарианна Басс

16-17 лунные сутки. Тон этому дню задает Полнолуние, обостряющее чувствительность к балансу в любых отношениях.

Станем чувствительнее и эмоциональнее – гороскоп на 7 октября
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что затруднить сохранение этого баланса и создать в нем перекосы может повышенная эмоциональность, рост аппетитов, потеря чувства меры или стремление к индивидуализму. Не исключены моменты, когда захочется противопоставить себя другим, привлечь к себе внимание нестандартным капризом, предпочесть свои личные интересы и взгляды семейным, клановым или партнерским. Помимо риска нарушить равновесие интересов, из-за этого могут быть проигнорированы важные предупреждения, возможные угрозы и тревожные сигналы.

Овен

Сегодня Овны повышенно чувствительны к своим личным нуждам. Может стать более ранимым их самолюбие или возрасти уровень их запросов. Они могут стать более эмоциональными и экспансивными, не замечая своих иллюзий или противоречий в своих желаниях. Стремление подчеркнуть свою индивидуальность или заявить о своих потребностях может подтолкнуть их к противостоянию с партнером или близкими людьми.

Телец

Сегодня Тельцам важно помнить, что они могут оказаться зависимы от людей или обстановки. Им не помешает убедиться в том, что они могут положиться на своих партнеров, коллег, помощников и посредников в текущих делах. Если поступит предложение, лучше не принимать его сразу. Еще внимательнее стоит быть при поступлении замечаний и претензий, в ситуации происков конкурентов и обострения соперничества.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют стать внимательнее к новостям с работы, из учреждений и сервисов, к словам своих коллег. Возможно, новости будут не очень приятными, зато они дадут полезную пищу для размышлений и помогут понять, над чем надо поработать. Особое внимание стоит уделить надежности новых друзей, нюансам здоровья, уязвимостям в планах и возможным погрешностям при введении новшеств.

Рак

Сегодня Раки могут оказаться в двойственной или нестандартной ситуации – особенно, если имеют большие запросы, являются руководителями или учителями, претендуют на расширенные права, на роль наставников или популярных персон. Их может подвести самоуверенность, эмоциональность, отсутствие меры, стремление к власти и авторитету. Менее амбициозные Раки могут стать пешкой в игре влиятельных людей.

Лев

Сегодня Львы без особого труда сохраняют баланс в любой обстановке и способны выйти из большинства нестандартных ситуаций без потерь. Но звезды все же советуют им насторожиться, следить за своими словами и осмотрительнее выбирать тактику. Это особенно важно, если речь идет о жилье, бизнесе или о потенциально проблемных отношениях в группе (семье, компании друзей, той или иной конкурирующей среде).

Дева

Сегодня Девам звезды напоминают о необходимости быть осторожнее, так как для них возрастает риск мелких осложнений и помех. Стоит иметь в виду вероятность поломок, размолвок, срочных дел, двойственных противоречивых ситуаций. Отказываться от планов и бояться трудностей не стоит, но не помешает принять дополнительные меры подстраховки, отправляясь в путь, начиная разговор или приступая к работе.

Весы

Сегодня Весам день напомнит про истинное распределение ролей в значимых для них отношениях, будь то диалог с отдельным человеком или целой группой людей. Многим Весам придется признать факт взаимной зависимости и тесного пересечения интересов, а иногда и зеркального отображения друг друга в некоторых вопросах. Ситуации этих суток могут стать проверкой на дипломатичность и готовность к компромиссу.

Скорпион

Сегодня Скорпионов день побуждает стать активнее, например, выразить вслух свое нелицеприятное мнение или выступить с рискованным предложением. Звезды считают, что планы такого рода могут увенчаться успехом, но намекают, что лучше не делать этого сегодня, поскольку неоднозначные обстоятельства или какие-то другие внешние факторы могут ослабить эффект от произнесенных слов и предпринятых действий.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов срабатывает сценарий удачи через трудности. Успех не достанется им легко и может потребовать немалой цены в материальном или эмоциональном эквиваленте — зато они получат удовольствие или опыт. Звезды намекают, что главные трудности в этот день представляет не то, что лежит на поверхности, а то, что скрыто «за кулисами». Возможно, придется столкнуться с нечестной игрой.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит помнить, что им важно в каждой ситуации удерживать баланс. В любых отношениях лучше следить за выполнением своей части обязательств и не брать на себя чужую ношу. Если речь идет о привычках или убеждениях, звезды советуют искать подходящую точку равновесия между собственными и чужими ценностями. Не помешает стать осторожнее в дружеских отношениях и финансовых операциях.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды дают дополнительное время для укрепления своих позиций и поиска точки опоры (например, желаемого уровня защищенности или равновесия интересов). В зависимости от направления действий и общего контекста ситуации, может пригодиться моральная, техническая или юридическая поддержка. Не повредит осторожность в деловых вопросах: при управлении бизнесом, в общении с руководством.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что любая ситуация может создать им трудности — например, вовлечь их в дополнительные расходы или отнять у них неожиданно много эмоциональной энергии. Если нет лишних средств или оставляет желать лучшего самочувствие, есть смысл воздержаться от задуманной акции и взяться за нее позже: не исключено, что желаемое будет получено с меньшими приключениями и затратами.
Рамблер: последние новостиМадам Ленорман: что говорила гадалка Наполеона о будущемГороскоп на 7 октября 2025 годаФинансовый гороскоп на 7 октября 2025 года
Гороскопы
Гороскоп на 7 октября: стройте смелые планы на будущее
Гороскоп на 7 октября: стройте смелые планы на будущее
Гороскопы
Почувствуем преданность партнера – любовный гороскоп на 7 октября
Почувствуем преданность партнера – любовный гороскоп на 7 октября
Политика конфиденциальностиУсловия использования